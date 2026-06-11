Nuevos ataques entre Irán y Estados Unidos encienden la región: actualización de la situación

Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar disparos la noche del miércoles 10 de junio, frustrando las esperanzas de un acuerdo inminente prometido por Donald Trump a pesar de los llamamientos a la moderación lanzados por Rusia y China.

Es difícil ver un final cercano a este círculo de hostilidades y creer en “muy muy buen acuerdo” anunciado el martes por el presidente estadounidense para en “dos o tres días”para poner fin de forma duradera a la guerra en Oriente Medio.

Donald Trump había advertido que lo haría “necesariamente replicar” después de que el lunes un helicóptero estadounidense que sobrevolaba el Estrecho de Ormuz fuera derribado. Irán no mencionó el ataque pero pareció querer restarle importancia. “Las fuerzas extranjeras cercanas a nuestro territorio están constantemente expuestas a riesgos, debido a sus propios errores humanos, simples accidentes o la posibilidad de quedar atrapadas en el fuego cruzado. Para reducir este riesgo, la mejor solución es que se vayan”escribió el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, en X.

Los ataques estadounidenses de represalia se dirigieron durante la noche del martes al miércoles a las ciudades de Jask y Sirik y a la isla de Qeshm, en la costa sur de Irán, en el estrecho de Ormuz, todavía bloqueada por Irán. Dos embalses fueron destruidos, privando a 20.000 habitantes de agua potable, según la televisión estatal.

En respuesta, Irán lanzó misiles y aviones no tripulados hacia sus vecinos del Golfo y Jordania. Diplomacia “se ve socavado por el uso de la fuerza”declaró este miércoles el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, denunciando la “mensajes contradictorios” de Washington y sus “Reiteradas violaciones del alto el fuego” concluyó el 8 de abril.

A primera hora de este miércoles, Irán reivindicó ataques contra bases estadounidenses protegidas por Bahréin y Jordania. Y en Kuwait, el ejército dijo que se enfrentaba “Objetivos aéreos hostiles” sin especificar su origen. Las autoridades de Bahréin dijeron haber interceptado varios ataques, mientras que el ejército jordano afirmó haber destruido cinco misiles que apuntaban a la ciudad de Azraq, donde se encuentra una base estadounidense.

Donad Trump estimó este miércoles que los iraníes habían “Tardaron demasiado en negociar un acuerdo que hubiera sido excelente para ellos”añadiendo que lo harían “Hay que pagar el precio”en un mensaje en su red social La Verdad. “El ejército iraní es un caos total y absoluto. Gran parte de él, como su marina y su fuerza aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados”.añadió el presidente estadounidense. “En Irán se habla mucho y no se actúa. ¡¡¡El tirano de Oriente Medio está MUERTO!!! ! ».

“Tardaron demasiado en negociar un acuerdo que habría sido fantástico para ellos y ahora tendrán que pagar el precio”.escribió. El presidente estadounidense busca una salida a este conflicto impopular en Estados Unidos a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato y multiplica las declaraciones contradictorias, a veces optimistas, a veces yendo a la guerra.

Los ataques recíprocos entre Irán e Israel se reanudaron el domingo y el lunes, por primera vez desde que entró en vigor el frágil alto el fuego firmado entre Washington y Teherán el 8 de abril. En el sur del Líbano, Tiro y sus alrededores son bombardeados incesantemente por el ejército israelí. Los atentados dejaron al menos 11 muertos el martes, según las autoridades libanesas.

Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de nuevos ataques contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, que según el ejército israelí no causaron heridos. El ejército también informó haber matado a tiros en el norte de Israel a un hombre acusado de disparar contra soldados después de cruzar la frontera desde el Líbano.

“Extremadamente preocupado”Rusia pidió “moderación y cese inmediato de los ataques armados”. China también “profundamente preocupado”exigió “medidas concretas para aliviar las tensiones” Y “detener la escalada”.