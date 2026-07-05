Demócratas comparados con “comunistas”, fuegos artificiales XXL… Qué recordar de los 250 años de Estados Unidos

Las desfavorables condiciones climáticas no pudieron con Donald Trump. A pesar de la extrema ola de calor en el este de Estados Unidos (el termómetro subió a 39,4°C en Washington, un récord para el 4 de julio), el presidente estadounidense celebró el 250 aniversario del país.

Unas celebraciones marcadas por los excesos del presidente estadounidense, que prometió el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo. Una humildad que Donald Trump volvió a demostrar, felicitándose en varias ocasiones y afirmando la grandeza de América.

En la noche refrescada por la tormenta, Donald Trump pronunció un discurso con tintes más patrióticos que políticos, a pesar de sus promesas de una gran reunión con aire de campaña electoral. Un discurso donde el presidente estadounidense rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, figuras muy respetadas en Estados Unidos. Y donde también afirmó que su país estaba “ la obra maestra de la historia humana “.

“ Esta bandera es el estandarte de la nación más extraordinaria, excepcional e increíble que jamás haya existido en la Tierra. “, jugó, describiendo a Estados Unidos como ” la tierra de los libres “.

Un discurso donde Donald Trump también se felicitó por las campañas militares llevadas a cabo en Venezuela e Irán. Incluso añadiendo que Washington había “ destruido » el ejército iraní.

Un discurso patriótico durante el cual aprovechó para repetir su retórica del momento contra el “ amenaza comunista » que, en su opinión, representa la oposición demócrata, tras una serie de victorias en las primarias de candidatos del ala izquierda de este partido y en vísperas de las cruciales elecciones intermedias de principios de noviembre. “ Es como un cáncer, hay que erradicarlo. “, dijo.

“ Nuestros soldados no lucharon en los campos de batalla de todo el mundo para que esta terrible amenaza resurja aquí en Estados Unidos. », añadió el presidente estadounidense. “ No dejaremos que eso suceda. »

Ya la víspera, desde el emblemático Monte Rushmore, había afirmado que la identidad estadounidense estaba sufriendo un “ nueva ofensiva » procedente de « radicales y extremistas » y mencionó un “ Resurgimiento de la amenaza comunista en nuestro suelo. “.

Un discurso retrasado una hora y media después de que el centro comercial tuviera que ser evacuado debido a una tormenta. Previamente, el presidente estadounidense –que hizo todo lo posible para transformar este aniversario de Estados Unidos en una celebración de sí mismo– dijo a la cadena de televisión estadounidense Fox News que si los veteranos de la Segunda Guerra Mundial hubieran podido asaltar las playas de Normandía a pesar del mal tiempo, nada podría impedirlo también.

Cuando se ordenó la evacuación, fue recibida con abucheos por parte de los espectadores y cientos de personas se negaron a irse. Agentes de policía equipados con silbatos trabajaron para obligar a los recalcitrantes a abandonar el lugar.

“ No voy a dejar que un poco de lluvia arruine nuestro 250 aniversario. », escribió en su plataforma Truth Social, quien había prometido el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo: 850.000 cohetes durante 40 minutos.

Pese a lo avanzado de la hora y la confusión, miles de personas volvieron a congregarse frente al escenario instalado entre el obelisco del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln. En Nueva York, el espectacular espectáculo de fuegos artificiales se adelantó debido a la tormenta.