Mélusine Boon-Falleur, la investigadora que “repiensa las reglas del juego político” para luchar contra la crisis climática

para ir más lejos

Esta tarde de mayo hace 34°C, la capital se asfixia, la gente se arrastra por las aceras. Son circunstancias candentes que preparan perfectamente el escenario para este encuentro con Mélusine Boon-Falleur, autora del libro “Los pingüinos no salvarán el hielo” (Ediciones JC Lattès), cuyo tema no es otro que el de nuestra capacidad para limitar la crisis ecológica. Hacemos el pedido en la fresca habitación del hotel Grand Amour, a un paso de los Grandes Bulevares parisinos. Dos limonadas, para afrontar –lo mejor que podamos– el calentamiento global. Próximamente madre, la joven graduada de la Escuela Normal Superior, investigadora de Sciences Po, docente de la ENS y del HEC, analiza con pasión y humor los mecanismos de nuestra inacción ante esta catástrofe: “Sabemos que la vida en la Tierra está en peligro. » Todos tenemos miedo. Pero no hacemos (casi) nada, nunca lo suficiente.

Cuando de repente no hay aire, entramos en pánico, convocamos un consejo de ministros de emergencia, organizamos un plan de resiliencia. Reaccionamos, por supuesto. Pero también nos lo repetimos: era predecible. Y el viento vuelve a soplar, devolviendo a todos a su pequeña rutina, a la espera del próximo episodio, que…