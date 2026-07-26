“Mister Nobody Against Putin”: un documental entre la denuncia al estilo Michael Moore y “el círculo de los poetas desaparecidos”

“Mister Nobody Against Putin”: un documental entre la denuncia al estilo Michael Moore y “el círculo de los poetas desaparecidos”

Un coro de estudiantes de la escuela primaria de Karabach, un pobre pueblo minero al pie de los Montes Urales. Su canción trata sobre el sol, el cielo azul. Luego, a los pocos meses, todo cambió. Los mismos niños marchan al paso, ondean banderas rusas y participan en la ceremonia del himno. Detrás de la cámara, el mismo hombre presencia impotente este cambio de atmósfera. En Karabach todo el mundo conoce a Pavel Talankin, apodado “Pasha”. Este joven director escolar de gafas redondas, que vive en un piso de dos habitaciones entre sus libros, su papel pintado de flores, su perro y su periquito, perdió a su padre a los 9 años. Dentro de la escuela que lo vio crecer, dice que “fundó (su) propia familia” y lleva años luchando por organizar eventos para los niños de la ciudad. Aunque está acostumbrado a filmar los momentos más destacados de la vida del establecimiento, está lejos de sospechar el destino de estas imágenes. Y que dos años después abandonará el país para “trasladarse a Occidente” y difundirá el testimonio más vívido de los últimos años sobre la militarización de las mentes en las escuelas rusas.

En Karabach (12.000 habitantes), rodeada de vapores tóxicos y montañas ennegrecidas por la contaminación, todo gira en torno a la fundición de cobre. A 1.400 kilómetros al este de Moscú, los jóvenes locales a menudo no tienen otra perspectiva que partir hacia Chelyabinsk, la capital regional. Entonces cuando…

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.

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