Aplazamiento de las negociaciones en Suiza, ataques israelíes en el Líbano… El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ya está socavado

Apenas firmado, ya debilitado. Al memorando de entendimiento con Teherán, rubricado por Donald Trump la tarde del 17 de junio bajo el dorado del Palacio de Versalles, le seguirían las primeras conversaciones en Suiza el viernes 19 de junio. Pero los dos breves días de diferencia bastaron para descarrilarlo todo: las negociaciones se pospusieron indefinidamente.

El acuerdo marco también prevé el cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes de Oriente Medio, incluido el libanés. Pero mientras el ejército israelí todavía ocupa parte del sur del país, los combates con Hezbollah continúan al igual que los ataques aéreos.

Estas negociaciones, por un período renovable de 60 días, debían centrarse en el programa nuclear iraní. Debían comenzar con una ceremonia este viernes en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña con vistas al lago de Lucerna.

Pero el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que debía representar a su país allí, aplazó su visita, al igual que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuya mediación fue decisiva. “Los planes para las próximas discusiones técnicas no han sido finalizados, y la delegación estadounidense se ha preparado para partir en la primera oportunidad. Pero la logística para estas negociaciones nunca ha sido simple o predecible. Por el momento, el vicepresidente no se irá esta noche”.anunció la Casa Blanca el jueves.

El memorando de entendimiento fue firmado electrónica y remotamente el miércoles por el presidente iraní Massoud Pezeshkian y el presidente estadounidense Donald Trump. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, dijo en un mensaje escrito el jueves que lo había aprobado a pesar de sus reservas. “Es obvio que las negociaciones cara a cara que se celebrarán en el futuro no presagian la aceptación del punto de vista del enemigo”subrayó el ayatolá Jamenei, que no ha sido visto en público desde que sucedió en marzo a su padre Ali Jamenei, muerto en los bombardeos israelíes-estadounidenses sobre Irán.

Mientras tanto, se reanudó el tráfico en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, doblemente bloqueado desde el inicio de la guerra por Irán y el bloqueo estadounidense, levantado el jueves según lo previsto en el acuerdo. fuerzas americanas “dejar pasar más de una docena de barcos”dijo JD Vance.

La televisión estatal iraní, citando una declaración del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, dijo que los barcos que deseen cruzar el estrecho tendrían que presentar su solicitud a un nuevo organismo gubernamental. De acuerdo con los términos del protocolo, “sin comisiones” no será percibido “por un período de 60 días”recordó.

A pesar del apaciguamiento, “la lucha no ha terminado”declaró por su parte el jueves Benjamín Netanyahu, que no tiene intención de jugar el juego de la paz a cuatro meses de elecciones legislativas en las que se jugará su supervivencia política. El Primer Ministro israelí no hizo comentarios directamente sobre el acuerdo, que fue fuertemente criticado en Israel, incluso dentro del gobierno.

“Si estuviera en el gobierno israelí, tal vez no atacaría al único aliado poderoso que me queda en el planeta”criticó a JD Vance y llamó a los detractores israelíes de las decisiones estadounidenses. “tomar conciencia de la realidad”. Llamando a preservar la “relación vital” Sin embargo, con Estados Unidos, Benjamín Netanyahu reafirmó que las fuerzas israelíes permanecerían en el sur del Líbano. “Siempre y cuando las necesidades de seguridad lo requieran”mientras que el memorando de entendimiento prevé el fin de las hostilidades “en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Desde que anunció su conclusión el lunes, Israel ha continuado sus ataques al país vecino contra el Hezbolá proiraní. Los ataques israelíes llevados a cabo durante la noche del jueves al viernes dejaron al menos 18 muertos y 33 heridos, según un informe provisional del Ministerio de Salud libanés, el mayor balance publicado desde el anuncio de la conclusión del acuerdo. Por su parte, Israel anunció la muerte de cuatro de sus soldados, la primera desde la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. “Todo el Líbano debe arder”declaró el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, figura de extrema derecha y aliado político clave de Benjamin Netanyahu.