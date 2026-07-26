Hart Island, la isla donde Nueva York ha enterrado a los olvidados del sueño americano durante 150 años

Informes Desde 1869, este terreno se utiliza para enterrar a los anónimos de Nueva York y a las víctimas de epidemias, desde el SIDA hasta el Covid-19. Casi un millón de personas sin tumbas, entre ellas decenas de miles de bebés.

para ir más lejos

Para ver la isla cementerio de Hart Island, hay que dirigirse a City Island, un balneario en el Bronx, al norte de la ciudad de Nueva York. Luego dirígete hacia el muelle, sin dejarte desconcertar por todas las señales. “Callejón sin salida” (callejón sin salida o, si se traduce literalmente al francés, “callejón sin salida”). Aquí, el “Callejón sin salida”es el mar. Y es aquí donde tenemos la mejor vista de Hart Island, ese pequeño punto en las aguas de Long Island Sound que parece ser un error cartográfico en Google Maps. En este pedazo de tierra desnuda, batida por el viento, Nueva York ha relegado desde 1869 a sus muertos anónimos, a sus indigentes, a sus víctimas de epidemias.

El muelle de Hart Island casi siempre está cerrado, ya que no hay un servicio regular de ferry para realizar la travesía. Cientos de candados con nombres cuelgan de una gran puerta de alambre de púas. Aquí es donde a veces viene a meditar Elsie Soto. Su padre, Norberto Soto…