Reino Unido: El laborista Andy Burnham es elegido fácilmente diputado y está en condiciones de desafiar a Starmer

El alcalde laborista del Gran Manchester, Andy Burnham, fue fácilmente elegido diputado el viernes 19 de junio durante una elección parcial parlamentaria, una victoria electoral que le sitúa en la primera posición para suceder a Keir Starmer como Primer Ministro del Reino Unido.

Con el 54,8% de los votos, más de 9.000 votos por delante, Andy Burnham, de 56 años, ex ministro de Gordon Brown y alcalde de Manchester desde 2017, superó ampliamente a Robert Kenyon (34,5%), candidato del partido reformista antiinmigración de Nigel Farage, en la circunscripción de Makerfield, cerca de Manchester (noroeste).

Reform, que lleva meses liderando las encuestas nacionales y ganando las elecciones locales en esta región a principios de mayo, sufrió así un importante revés. Sufrió la competencia de un nuevo partido, Restore Britain, aún más de extrema derecha, cuya candidata Rebecca Shepherd quedó tercera con el 6,8% de los votos, muy por delante del candidato conservador (2,2%).

“Se lo digo a mi propio partido: esta es una última oportunidad para cambiar”lanzó Andy Burnham cuando se anunciaron los resultados en Wigan, donde el recuento de los votos se desarrolló marcado por una fuerte participación, en el apogeo de su desafío nacional. “Todo el mundo sabe que la política no funciona, todo el mundo puede sentir que el país no está actualmente donde debería estar. Esta noche podría marcar un punto de inflexión”añadió entre los aplausos de sus seguidores.

Aunque es el líder laborista más popular según el instituto YouGov, Andy Burnham, apodado el “Rey del Norte” y que ya fue candidato fracasado al frente del Partido Laborista en 2010 y 2015, no podía pretender liderar el partido y convertirse en Primer Ministro sin antes encontrar un escaño como diputado.

Para el analista John Curtice, de la Universidad de Strathclyde, pudo ganar esta elección crucial “jugar en ambos lados” : apelar tanto a los votantes laboristas tradicionales como a aquellos que quieren ver a Keir Starmer expulsado del poder, así como a través de la movilización del electorado preocupado por el ascenso de la extrema derecha, encarnada por Reforma y Restauración.

Quien defiende una política más de izquierdas para el Partido Laborista parece estar ahora en una posición ideal para derrocar a Keir Starmer, muy impopular y disputado durante meses dentro del partido, y más aún desde la dimisión la semana pasada de su Ministro de Defensa y de su Secretario de Estado para las Fuerzas Armadas.

Asesino de “neoliberalismo”Andy Burnham muestra en particular su deseo de revitalizar regiones en dificultades, como la renovación que encarnó en Manchester, antiguo bastión industrial. Para tranquilizar a los mercados preocupados, se comprometió no obstante a cumplir los objetivos presupuestarios equilibrados fijados por la actual ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

Más allá de su toma de posesión como diputado prevista para el lunes, la forma en que pretende desafiar ahora a Keir Starmer es incierta, y medios británicos como el “Times” y el “Guardian” especulaban sobre posibles escenarios.

Lo más rápido, según Andrew Fisher, ex director político del Partido Laborista bajo Jeremy Corbyn, sería que el Partido Laborista se uniera en gran medida en torno a Andy Burnham y que Keir Starmer dimitiera. Esto podría permitir al partido nombrar formalmente a Andy Burnham como líder en los próximos días y evitar una elección interna laborista potencialmente fratricida.

Pero hasta ahora el primer ministro no ha dado señales de que pueda dimitir voluntariamente. “No me voy a ir, voy a luchar”repitió en Sky News el miércoles.

En otro escenario, aceptaría irse, pero sólo después de la conferencia anual laborista a finales de septiembre. Mientras tanto, corremos el riesgo de paralizar la acción gubernamental.

Otras hipótesis más verían a Andy Burnham y sus aliados obligar a Keir Starmer, ya sea amenazando con la dimisión de los pesos pesados ​​de su gobierno o provocando una elección interna.

En este último caso, el alcalde del Gran Manchester tendría que conseguir el apoyo de 81 parlamentarios, pero su popularidad entre los aproximadamente 400 parlamentarios laboristas es tal que lo conseguiría sin dificultad.

Sin embargo, el escenario de una batalla electoral interna claramente no es su favorito, lo que llevaría semanas y podría erosionar su popularidad.

El ex ministro de Sanidad, Wes Streeting, otro rival de Keir Starmer que dimitió tras la derrota del Partido Laborista en las elecciones locales de mayo, le aseguró el miércoles que contaba con los 81 patrocinios necesarios y dijo que estaba dispuesto a lanzar hostilidades, tal vez ya la próxima semana.

Wes Streeting, sin embargo, consideró que Keir Starmer debería quedarse primero “tiempo de reflexión” este fin de semana. Con la esperanza de que el Primer Ministro salga convencido de la necesidad de tirar la toalla…