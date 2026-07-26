Incendio en Gironda: actualización sobre el monstruoso incendio ahora “a 15 kilómetros” del área metropolitana de Burdeos

Unas 42.000 hectáreas arrasadas, 220.000 personas evacuadas: en Gironda “la situación sigue siendo muy desfavorable”según el Ministro del Interior, por un incendio extraordinario cuya progresión sigue siendo impredecible y que ahora amenaza las afueras de Burdeos.

El fuego es ahora “A 15 kilómetros” de la metrópoli bordelesa, en Martignas-sur-Jalle, pero la evacuación de Burdeos “no está en la agenda”reafirmó su alcalde Thomas Cazenave al mediodía. “Está todavía en el borde de la metrópoli, pero no avanza en el flanco occidental de la metrópoli”aseguró el concejal de la ciudad.

El número de evacuados presentes en el recinto ferial de Burdeos al mediodía del domingo es de 2.500 personas, frente a las 5.000-6.000 de la víspera, calificó. Según él, los evacuados “válido” Se ofrecerán soluciones de alojamiento más sostenibles.

El incendio ha arrasado 42.000 hectáreas desde el miércoles, según la prefectura, lo que convierte este incendio en uno de los mayores registrados en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. En 1949, el gran incendio que arrasó el bosque de las Landas de Gascuña, el más mortífero jamás visto en Francia, arrasó unas 50.000 hectáreas.

En Porge, entre Cap Ferret y Burdeos, las imágenes aéreas captadas por la AFP atestiguan la violencia del incendio: hileras de casas devastadas, coches carbonizados y edificios completamente destruidos.

“La situación sigue siendo muy desfavorable”dijo el domingo por la mañana el ministro del Interior, Laurent Nuñez, refiriéndose a “un incendio ha vuelto a ser extremadamente virulento e impredecible (…) evolucionando de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos”al comienzo de la noche, antes de convertirse “más tranquilo”.

Ante la amenaza, el sábado por la tarde se ordenaron 55.000 nuevas evacuaciones en municipios situados en el sureste de la Cuenca o cerca de la metrópoli (Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, Cestas), elevando a 220.000 el número de desplazados en el departamento. Se trata de una de las mayores evacuaciones jamás organizadas en Francia tras los incendios.

Evacuada de Barp por la noche con su hija, Aurore Vigreux encontró refugio con su exmarido en Hostens, a veinte kilómetros de distancia, una ciudad también puesta en evacuación previa. “Ya tenía la maleta hecha, pero era agitado comparado con los animales”precisa esta abogada de 38 años que se llevó un conejo, un gato y un perro, y tiene previsto viajar a Perpiñán en las próximas horas.

La imprevisibilidad del incendio complica el trabajo de los servicios de emergencia. “Es un incendio que no tiene sentido, no tiene dirección. No podemos predecirlo”explicó a la AFP Guillaume Millet, del Servicio Departamental de Bomberos y Salvamento (Sdis) de Gironda.

Una preocupación reforzada por las previsiones meteorológicas. “La semana que viene, lamentablemente, tendremos una nueva ola de calor. Estamos llegando al límite de nuestras capacidades y tendiendo a un imposible operativo que está cada vez más cerca”advirtió el teniente coronel David Annotel, representante de la Federación Nacional de Bomberos, en France Inter.

El incendio también afecta gravemente al transporte. La autopista A63 entre Burdeos y España está cerrada durante 60 kilómetros y el tráfico SNCF está interrumpido al sur de Burdeos hasta nuevo aviso.

el fuego “Tomará mucho tiempo luchar” Y “Hasta que no se arregle el incendio no habrá reintegración” de personas evacuadas, advirtió el domingo el ministro del Interior en una entrevista con “La Tribune”. Para combatir este desastre, “Desde esta mañana se han movilizado 18 medios aéreos y el A400M” – un avión militar transformable para combatir incendios – “estaremos comprometidos nuevamente”luego aclaró sobre X.

En las Landas, otro frente importante, la prefectura anunció el domingo que el incendio ocurrido el jueves cerca de Biscarrosse había sido destruido. “mejor contenido pero no arreglado”se trata ahora de 3.600 hectáreas, frente a las 3.500 de la víspera. Unas 3.000 personas, de un total de 30.000 desplazados, fueron autorizadas a regresar el sábado por la tarde.

En Var, donde fueron evacuadas 2.000 personas, el incendio siguió avanzando hasta cubrir 4.500 hectáreas en total. Alrededor de 4.150 bomberos están movilizados en estos frentes principales: 2.500 “incluido un grupo suizo” en Gironda, apoyados por 1.500 soldados, cerca de 550 en las Landas y 1.100 en Var, afirmó Laurent Núñez.

Otros incendios están en marcha en Córcega y los Altos Alpes.

El Ministro del Interior en “Pide una vez más la mayor vigilancia de todos: en un contexto en el que las condiciones meteorológicas siguen siendo especialmente desfavorables, el más mínimo descuido puede tener consecuencias dramáticas”.

Los bosques se incendian con mayor facilidad porque la vegetación y los suelos europeos están muy secos desde hace meses, una sequía acentuada por las excepcionales olas de calor que atravesaron el continente en junio y julio y provocaron una mayor evaporación del agua.

Es el cambio climático, causado principalmente por la continua quema de petróleo, carbón y gas, lo que está agravando la sequía actual, concluyeron los climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

Gironda fue puesta el sábado en alerta de incendio en la Selva Negra, el nivel máximo de alerta. Esto implica, en particular, la prohibición del uso de motores térmicos y eléctricos en las zonas expuestas de municipios predominantemente forestales y de la presencia humana en los macizos.