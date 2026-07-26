Sospechosos, reacciones... Lo que sabemos sobre el atentado que dejó un muerto y varios heridos en el orgullo gay de Berlín

La policía alemana lanzó este domingo 26 de julio una orden de búsqueda para un hombre de 21 años sospechoso de haber conducido un vehículo en la marcha del orgullo gay de Berlín la noche anterior, dejando al menos un muerto y 16 heridos, y de tener vínculos con la “Entorno islamista”. Emmanuel Macron expresó su “emoción” y su “solidaridad” después de este ataque “odioso”. Esto es lo que sabemos.

El ataque tuvo lugar en el parque Tiergarten, en el centro de Berlín y a unos cientos de metros de la Puerta de Brandeburgo, principal lugar de reunión la tarde de la marcha del orgullo, denominada Christopher Street Day (CSD) en Alemania, una de las mayores marchas del orgullo gay de Europa. Un evento popular que reúne más allá de la comunidad LGBT y anima a muchas organizaciones y empresas a asistir.

Alrededor de las 22:00 horas, un vehículo blanco atropelló a la multitud en el extremo sur del parque Tiergarten antes de estrellarse contra un árbol. Según la policía, “uno o más” Luego, la gente salió del vehículo antes de huir. Precisa que varias personas también resultaron heridas con cuchillos. Según los bomberos, el ataque dejó al menos un muerto y 16 heridos, 11 de ellos graves, tres de los cuales estaban entre la vida y la muerte. Treinta testigos de los hechos, en estado de shock, también fueron atendidos en el lugar.

El vehículo utilizado en el ataque, descrito por la policía como un “minivan o SUV”todavía era visible el domingo por la mañana en el lugar, gravemente dañado por el impacto contra un árbol. Filas de policías peinaron el área cercana al automóvil en busca de pistas.

A pesar de una búsqueda en el parque, que incluyó el uso de helicópteros equipados con cámaras térmicas, la policía no pudo localizar al sospechoso en los minutos posteriores al ataque.

Según la policía, el principal sospechoso es Abdul B., de 21 años, delgado, de aproximadamente 1,90 metros de altura, de pelo negro y que viste una sudadera con capucha negra y pantalones blancos. Se emitió un llamado a testigos acompañado de una fotografía para obtener información para localizarlo. La policía especifica que bajo ninguna circunstancia debes acercarte o contactarlo directamente, ya que podría estar armado y ser peligroso.

Se cree que el sospechoso del ataque es un partidario del grupo yihadista Estado Islámico previamente condenado, informaron el domingo dos medios alemanes. Según los sitios web de la revista “Der Spiegel” y del diario “Bild”, Abdul B. había intentado unirse al ISIS en Siria en 2025, pero fue arrestado en el Líbano.

Personal “muy importante” Entre ellos agentes de policía de varias otras regiones alemanas que llegaron cuando se desplegaron refuerzos, así como helicópteros equipados con cámaras de detección de calor, dijo el portavoz de la policía Florian Nath.

El final de las festividades, que mezclaban conciertos y puestos de feria, fue cancelado y los organizadores pidieron a los participantes que regresaran a sus casas. Los hechos ocurrieron cuando gran parte de los participantes ya habían abandonado el sector.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, habló de una “ataque a nuestra sociedad libre y abierta al mundo”. “La manifestación por un Berlín tolerante y pacífico fue atacada de la manera más brutal posible”estimó el conservador electo, que anteriormente había participado en el desfile. El Ministro del Interior, Alexander Dobrindt, también utilizó el término” ataque “.

El Canciller Friedrich Merz y su Ministro del Interior “Participaremos con especial determinación para arrojar luz sobre este acto abominable y garantizar su castigo”declaró un portavoz del gobierno.

Emmanuel Macron expresó su “emoción” y su “solidaridad” después del ataque “odioso” del orgullo gay de Berlín. “Pensamientos de las víctimas, de sus seres queridos, del pueblo alemán. Ante el odio y la violencia, nuestra respuesta será siempre unidad, libertad y firmeza”añadió el jefe de Estado francés en X.

Italia condenada “todas las formas de odio y extremismo” después del incidente que dejó un muerto y una quincena de heridos el sábado por la tarde cuando un vehículo atropelló a la multitud en el orgullo gay de Berlín. “Italia condena y se opone firmemente a todas las formas de odio y extremismo”escribió la jefa de gobierno Giorgia Meloni el “Estamos con Alemania y el pueblo alemán”.

El drama se produjo dos meses antes de las elecciones en Berlín, tanto en la ciudad como en la región, a las que Kai Wegner renunció. Las encuestas muestran que la CDU del Canciller Merz está codo a codo con la extrema derecha y la izquierda radical.