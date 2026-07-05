Ola de calor: el sur de Francia sigue en primera línea

La nueva ola de calor sigue avanzando en Francia. Se espera que el mercurio siga aumentando el lunes, especialmente en el norte, pronosticó Météo France este domingo 5 de julio, citando una posible extensión de la vigilancia naranja por la ola de calor a otros departamentos.

El meteorólogo también advierte del riesgo de incendio forestal, mientras que en Aude un incendio arrasó cerca de 900 hectáreas en 48 horas esta semana. El ministro del Interior, Laurent Núñez, que se desplazaba al lugar del incendio, afirmó el viernes “ muy preocupado » que la temporada de incendios comenzó en el país con “ un mes de antelación “.

Después de Hérault y los Pirineos Orientales, cinco departamentos del sur de Francia también entrarán en vigilancia naranja por ola de calor este domingo, a partir del mediodía. Météo France anuncia temperaturas entre 35 y 37°C, incluso picos de hasta 40°C.

“ Las temperaturas mínimas provisionales medidas a las 5:30 horas son, como se esperaba, muy altas desde todo el Mediterráneo hasta el valle medio del Ródano, generalmente entre 21 y 25 °C, y ocasionalmente hasta 27 °C, como en Sète o Perpiñán. », indicaron los meteorólogos en su boletín del domingo a las 6 de la mañana.

El meteorólogo advirtió el sábado que durante el fin de semana “ mercurio (tenía que) superar los 30°C en gran parte de Francia, a excepción de los departamentos cercanos a la costa del Canal de la Mancha “. Météo France espera que “ El clima muy caluroso llega al suroeste. » por la tarde, « con temperaturas máximas en aumento, entre 35 y 37 °C, y con picos de 38/40 °C en la antigua región de Languedoc-Rosellón “.

El sábado se produjo un incendio alrededor de las 19:30 horas. en un macizo de difícil acceso en Trévillach, en los Pirineos Orientales. Ya recorrió 930 hectáreas durante la noche, supo la AFP en la prefectura este domingo por la mañana.

“ Más de 580 bomberos están movilizados sobre el terreno » para combatir este incendio a unos 35 kilómetros al oeste de Perpiñán y para el cual el prefecto aún no ha dado orden de evacuación.

El fuego” está contenida a lo largo de la D2 entre Trévillach e Ille-sur-Têt, pero continúa extendiéndose hacia el sur », explica la prefectura de Pirineos Orientales, que ordenó el cierre de las carreteras departamentales D2, D17 y D66 (entre Vinça e Ille-sur-Têt). “ No se dio ninguna evacuación general. “, pero ” Se invita a los residentes de las zonas afectadas a permanecer localizables y a seguir las instrucciones de las autoridades. », especifica la prefectura.

El prefecto de los Pirineos Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, preguntó durante la noche a los alcaldes de los municipios circundantes, Rodès, Ille-sur-Têt y Montalba-le-Château: “ reunir a los habitantes de viviendas dispersas en el ayuntamiento “.

Las autoridades piden a la población evitar “ imperativamente el sector para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia “. Un nuevo incendio y otro en los Pirineos Orientales provocaron la evacuación de 3.000 personas en Canet-en-Roussillon y Sainte-Marie-la-Mer el jueves, antes de ser solucionados por los bomberos el viernes.

El instituto meteorológico advierte en general, en las regiones mediterráneas, de “ a veces vientos fuertes » qué riesgo conduce a « Peligro de incendio forestal alto a muy alto. “.

Ha clasificado para el domingo siete departamentos del Sur en “ riesgo muy alto » de los incendios en otro boletín dedicado a la meteorología forestal, cuyo objetivo es “ prevención de incendios “, con el fin de ” que cada uno adapte su comportamiento “. Este boletín no proporciona información sobre incendios actuales o futuros.