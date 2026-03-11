¿Cuáles son las últimas cartas del régimen de los mulás?

para ir más lejos





Salen disparados como bolas de fuego, trazando estelas blancas en el cielo azul. Una espesa nube de humo negro se eleva sobre Palm Jumeirah, la isla artificial de Dubai. En el emblemático archipiélago con forma de palmera, un misil iraní alcanza un hotel de lujo, donde tanto los residentes como los turistas estaban hasta entonces acostumbrados a la calma del emirato. A pocos kilómetros, otro proyectil cruza el cielo sobre un complejo acuático, las llamas brotan de los primeros pisos del Burj al-Arab, el autoproclamado hotel de siete estrellas. En pocas horas, los países del Golfo, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Omán, pasando por Qatar, Kuwait, Bahréin y Arabia Saudita, símbolos de prosperidad y remansos de paz, se encontraron de repente bajo la ira de un régimen acorralado.





Desde el 28 de febrero, cientos de drones y misiles iraníes, disparados en represalia por ataques israelíes-estadounidenses, han caído sobre bases estadounidenses ubicadas en las petromonarquías del Golfo, pero también sobre hoteles en Dubai, en los aeropuertos internacionales de Abu Dhabi y…