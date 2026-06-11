Arcom avisa a Radio Francia por “infrarrepresentación” de la RN durante la jornada

El regulador audiovisual, Arcom, anunció este jueves 11 de junio que avisaría a Radio Francia para “subrepresentación” de la Asamblea Nacional (RN) durante la jornada de enero a finales de marzo, el grupo público abogó por su parte “error técnico”.

“Cerca del 60% del tiempo de intervención concedido a los representantes de la RN en France Inter se retransmitió entre medianoche y las 05:59 horas.”y más del 70% en France Info del 1 de enero al 31 de marzo, señala Arcom en un comunicado de prensa, estimando que esto constituye “violaciones de las reglas del pluralismo político”.

Este período cubre la campaña para las elecciones municipales, que se llevaron a cabo los días 15 y 22 de marzo. “Los representantes de este partido, dada su representatividad, no están suficientemente presentes en los programas emitidos durante el día”añade el comunicado de prensa.

EL ” comportamiento “ de Radio Francia “ya no es soportable”afirmó este jueves Marine Le Pen. “La radiodifusión pública, que supuestamente debía demostrar pluralismo político e imparcialidad, ha dejado de lado conscientemente al partido líder en Francia y a sus millones de votantes”también deploró al presidente de la RN Jordan Bardella.

Por su parte, Radio Francia explicó que en enero había modificado su software para contar los tiempos de conversación y que no distinguía entre el día y la noche. “El error está corregido”dijo un portavoz. Franceinfo precisó por su parte que el canal pidió repetidamente a Marine Le Pen y Jordan Bardella participar en la entrevista política de la mañana a las 8:30 horas. Muchas invitaciones declinaron porque no venían desde hacía más de dos años.

En el baremo de medidas de Arcom, la notificación formal es el último paso antes de una posible sanción económica en caso de un nuevo incumplimiento de obligaciones. La autoridad independiente subraya que estos hallazgos en el tiempo de emisión de la RN por la noche “Ya había dado lugar en 2025 y 2026 a un recordatorio de Radio Francia sobre sus obligaciones”.

Respeto a las reglas del pluralismo político “impone exigencias particulares al servicio público dado su deber de ejemplaridad e imparcialidad”insiste también Arcom. El tema del pluralismo político está candente en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027 y al final de la comisión parlamentaria de investigación sobre “neutralidad” y el “financiación” radiodifusión pública.

Se espera próximamente otra decisión de Arcom sobre el canal de noticias continuas CNews, en manos del multimillonario conservador Vincent Bolloré. La autoridad fue contactada en enero por Reporteros sin Fronteras (RSF), que le pidió que sancionara a CNews por “fallos flagrantes” en “cuestión de pluralismo” según la ONG.