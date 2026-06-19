Las 7 reglas para proteger (y sostener) adecuadamente a tus hijos a 40°C

“Ya hace mucho calor, pero pronto será peor”. La frase está en boca de todos, y con razón: gran parte de Francia se ha visto sumida en un calor asfixiante. Aunque el verano no ha llegado oficialmente, Météo France ha ampliado la vigilancia naranja a 53 departamentos “ola de calor” desde el viernes al mediodía. Se acerca el episodio de calor “extenso, duradero e intenso”advirtió la organización, que prevé un pico entre el domingo y el martes, con “Los máximos son de 40°C, especialmente en el oeste y el centro (entre Garona y Loira)”. Ante esta ola de calor, las escuelas se están adaptando terminando las clases antes, otras, como en Tours, han anunciado su cierre. Los padres, por su parte, se ven obligados a organizarse urgentemente y prepararse ante la idea de que el fin de semana será largo. Pasar por una ola de calor no es agradable, pero con uno o varios niños se convierte en un reto difícil de superar, porque el calor les pone más nerviosos, más agitados y la paciencia de sus padres erosiona. Para ellos, para ti, hemos establecido siete reglas a tener en cuenta para estar al día.

Deshidratación, insolación, insolación… Los niños son especialmente vulnerables a las enfermedades relacionadas con las olas de calor. “Expuesto a una fuente de calor intensa, un niño puede tener dificultades para termorregular su temperatura. Esto se manifestará como dolor…