Tarjeta roja por boca oculta, Hakimi pitado, Brasil despierta: informe de Trump sobre el Mundial

La fase de grupos del Mundial está en pleno apogeo, pero el destino de algunas naciones para el resto de la competición (los octavos de final) ya está decidido. Es el caso de México, clasificado por primera vez a la siguiente ronda de su Mundial en casa tras su victoria ante Corea del Sur (1-0). El viernes, Estados Unidos validó su clasificación al ganar a Australia (2-0). Menos afortunados, Haití y Turquía no podrán igualar los resultados de sus primeros partidos. Ya tienen garantizada la eliminación de la competición.

La clasificación de su país ciertamente alegra a Donald Trump, que juega al “soccer” desde hace mucho tiempo. Un pasado del que no alardea especialmente el presidente de Estados Unidos, que odia no ser el mejor. Y con razón: según documentos descubiertos por France Info, cuando era adolescente llevaba el sobrenombre de “Trompeta”la trompeta en francés… En aquella época, Donald Trump jugaba con los hijos de dignatarios sudamericanos, incluido el hijo de Fulgencio Batista expulsado de Cuba por Fidel Castro, o con los de los jefes de la mafia de Nueva York. Ya entonces intentó intimidar a sus oponentes en el campo. “En el entretiempo comía naranjas sin pelarlas, para demostrarle al equipo contrario lo fuerte que era”.dice Paul Onish, quien se codeó con Trump en la escuela Kew-Forest.

Aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

Limpian las gradas del Mundial… Pero no su salón. Mientras la FIFA saluda a los aficionados japoneses por la limpieza de sus estadios, que recogen escrupulosamente sus residuos en las gradas después de los partidos, un mensaje viral denuncia la desigualdad interna en Japón. “Hazlo también en casa”da a entender la publicación vista 1,9 millones de veces, acompañada de una ilustración satírica que muestra a un aficionado que limpia con orgullo el estadio pero que, en casa, se recuesta en un sofá, indiferente a la pila de ropa sucia y a su esposa o madre, lavando los platos.

Según datos de 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las mujeres japonesas dedican más de tres horas al día al trabajo no remunerado, más de cinco veces más que los hombres, que dedican 47 minutos al día. La brecha es mucho mayor que en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, donde las mujeres dedican 1,8 veces, 1,7 veces y 1,6 veces más tiempo que los hombres a las tareas domésticas, respectivamente.

Es mejor prevenir que curar. No sabemos qué le dijo Miguel Almirón al defensa turco Mert Müldür, pero el paraguayo recibió una tarjeta roja la noche del viernes 19 al sábado 20 de junio. Es el primer jugador expulsado por taparse la boca mientras hablaba con un rival, en aplicación de una nueva norma decidida por la FIFA para este Mundial. Esta norma, destinada a frenar los comportamientos racistas, entró en vigor para este Mundial, pocos meses después de la polémica contra el argentino del Benfica de Lisboa Gianluca Prestianni, acusado de haber proferido insultos racistas contra Vinicius Jr en la Liga de Campeones… ocultando la boca.

La copa está llena. La Federación Iraní de Fútbol ha anunciado que tiene intención de presentar una denuncia ante la FIFA por “restricciones” impuesto a su selección durante el Mundial de 2026, según un responsable de la selección. Esta situación impediría al Team Melli afrontar con tranquilidad su próximo partido contra Bélgica, previsto para el domingo a las 21 horas. en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Irán, ya acalorado por la negativa de Estados Unidos a conceder visados ​​a algunos miembros de su dirección para el torneo, deploró las condiciones en las que jugó sus partidos. Ante Nueva Zelanda (2-2) el lunes, el equipo no estaba autorizado a llegar a Los Ángeles “sólo un día antes del partido” y tuvo que regresar muy rápidamente a su campamento base, trasladado a México. Estos “Las restricciones son contrarias al principio de igualdad de condiciones para todos los equipos participantes y corren el riesgo de perjudicar la preparación”argumentó un responsable de selección en un comunicado de prensa.

Como el número de pases realizados por los Leones del Atlas marroquíes contra Escocia. Algo inédito para una selección africana en el Mundial desde 1966. Una gran estadística, eclipsada por los abucheos recibidos por Achraf Hakimi en cada toque de balón, desde el inicio del partido. De hecho, el Tribunal de Apelación de Versalles había indicado durante la jornada que, después de más de tres años de procedimientos judiciales, el futbolista y defensa del PSG marroquí, de 27 años, sería juzgado por violación ante el tribunal penal de Altos del Sena.

Brasil finalmente ha lanzado su Copa del Mundo… Ya era hora. Incluso si no dominaron Haití como se esperaba, los brasileños pueden respirar tranquilos. Acosados ​​por las críticas tras el empate inaugural contra Marruecos, los hombres de Carlo Ancelotti se recuperaron gracias a un doblete de Matheus Cunha y un gol de Vinicius Jr. La Seleçao se sitúa así en cabeza de su grupo, con los mismos puntos que Marruecos (4). El único inconveniente es que Brasil podría haber perdido a su delantero Raphinha, que se lesionó en el minuto 40 por un problema muscular.

¿Neymar volverá pronto a los terrenos de juego, donde aún no ha jugado porque se recupera de una lesión en el gemelo? “¿Neymar? ¡Ni siquiera juega! »dijo Luiz Inácio Lula da Silva, cuando un joven mencionó el nombre del exdelantero del Paris SG y del FC Barcelona. “Neymar es el primer jugador del mundo llamado (a la selección) a teletrabajar”añadió el jefe de Estado, durante una ceremonia en un hospital de Belo Horizonte (sureste).

El máximo goleador de la historia de la Seleçao (79 goles) se ejercitó este miércoles por primera vez en el campo con sus compañeros, tras sufrir hace un mes una lesión muscular en el gemelo derecho con su club Santos. “Ney” No viste la camiseta de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla.