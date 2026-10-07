Elwan, Soumaya Sarré, Ryad Rani, Nathanaël Combary: estas nuevas caras de la movilización escolar

¿Proteico y sin estructura? Sin embargo, el movimiento de los estudiantes de secundaria ya lleva tres semanas en pleno apogeo. A este respecto, puede contar con varios relevos que se han vuelto particularmente ricos en medios. Algunos, más institucionales como Ryad Rani, director del High School Union, eran obvios. Otros han salido a la luz gracias a las reivindicaciones, como Soumaya Sarré. Finalmente, a algunos, como Elwan, solo les hizo falta unas pocas secuencias de vídeo para convertirse en nuevos rostros de la protesta. Panorama de los jóvenes activistas que encarnan el movimiento de protesta.

Elwan (su apellido sigue siendo desconocido por el momento) se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales. El estudiante de secundaria, que asistía a Jacques-Decour en París, vestido con una sencilla chaqueta oscura y una keffiyeh anudada al cuello, fue impulsado hacia el lado opuesto, las preguntas están firmadas por Vincent Lapierre, antiguo amigo íntimo del polemista antisemita Alain Soral.

En este vídeo, Elwan da la vuelta a las preguntas: “¿Por qué todavía hoy hay personas que sufren de precariedad en los suburbios? ¿Por qué todavía existe este problema de racismo en los suburbios? » Y ahí está él, sonriendo: “¿No está de acuerdo, señor Lapierre? » El joven, que dice pertenecer a la “rotura izquierda”, seco Lapierre. El extracto se aísla y se vuelve a publicar. La lona corre. Elwan, muy elocuente, impresiona a sus mayores, que se expresan en comentarios y despierta la admiración de los más jóvenes, en busca de una mejor representación en este movimiento.

Durante la manifestación intersindical del martes 6 de octubre, el líder rebelde Jean-Luc Mélenchon lo apodó “tribuna del pueblo”. Durante su encuentro, el joven la besa en la mejilla. “el que salvará a Francia”. Una nueva secuencia mediática que aprovecha para enviar un mensaje de solidaridad. No hay duda para él, estudiante de secundaria de opulent 9.mi distrito de la capital, para reivindicar el movimiento: “Quiero decirles a los medios que debemos valorar un poco más a las minorías. Yo soy blanco, tengo un capital cultural que también es bastante sustancial, pero pregúntenle a esta gente de los suburbios”. (…) ellos son los que tienen más cosas que decir”, declara en el desfile ante las cámaras del programa “Quotidien” (TMC). Quiera o no, será uno de los invitados de David Pujadas en el canal LCI este miércoles 7 de octubre a un debate sobre la movilización.

Soumaya Sarré es una de las primeras voces de las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria. Ex estudiante de secundaria en el colegio Jean-Renoir de Bondy (Sena-Sant-Denis), el estudiante de 18 años cursa ahora una doble licenciatura en historia y lengua árabe en la Sorbona, según informa “le Monde”. El 26 de septiembre, la joven, de fe musulmana, publicó un vídeo en Instagram en el que se enfrenta al presidente Emmanuel Macron con un “Wesh está abusando de ti” : “Cuando se trata de imponerte una forma de vestir, el Estado es reactivo, pero cuando se trata de tener condiciones educativas normales, no hay nadie”. A lo largo de la protesta, denunció la violencia policial y transmitió invitaciones a movilizarse.

Participa en el lanzamiento de la Fédération lycéenne des Quartiers, que estuvo presente el martes en la procesión parisina durante la manifestación intersindical. Su objetivo es “representan exclusivamente a jóvenes de barrios populares”, “marginados” por los sindicatos estudiantes de secundaria ya existentes, como explica en el sitio web de Media. Un paso más, después de cocrear en abril el Movimiento Antirracista de Secundaria para actuar contra las formas de racismo en el seno del instituto Jean-Renoir. Acusaciones desmentidas por la dirección del establecimiento… antes de que un asesor educativo principal (CPE) fuera suspendido en junio por haber hablado de un “pandilla negra. » Soumaya Sarré estuvo presente en las universidades de verano de La France insoumise (LFI) a finales de agosto: “Siempre me ha interesado la política, pero LFI es muy reciente” dijo a “Le Monde”.

Ante el micrófono de innumerables canales de televisión y emisoras de radio mantuvo el tono tranquilo. Nacido en Roubaix (Altos de Francia), Ryad Rani, de 19 años, es uno de los portavoces oficiales de las reivindicaciones de la escuela secundaria. El presidente del High School Union apareció así en directo en BFMTV el 28 de septiembre. “llamar(hormiga) a la movilización general » mientras insinúa “tener cuidado” y quedarse “pacífico”.

Desde entonces, ha seguido enumerando las demandas, a pesar de un aumento del odio racista en línea. A diferencia de otros, dice que recogió quejas ante su sindicato que fueron “casi” lo mismo ” en todos lados “en todas las academias de Francia. El 2 de octubre los presentó, junto con otros representantes de las escuelas secundarias, a Edouard Geffray, ministro de Educación Nacional. Según él, el inquilino de la calle de Grenelle “no proporcionó ninguna solución concreta”.

Pero el sindicalista no es nuevo en la política. En 2022, fue pasante en el equipo del diputado del LFI, David Guiraud, que desde entonces se convirtió en alcalde de Roubaix. Cuatro años más tarde, apareció en tercera posición en una lista compuesta encabezada por los rebeldes en las elecciones municipales de Wattrelos. Ante las preguntas sobre su proximidad a LFI, niega ser miembro del movimiento político y simplemente afirma ser “fundamentalmente de izquierdas”.

Nathanaël Combary, presidente del Lycée Renouveau, es más moderado y cercano a la macronie. Defiende en particular el Parcoursup, que sin embargo es una de las principales reivindicaciones de los estudiantes de secundaria, considerando que la plataforma de acceso a la educación superior sigue siendo la “soluciones de orientación menos peores”. Él “se desvincula de la violencia” y denuncia la instrumentalización de la movilización del LFI, señalando la responsabilidad de Bally Bagayoko, el alcalde rebelde de Saint-Denis.

La politización de Nathanaël Combary no ha pasado desapercibida para LFI. Jean-Luc Mélenchon lo describe como “falso estudiante de secundaria” y lo acusa de transmitir la “com macronista”. El sindicalista reconoce haber hecho ya prácticas con la diputada del Renacimiento Julie Delpech y responde que no “nunca escondido” ser miembro del partido del Renacimiento. Gabriel Attal, líder del partido político, le dio su apoyo contra esto que él describe como ” acoso. “