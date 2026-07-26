Incendios en el suroeste, atentado mortal en el orgullo gay de Berlín, Barbara Butch en el escenario... Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones para recordar del sábado 25 y domingo 26 de julio.

En Gironda, los bomberos continúan combatiendo el incendio. El enorme incendio que avanzó rápidamente durante la noche del sábado al domingo ha cubierto ya 42.000 hectáreas, es decir, cuatro veces la superficie de París. Está ardiendo ahora “A 15 kilómetros” de la metrópoli de Burdeos, pero una evacuación de la ciudad no es “no en la agenda”reafirmó su alcalde Thomas Cazenave. Emmanuel Macron presidirá una unidad de crisis interministerial este lunes a las 10.00 horas.

Unas 220.000 personas, entre ellas turistas, ya han sido evacuadas en los últimos días de varias localidades de Gironda, en particular de estaciones balnearias muy populares durante este período estival, como Lège-Cap-Ferret. El regreso a casa no se realizará “hasta que se arregle el incendio”declaró el domingo la prefecta del departamento, Sophie Brocas, en una rueda de prensa, excluyendo también cualquier trabajo el lunes en los municipios afectados, ante un posible empeoramiento el martes debido al fuerte calor que se avecina.

Por otra parte, los bomberos del Var también libran una feroz lucha para contener el incendio de Pontevès, a pesar de que el fuego se ha reanudado, avivado por ráfagas de mistral en el sexto día de operaciones. En España, el incendio de Ávila, cerca de Madrid, es “el mayor incendio forestal” de la historia reciente del país, declaró la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Un joven alemán de origen libanés seguía siendo buscado por la policía el domingo en Berlín, un día después de su presunto atentado con un coche y apuñalamiento contra el orgullo gay, que dejó un muerto y una treintena de heridos.

“Todo lo que vemos aquí indica que estamos ante un ataque terrorista islamista”afirmó el domingo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, en el lugar del ataque. El sospechoso, cuyo nombre reveló el ministro, Abdul Ballout, “Ciudadano alemán de origen libanés”podría estar armado y ser peligroso, según la policía.

Según los sitios web de la revista “Der Spiegel” y del diario “Bild”, Abdul Ballout había intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico en Siria en 2025, pero fue arrestado en el Líbano. Fue enviado de regreso a Alemania, donde fue condenado en 2026, en otro caso según estos medios, por “preparación de un acto grave de violencia que pone en peligro la seguridad del Estado”. Ninguno de los heridos durante este ataque corre peligro de muerte, anunció el domingo por la noche el canciller Friedrich Merz.

Una semana después de que su concierto en Grenoble fuera interrumpido por activistas propalestinos, la DJ judía y queer Barbara Butch regresó al escenario el sábado por la noche, esta vez sin protestar, durante un minifestival en Yonne.

“Estoy feliz de estar aquí”declaró ante una multitud de unas 400 personas esta figura esencial de las noches LGBTQ+ parisinas, regularmente blanco de ataques desde que fue uno de los rostros de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Su concierto del sábado 18 de julio, objeto de un llamamiento al boicot, en particular por parte de la filial de Grenoble de La France insoumise, fue interrumpido por “chorros de proyectiles”según el ayuntamiento de Grenoble que anunció que presentará una denuncia.

Barbara Butch, música lesbiana y obesa, víctima habitual de la homofobia y la gordofobia, también ha prometido presentar una denuncia contra La France insoumise, en particular por provocar odio y violencia.

Un supervisor de 24 años de una universidad de Annezin (Paso de Calais) fue acusado a principios de julio de violación y agresión sexual a dos estudiantes de este establecimiento, según supo el sábado la fiscalía de Béthune.

“Los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2025 y junio de 2026”detalló la fiscalía, confirmando información del medio local Horizonte. “La investigación no pretende, a priori, buscar otras víctimas”dijo la fiscalía.

El acusado fue puesto bajo supervisión judicial, de conformidad con las órdenes del fiscal, añadió este último. El rectorado de Lille, por su parte, confirmó “habiendo sido alertado, a finales de mayo de 2026, de la acusación de un asistente educativo (AED) del colegio de Annezin por hechos que podrían entrar en el ámbito penal”. “El colegio, en colaboración con el rectorado, suspendió inmediatamente a este asistente educativo como medida cautelar y envió un informe al Ministerio Público, de conformidad con el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal”especifica el rectorado.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el domingo la “política genocida” de Washington hacia Cuba, acusando a Estados Unidos de querer “Apoderarse del país”.

Desde enero, el Gobierno de Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida. Al embargo vigente desde 1962 se sumó un bloqueo petrolero y una larga lista de sanciones contra empresas y dirigentes cubanos. Estas medidas provocaron una caída drástica del turismo, la salida de muchas empresas extranjeras y una disminución de las entradas de divisas.

“Cuba libra hoy una batalla histórica” contra “una política genocida que se propuso como objetivo asfixiar a todo un pueblo para apropiarse del país”denunció el jefe de Estado cubano desde la provincia de Pinar del Río. “El bloqueo es un arma de guerra y causa muertes”acusó al jefe de Estado, al creer que Washington buscaba provocar, en Cuba como en otros países, una “explosión social con el único objetivo de imponer gobiernos alineados con sus intereses imperiales”.

El presidente Donald Trump dice que Cuba representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En repetidas ocasiones amenazó con “tomar el control”.