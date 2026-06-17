Guerra en Oriente Medio: ataques israelíes en el Líbano, proyecto de acuerdo entre Estados Unidos e Irán… Actualización sobre la situación

A pesar del acuerdo anunciado el lunes entre Irán y Estados Unidos, la intimidación israelí continúa en la Tierra del Cedro. El Estado judío atacó varias veces el sur del Líbano este miércoles 17 de junio por la mañana, según la agencia nacional de información libanesa (Ani). El acuerdo, sin embargo, incluye el final” inmediato » del conflicto, desencadenado en Oriente Medio el 28 de febrero, y en particular en el Líbano, donde los ataques israelíes causaron varios miles de víctimas. La firma de este acuerdo de 14 puntos, al que tuvo acceso la agencia estadounidense Bloomberg, está prevista para el viernes en Suiza. El texto, sin embargo, no se ha hecho público. Esto es lo que sabemos.

Los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo el miércoles el sur del Líbano, particularmente la región de Nabatiyé. La ofensiva de Israel contra Hezbollah pro-iraní disminuyó en intensidad después del anuncio del acuerdo el lunes, pero aún así ha matado a cinco personas desde entonces. El ejército libanés aconsejó a los residentes del sur que habían comenzado a regresar a sus hogares que esperaran un poco. El ejército iraní ha amenazado “respuesta severa” si Israel no se detuviera “sus ataques”.

El líder de Hezbolá, Naïm Qassem, hablará en televisión sobre su movimiento el miércoles a las 18.00 horas. hora de Beirut (15.00 GMT). El día anterior expresó su “profunda gratitud” a Irán por haber presionado para que el acuerdo incluyera el fin de las hostilidades en el Líbano, como precisaron Teherán, Washington y el mediador paquistaní.

Irán ha repetido varias veces desde que anunció un acuerdo con Estados Unidos el lunes que debe incluir un cese de hostilidades en el Líbano, donde Israel dice que tiene como objetivo al aliado de Teherán, Hezbolá.

El protocolo destinado a poner fin a la guerra que ha dejado miles de muertos y heridos en Oriente Medio, principalmente en Irán y Líbano, debe firmarse formalmente el viernes en Suiza.

Después de semanas en las que Donald Trump mantuvo la ilusión de un acuerdo inminente, Washington y Teherán acordaron un plan, antes de la firma prevista para el viernes en Suiza. La agencia Bloomberg desveló este miércoles por la mañana 14 puntos que constituirían el memorando de entendimiento.

Entre estas medidas, en particular la de “ el fin inmediato y permanente de la guerra “, también en el Líbano, así como el desarrollo de un plan global para financiar la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán con al menos 300 mil millones de dólares. La situación en el estrecho de Ormuz también debería estar en el centro del acuerdo. Según este acuerdo, debe levantarse el bloqueo naval impuesto por los Estados Unidos. La República Islámica de Irán deberá garantizar el movimiento inmediato de los buques mercantes para permitir, en un plazo máximo de 30 días, que el tráfico marítimo vuelva a su normalidad. nivel de antes de la guerra.

Los tres hombres ya firmaron electrónicamente el documento. “muy generales”aproximadamente “una página y media” según JD Vance.

Después de la firma -y normalmente de la publicación del famoso memorando de entendimiento- los dos bandos deberían reunirse directamente en la mesa de negociaciones para entrar en detalles y abordar las cuestiones más delicadas, como la energía nuclear iraní o el levantamiento de las sanciones estadounidenses que asfixian la economía iraní. Se dieron dos meses para llegar a un acuerdo final.