En Estados Unidos, el acuerdo con Irán irrita incluso a los electos republicanos que lo consideran favorable a Teherán.

Nuevo episodio de rebelión contra Trump entre los republicanos. Los cargos electos estadounidenses pertenecientes al mismo partido que su presidente están enojados tras la firma del memorando de entendimiento firmado por Donald Trump con Irán – firmado el miércoles 17 de junio en Versalles – que consideran ventajoso para Teherán y lejos de la victoria abrumadora prometida por el presidente estadounidense.

El acuerdo pone fin a varios meses de conflicto, que comenzaron el 28 de febrero con el ataque estadounidense-israelí a Irán, y tiene como objetivo reabrir el Estrecho de Ormuz y estabilizar los precios de la energía, después de que la guerra haya provocado el aumento de los precios del petróleo.

Las condiciones negociadas preocupan a algunos cargos electos republicanos, que guardan amargos recuerdos del acuerdo nuclear celebrado en 2015 con Irán por el expresidente demócrata Barack Obama, considerado demasiado laxo.

Esta vez, es en particular la perspectiva de una reducción de las sanciones contra Irán y de un fondo de reconstrucción de cientos de miles de millones de dólares lo que suscita su preocupación, sobre todo porque los estadounidenses no han obtenido ningún compromiso firme en relación con el enriquecimiento de uranio y el apoyo de Teherán a los grupos armados aliados.

Y si el tráfico marítimo puede reanudarse libremente en el Estrecho de Ormuz, será sólo por un período de 60 días, más allá del cual Irán aplicará “ derechos de realeza » por los servicios prestados durante el trayecto.

“Una comparación punto por punto del protocolo publicado hoy y el acuerdo preliminar de 2013 revela un impresionante debilitamiento por parte de Estados Unidos en relación con el régimen iraní”subraya en X (ex-Twitter) Gilles Gressani, director de la revista “el Gran Continente”.

El senador republicano Bill Cassidy describió este acuerdo en El peor fracaso de la política exterior en décadas. “. “ Antes de la guerra, los estrechos estaban abiertos, Irán estaba aplastado por las sanciones y nuestros 13 soldados seguían vivos. “, continuó. “ Hoy, 13 estadounidenses han muerto, las familias han pagado miles de millones en el surtidor, se levantarán las sanciones y los bombardeos han cesado. », añadió el senador de Luisiana, en referencia a los soldados estadounidenses muertos durante el conflicto.

El senador republicano Ted Cruz instó a Donald Trump a “ No les demos montañas de dinero en efectivo para permitirles reconstruirse y volver a convertirse en una amenaza para Estados Unidos. », en referencia al plan de 300 mil millones de dólares desarrollado por Estados Unidos y sus socios regionales para “ la reconstrucción » y el “ desarrollo económico » de Irán. “ No quiero que los islamistas que quieren matarnos se vuelvan más poderosos. Si este acuerdo les reporta 300 mil millones de dólares, es un error “, dijo en su podcast.

Lindsay Graham, elegida por Carolina del Sur, dijo: algo preocupado » sobre la visión del acuerdo de Irán y Estados Unidos que parece “ diferir de », como señala el medio estadounidense CNN. También anunció que tenía “ esperando revisar el producto final “, es decir, el acuerdo, tal como lo prevé la legislación estadounidense. Un mensaje considerado pasivo-agresivo por los medios estadounidenses.

En cuanto a otros funcionarios republicanos electos, fueron menos críticos que sus colegas, pero no sin cuestionarse a sí mismos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, fue más cauteloso pero dijo que necesitaba respuestas sobre si el acuerdo se refiere al programa nuclear de Irán, a los misiles balísticos de Irán y a su apoyo a grupos de la región. Otros aliados de Donald Trump pidieron paciencia.

En cuanto a los demócratas, todos opuestos al acuerdo, afirman que los republicanos se embarcaron en un costoso conflicto para finalmente aceptar un texto que fortalece a Teherán.

Fiel a sí mismo, Donald Trump, por su parte, hizo caso omiso de las críticas, acompañadas de insultos, presentando el texto como la única manera de reabrir el estrecho de Ormuz, por el que pasó una quinta parte del petróleo mundial durante la guerra. Subrayó también que el acuerdo no es definitivo y advirtió que Estados Unidos podría reanudar las huelgas en caso de fracaso de las negociaciones, que deberían comenzar el jueves, según el vicepresidente JD Vance, y durarán 60 días.

“ Es un buen marco, y si no me gusta, volveremos a dispararles y arrojarles bombas en la cabeza. », lanzó el republicano a los periodistas el miércoles en Évian-les-Bains (Alta Saboya), donde participaba en el G7.

“ Estos imbéciles, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando el mercado de valores acaba de alcanzar un RÉCORD HISTÓRICO y los precios del petróleo están “cayendo”, son celosos, deshonestos o estúpidos. », tronó este jueves 18 de junio en su red La Verdad Social.