Lo que Brigitte Macron (quizás) pondrá en su maleta este verano

Este último verano como primera dama seguramente será memorable. Pero para que sea completamente inolvidable, nos permitimos con mucha humildad hacer algunas sugerencias a Brigitte Macron para saborear plenamente los encantos de esta hermosa estación y comenzar a romper con las obligaciones del Elíseo. A la exprofesora de francés le recomendamos meter en su maleta (¿con monograma?) una novela apasionante, un DVD solar (que no protege contra los rayos UV) y una entrada para un concierto. Algo que te mantendrá ocupado mientras Emmanuel se divierte en una moto acuática o prueba suerte con el seabob.

“A cuatro patas”, de Miranda July, traducida del inglés por Nathalie Bru, Folio, 480 p., 9,50 euros. FOL

La esposa del presidente jura por Flaubert y pone a “Madame Bovary” por encima de todo (incluso por encima del libro de Philippe Besson dedicado a Emmanuel). Le debería encantar la versión californiana y queer de la obra maestra flaubertiana, con la historia de esta cincuentona que deja a su marido y a su hijo para encerrarse en una habitación de motel que redecora por completo. Allí, sondeará sus deseos, explorará su sexualidad y fortalecerá sus nalgas. Un libro loco, sexy y liberador.

“Clèves”, de Rodolphe Tissot (2021), con Louisiana Gouverneur, Ediciones LCJ, 12,99 euros.

Clèves es el nombre del pequeño pueblo de Alta Saboya donde vive Solange, de 15 años, la edad de las posibilidades. Una pregunta lo obsesiona: ¿“hacerlo” o no? ¿Y con quién? Adaptada de la novela homónima de Marie Darrieussecq –con este título en forma de guiño al clásico “La Princesse de Clèves”, por el que tanto sufrió Nicolas Sarkozy–, la película de Rodolphe Tissot (doblemente premiada en el festival de La Rochelle en 2021 y retransmitida por Arte en 2022) captura con naturalismo carnal la adolescencia en todo lo que puede ser solar y cruel.

Si los Macron quieren disfrutar por última vez de los encantos del Fuerte Brégançon (Var), podrán, como ya están acostumbrados, pasarse por el Festival de Ramatuelle. Hasta donde sabemos, Ary Abittan, el comediante favorito de la primera dama, no está programado allí. Por otro lado, Brigitte podrá aplaudir los estribillos feministas de la exquisita Jeanne Cherhal. E incluso conseguir un doble golpe yendo a ver, al día siguiente, “ça va, ça va”, el último espectáculo de Camille Chamoux.

◗ Jeanne Cherhal, en el Festival de Ramatuelle (83), 8 de agosto, a las 21.30 horas.