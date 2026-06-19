Ola de calor: actualización sobre la propagación de la ola de calor, 53 departamentos en alerta naranja este viernes

La ola de calor se extiende este viernes 19 de junio en Francia, con 53 departamentos afectados por la vigilancia naranja -en un eje que va del suroeste al noreste-, situación que ha llevado a varios municipios a cancelar el festival de música popular previsto para el domingo.

Se trata del segundo episodio de calor que afecta a Francia en pocas semanas, afectada en mayo por temperaturas sin precedentes para el mes. Francia sufre “Olas de calor cada vez más frecuentes, cada vez más numerosas y también cada vez más intensas, una clara señal del cambio climático”subraya Matthieu Sorel, climatólogo de Météo-France.

Se acerca el episodio de calor “extenso, duradero e intenso”advierte Météo-France. La organización prevé en su boletín de las 6 de la mañana que se mantendrá la vigilancia el sábado y “Es muy probable que se amplíe aún más en los próximos días”. EL “Notable pico de ola de calor” Se espera entre el domingo y martes, con “Los picos alcanzan los 40°C, especialmente en el oeste y el centro”anticipa Météo-France.

Emmanuel Macron pidió una “gran vigilancia” y a “cuidando a los más mayores, a los más vulnerables” porque “son días difíciles”.

Mientras que el verano comienza recién el domingo, Météo-France, a las 16 h. Boletín del jueves amplió la vigilancia naranja a 53 departamentos. “ola de calor” desde este viernes al mediodía, contra 26 hasta el momento, “a lo largo de un eje que va del suroeste al noreste”.

“A las 5 de la mañana, las temperaturas siguen siendo bastante frecuentes por encima de los 20°C desde el suroeste hasta el noreste del país”señaló la agencia meteorológica este viernes por la mañana. Si las temperaturas máximas bajan ” levemente “ en el sur de Francia, las temperaturas oscilarán entre 34 y 36°C desde el oeste del Macizo Central hasta el noreste, con máximas de 38°C cerca de la Costa Azul y Córcega. Hará entre 36 y 37°C en París y en toda Île-de-France.

Cancelación de clases, reorganización de horarios, reagrupamiento en las aulas más frescas: las escuelas se organizan para hacer frente a la ola de calor. En la academia de Poitiers, las pruebas de “gran oral” de bachillerato, previstas para la tarde del lunes 22 de junio y el martes 23 de junio, han sido aplazadas una semana. Dos medias jornadas en las que las escuelas permanecerán cerradas en Tours.

En Sens (Yonne), las escuelas cerrarán este viernes al mediodía. En Estrasburgo, el municipio descarta esta opción, pero “Preguntar al rectorado si puede autorizar a los padres que no deseen llevar a sus hijos al colegio”.

Se espera que el ministro de Educación, Edouard Geffray, que visita una escuela en Eure-et-Loir este viernes, proporcione detalles sobre el número de estudiantes afectados por los aplazamientos de los exámenes orales y el posible cierre de clases.

El calor también pone en peligro el Festival de Música popular, una tradición nacida hace más de cuarenta años y prevista para el domingo. Se han cancelado actividades en Brive-la-Gaillarde (Corrèze), así como en varias pequeñas localidades de Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe o Charente-Maritime.

La jefatura de policía de París también recomendó la cancelación de eventos deportivos al aire libre en la capital y en los suburbios del interior. Para luchar contra la contaminación, a partir de este viernes también se ponen en marcha medidas que incluyen un tráfico diferenciado en una parte del área metropolitana de París, así como una reducción de la velocidad máxima autorizada.

También en París, se autorizó el baño en una parte del canal de Saint-Martin entre las 16.00 y las 16.00 horas. y 8 p.m. Multitudes en traje de baño se lanzaron al agua en busca de un poco de frescura.

Los efectos nocivos de la ola de calor también se sienten por la noche. Cuando la temperatura no baja de los 20°C, la capacidad de dormir y de recuperación se ve afectada, y “El riesgo para la salud está aumentando”recuerda el gobierno. El episodio es especialmente difícil de superar para los barrios populares, sobreexpuestos a la pobreza energética estival y al fenómeno de la “vivienda de hervidor”alertó el jueves la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos.