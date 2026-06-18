Prueba. ¿Eres apto para tener sexo en olas de calor?

Prueba. ¿Eres apto para tener sexo en olas de calor?

El calor extremo mina la energía y con ella la libido. ¿Eres apto para tener sexo al aire libre? Parece que quienes más hablan de ello son los que menos lo hacen. ¡Así que haz nuestra prueba!

Un segundo después se estaban besando. (…) Me metí en mi caja caliente. En el tablero, la pantalla digital marcaba treinta y cinco grados. Este nuevo mundo sería el de las tormentas, las personas arrojadas al mar y las interminables olas de calor. » Como bien describe el escritor Nicolas Mathieu a lo largo de su novela “Cielo abierto” (Actes Sud, 2024), ahora estamos obligados a adaptar nuestras intimidades a las realidades climáticas y, en particular, al calor extremo. Así que, para ayudarte a equilibrar tu entusiasmo con tus capacidades mermadas por el aumento de las temperaturas, te sugerimos realizar este pequeño test de aptitud.

` } } for (const (clave,val) de Object.entries(créditos?créditos(0):{})) { if(clave === ‘imágenes’) { texto += `

Créditos de imagen

${valor}

` } } for (const (clave,val) de Object.entries(créditos?créditos(0):{})) { if(clave === ‘fotos’) { texto += `

Fotografías

${valor}

` } } devolver texto; } const showResult = function(){ // Ocultar todas las preguntas questions.forEach(function(elem){ elem.style.display = ‘none’ }) // llena el bloque de informe con datos del formulario const resultReport = resultSection.querySelector(‘#report’) resultReport.innerHTML = buildReport() const credits = resultSection.querySelector(‘#credits’); const c = buildCredits() if (c && créditos) { credits.innerHTML = c; } // Muestra la sección de resultados resultSection.style.display = ‘block’ // muestra el testimonio de la familia mejor calificada // toma la primera puntuación más alta let lowerFamily = Object.keys(result) let resultTestimonial = resultSection.querySelector(`(data-family=”${higherFamily(0)}”)`) resultTestimonial.style.display = ‘block’ // Reiniciar el botón del juego const resetBtn = document.getElementById(‘reset-test’) resetBtn.addEventListener(‘click’,function(e){ resetForm() }) } const submitForm = function(){ const form = document.querySelector(‘.quizztests__form’) let datas = Object.fromEntries(new FormData(form)) // complete el objeto de resultado para (const (clave, valor) de Object.entries(datas)) { (resultado.hasOwnProperty(valor))? resultado(valor) += 1: resultado(valor) = 1; } // Ordenar el resultado del usuario por resultado de puntuación = Object.fromEntries( Object.entries(resultado).sort(((, a), (, b)) => b – a) ); showResult() } const resetForm = function(){ currentStep = 1 resultado = () // restablecer todas las entradas let form = document.querySelector(‘.quizztests form’) form.reset(); // deshabilitar todos los quizztests__answers__btn let btns = document.querySelectorAll(‘.quizztests__answers .quizztests__answers__btn’) btns.forEach(function(elem){elem.disabled = true}) // Ocultar sección de resultados let resultSection = document.querySelector(‘.quizztest__result’) resultSection.style.display = ‘none’ // restablecer todos los testimonios de resultados let testimonials = document.querySelectorAll(‘(data-family)’) testimonials.forEach(function(elem){elem.style.display = ‘none’}) // anular el informe de puntuación const resultReport = resultSection.querySelector(‘#report’) resultReport.innerHTML = “” // cerrar elementos de detalles const resultDetails = resultSection.querySelectorAll(‘detalles’) resultDetails.forEach(function(elem){ elem.open = false }) updateStepsVisibility(); } const shareTest = function(){ let shareBtn = document.querySelector(‘.quizztests #share’) let popoverTitle = document.querySelector(‘#popover-share .popover-header’) let popoverShare = document.getElementById(‘popover-share’) let popoverArticle = { título: ”, piano: () } SharingBtn.addEventListener(‘click’,function(e){ popoverArticle(‘title’) = popoverTitle.innerHTML popoverTitle.innerHTML = ‘¿Quieres compartir este cuestionario?’ popoverShare.querySelectorAll(‘(piano-context-origin)’).forEach(function(elem,index){ let pianoData = elem.getAttribute(‘piano-context-origin’).split(‘,’) popoverArticle(‘piano’)(index) = elem.getAttribute(‘piano-context-origin’) pianoData(0) = ‘test’ pianoData(1) = ‘¿estás-hecho-para-el-sexo-en-una-ola-de-calor’ elem.setAttribute(‘piano-context-origin’, pianoData.join(‘,’)) }) }) popoverShare.addEventListener(‘onPopoverClose’,function(e){ popoverTitle.innerHTML = popoverArticle(‘title’) popoverShare.querySelectorAll(‘(piano-context-origin)’).forEach(function(elem,index){ elem.setAttribute(‘piano-context-origin’, popoverArticle(‘piano’)(index)) }) }) } document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function(e){ updateStepsVisibility() handleAnswers() shareTest() })

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

Deja un comentario