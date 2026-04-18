Después de Fayard, Grasset… ¿Cómo luchar contra el pulpo de Bolloré?

Este es sin duda uno de los acontecimientos que, en los últimos dos años, ha provocado un pequeño cataclismo en el mundo editorial francés. Y más allá. La toma de rehén de una casa, de más de un siglo de antigüedad, por parte de un grupo de presión que trabaja al servicio de una ideología claramente de extrema derecha. Ediciones Fayard, desde 1857, posee una de las más prestigiosas colecciones de literatura e historia de nuestro país. Ahora están “anexados”, en el sentido de una ocupación de territorio, ciertamente legal, por un equipo financiado por el multimillonario Vincent Bolloré, propietario del grupo Hachette, que no oculta su intención de llevar al poder la Agrupación Nacional y sus satélites en 2027.

Asistimos, por tanto, a una apropiación descarada del patrimonio, a una piratería a cielo abierto que empaña gravemente durante siglos la imagen de Fayard, pero también la de todos aquellos que participaron, a título diferente, en su influencia. ¿Cómo se puede impedir esta “ocupación”? Una nueva alerta ensombrece el panorama: la salida forzosa del jefe de las ediciones Grasset, Olivier Nora, expulsado por el multimillonario bretón por haber recibido mal, en su equipo, el brutal lanzamiento en paracaídas de Boualem Sansal, que se ha convertido en la musa de los medios de comunicación de Bolloré desde su salida de las cárceles de la dictadura argelina.

¿Cómo podemos detener este mecanismo devastador en la edición francesa? Algunos escritores, novelistas, ensayistas o historiadores, han optado por defender sus derechos de autor y han pedido a la nueva dirección de las ediciones Fayard que los recuperen, con éxito variable. Esta retirada, totalmente loable y legítima, en términos de protección de la imagen de todos, nos parece, desgraciadamente, insuficiente para evitar los peligros que podrían afectar a otras editoriales en el futuro. La repentina y, en última instancia, esperada salida del director general de Grasset Editions nos dice que el nivel de alerta, para todos los demócratas, está ampliamente superado. ¿Dejar hogares que se han vuelto tóxicos? ¿Es esto suficiente? “Escapar es inútil, dijo Paul Nizansi lucho, el miedo desaparece. » Por lo tanto, en caso de una victoria de la extrema derecha en Francia en 2027, debemos preocuparnos urgentemente por una situación cada vez más peligrosa para nuestras libertades. Otros bastiones editoriales, además de Fayard y Grasset, podrían verse enfrentados a estos “premios de guerra” ideológicos.

¿Cómo podemos protegernos de futuros ataques que tengan como objetivo establecer un control político sobre nuestros editores? Proponiendo a la representación nacional, a los diputados y a los senadores, una ley que protegería a todo el sector editorial de los apetitos de los nuevos “depredadores”. Una ley que prevé la creación de una sociedad de autores-editores, basada en el modelo de la prensa, que podría ejercer un derecho de veto sobre el nombramiento de una dirección que pueda cambiar la línea editorial de una editorial. ¿El debate no es evidente? Está incluso plagado de trampas, obstáculos jurídicos, desganas y también miedos, ya que el poder del grupo Bolloré, propietario de todos los valores del grupo Hachette, es un poderoso obstáculo a la libre expresión en esta cuestión. Sin embargo, debemos comprometernos, no refugiarnos en posturas individuales y atrevernos a afrontar esta dura realidad.

Insto a nuestros funcionarios electos a no subestimarlo y a crear conciencia antes de que sea demasiado tarde. La posible perspectiva de un eje populista Washington-París-Moscú, en 2027, no es una fantasía, sino un peligro muy grave que también debe considerarse en el contexto de la salvaguardia de nuestras libertades. Los ejemplos de Fayard y Grasset deberían generar conciencia mucho más allá del mundo editorial. Queridos funcionarios electos, a ustedes les corresponde iniciar el debate antes de que sea demasiado tarde.