Netanyahu dice que ordenó a su gabinete entablar “negociaciones directas” con el Líbano: lo que sabemos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves 9 de abril que había ordenado a su gabinete contratar “negociaciones directas” con el Líbano ” lo antes posible “en particular sobre el desarme del movimiento islamista Hezbolá, aliado de Teherán.

Este anuncio se produce cuando el Ministerio de Salud libanés indicó que las oleadas de ataques israelíes llevados a cabo el día anterior en todo el país habían matado a más de 300 personas, hiriendo al menos a otras 1.150, elevando el número de muertos en la campaña israelí desde el 2 de marzo a 1.888.

“Tras repetidas solicitudes del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer (miércoles) ordené al gabinete que iniciara negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”declaró Benjamín Netanyahu, citado por su oficina. “Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y el Líbano”añadió.

Según varios medios locales citando a un alto funcionario israelí, el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, debería liderar por la parte israelí las negociaciones, que se llevarían a cabo sin pausa.

Según el sitio de noticias Axios, la declaración de Benjamin Netanyahu se produce tras intercambios telefónicos el miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump y el enviado especial Steve Witkoff. Altos funcionarios estadounidenses dicen que Steve Witkoff le pidió a Benjamin Netanyahu que “cálmate” huelgas en el Líbano y abrir negociaciones. También según Axios, un alto funcionario israelí dijo que las negociaciones directas entre Israel y el Líbano deberían comenzar la próxima semana.

Benjamín Netanyahu también “saludado” el anuncio del jueves por parte del gobierno libanés de prohibir las armas a grupos no estatales en Beirut, el día después de los mortíferos atentados perpetrados por el ejército israelí, que afirmaba apuntar a objetivos de Hezbolá.

Además, el ejército israelí indicó el jueves por la noche que Hezbollah podría extender su fuego, normalmente limitado al norte de Israel, a otras zonas del país. “en las próximas horas”. También llamó el jueves a los residentes de varios barrios del sur de Beirut a evacuar, advirtiendo de nuevos ataques contra Hezbolá.

Un diputado de Hezbollah reafirmó el rechazo de su grupo a cualquier negociación directa entre el Líbano e Israel. “Reiteramos nuestro rechazo a cualquier negociación directa entre el Líbano y el enemigo israelí, así como la necesidad de atenernos a los principios nacionales, ante todo la retirada israelí, el cese de las hostilidades y el regreso de los residentes a sus pueblos y ciudades”dijo Ali Fayyad en un comunicado transmitido por los medios del grupo respaldado por Irán. Hezbollah pide al gobierno libanés que establezca un alto el fuego “como requisito previo antes de tomar cualquier otra medida”añadió Ali Fayyad.

El 9 de marzo, el presidente libanés Joseph Aoun propuso “una tregua total” con Israel y se declaró a favor de “negociaciones directas bajo patrocinio internacional” entre los dos países en estado de guerra desde 1948.