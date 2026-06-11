Ceremonia gigante, árbitro excluido, funcionarios iraníes rechazados: el primer boletín de Trump sobre la Copa del Mundo

Primer día. La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA comienza este jueves 11 de junio en tres países, México, Canadá y Estados Unidos, una primicia en la historia de esta competición que este año cuenta con 48 selecciones. Donald Trump dijo el miércoles que tenía intención de asistir a este evento, reflejo de sus políticas excesivas, excluyentes y represivas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió el miércoles a Washington que revise “a fondo” la aplicación de su política migratoria en el marco del Mundial de 2026.

Exclusión de un árbitro somalí, ceremonia inaugural XXL y apoyo al periodista francés detenido en Argelia Christophe Gleizes… He aquí las principales informaciones para recordar de las últimas 24 horas.

Omar Artan deploró al “New York Times” que “El sueño más grande de (es) vida “ estaba destrozado. “Estaré allí en el próximo Mundial” en 2030, aseguró a la multitud que acudió a darle la bienvenida el miércoles al aeropuerto de Mogadiscio.

Los nacionales de otros países han experimentado problemas administrativos a su llegada a Estados Unidos: es el caso, según el periódico “Guardian”, del delantero estrella iraquí Aymen Hussein, detenido durante casi siete horas el sábado en el aeropuerto de Chicago. Por su parte, a una quincena de miembros de la dirección de selección iraní se les negaron los visados ​​americanos.

Los “Super Fans” de la selección iraní, que duermen en el mismo hotel que los jugadores, sólo sueñan con una cosa: un duelo entre el “Team Melli” y Estados Unidos. En medio de la guerra entre Washington y Teherán, tal reunión adquiriría una dimensión simbólica muy fuerte. Las dos selecciones ya se enfrentaron, en particular durante el Mundial de Francia de 1998 (victoria de Irán) y durante el Mundial de Qatar de 2022 (victoria de Estados Unidos). Para lograrlo este año, la selección persa debe primero lograr una hazaña que siempre se le ha escapado: superar la fase de grupos, enfrentándose a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

Un manifestante blande una máscara de látex con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump durante la manifestación “Anti-Mundial”, organizada el 6 de junio de 2026 en Ciudad de México.

Según el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente estadounidense entregará el trofeo al equipo vencedor al final de la final el 19 de julio. La fotobomba menos divertida de la historia.

Detengámonos un momento en una leyenda: el estadio Azteca de la Ciudad de México donde este jueves se llevará a cabo el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Se trata del tercer Mundial de fútbol que se celebra en esta sede legendaria, que vio la coronación del Brasil de Pelé en 1970 pero, sobre todo, la “mano de Dios” de Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986.

La ‘mano de Dios’ de Diego Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 1986, en el estadio Azteca de la Ciudad de México, México. LEHR/SIPA

Inaugurado en 1966 con una capacidad para 110.000 espectadores, el recinto tiene hoy capacidad para 87.500, pero sólo habrá 83.000 asientos disponibles este verano, según la FIFA. Algunos de estos nuevos asientos se promocionan como más cómodos y tienen portavasos. También hay zonas exclusivas y más caras, palcos VIP y, especialmente, un palco Sierra Porch. Durante el Mundial, la sede se llamará “Estadio México” debido a las restricciones publicitarias impuestas por la FIFA. O cuando los negocios acaban con las leyendas.

El periodista francés Christophe Gleizesdetenido desde hace un año en Argelia, recibió el apoyo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dijo que esperaba obtener el indulto presidencial y poder asistir al Mundial de 2026. La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) había anunciado previamente que el periodista había sido acreditado por la FIFA para el torneo, saludando “una fuerte demostración de apoyo” de la Federación Internacional de Fútbol.

“Hay una silla vacía, es la del periodista francés Christophe Gleizes, que es el único periodista deportivo encarcelado en el mundo”. dijo Gianni Infantino al inicio de una conferencia de prensa en la Ciudad de México.