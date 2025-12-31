Un muerto, 19 heridos... Rusia ataca de nuevo a Kiev antes de la reunión entre Zelensky y Trump





Kiev fue blanco de un nuevo ataque con drones y misiles que dejó un muerto la noche del viernes 26 al sábado 28 de diciembre, en vísperas de una reunión prevista para el domingo en Florida entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump para discutir la delicada cuestión de los territorios, en el marco de las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.





• Un muerto y 19 heridos









Los atentados nocturnos en la capital, que provocaron un incendio en un edificio residencial, dejaron un muerto y 19 heridos, once de los cuales fueron hospitalizados, según el alcalde Vitali Klitschko. Añadió que “2.600 edificios de viviendas, 187 guarderías, 138 colegios y 22 establecimientos sociales” fueron privados de calefacción.





El ataque también se cobró la vida de una mujer de 47 años en la región de Kiev, afirmó el gobernador de la región, Mykola Kalashnyk, añadiendo que “Más de 320.000 hogares se quedan sin luz”.





La fuerza aérea de Ucrania anunció una alerta aérea a nivel nacional en las primeras horas del sábado y dijo en las redes sociales que drones y misiles sobrevolaban varias regiones de Ucrania, incluida la capital.





• Rusia “no quiere poner fin a la guerra”, denuncia Zelensky





El ataque ruso con aviones no tripulados y misiles en Kyiv muestra a Rusia “No quiere poner fin a la guerra”afirmó el sábado Volodymyr Zelensky, para quien los rusos “Están tratando de aprovechar cada oportunidad para infligir un sufrimiento aún mayor a Ucrania”.





El presidente ucraniano habló así antes de partir hacia Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump para discutir el plan para poner fin al conflicto ruso-ucraniano.





• Una reunión prevista para el domingo entre Trump y Zelensky





Las conversaciones para una solución del conflicto se han acelerado en las últimas semanas, tras la presentación de un plan desvelado por Donald Trump. Si bien Kiev y los europeos consideraron inicialmente que este documento era demasiado favorable a Moscú, Volodymyr Zelensky reveló esta semana los detalles de una nueva versión, reelaborada pero criticada por Moscú, que acusaba a Ucrania de querer “torpedo” las negociaciones. Esta versión prevé una congelación del frente sin ofrecer una solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que ocupa más del 19% de Ucrania.





La oficina de Zelensky confirmó que una reunión con Trump fue “planificado” para el domingo en Florida, donde el presidente estadounidense pasa las vacaciones de fin de año en su residencia de Mar-a-Lago.





Según Zelensky, las discusiones se centrarán en “cuestiones delicadas” el destino de Donbass, una región industrial y minera del este de Ucrania que Moscú reclama, y ​​la central nuclear de Zaporizhia (sur) ocupada por soldados rusos. Los dos hombres también discutirán las garantías de seguridad que Occidente podría ofrecer a Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia, continuó.





Volodímir Zelenski “no tiene nada hasta que esté de acuerdo”advirtió Donald Trump el viernes, en una entrevista con el sitio web Politico. “Creo que le irá bien. Creo que le irá bien a (el presidente ruso Vladimir) Putin”.con quien planea hablar ” Pronto “señaló.