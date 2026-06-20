Por qué Irán decidió cerrar el Estrecho de Ormuz

Irán anunció este sábado 20 de junio ” cerca “ de nuevo el estratégico Estrecho de Ormuz, en represalia por los mortíferos ataques israelíes en el Líbano que, según él, violan los términos de su memorando de entendimiento con Estados Unidos con vistas a poner fin al conflicto en Oriente Medio.

“Se anuncia que el Estrecho de Ormuz será cerrado al tráfico marítimo (…) esta primera medida es una respuesta a la violación de compromisos por parte del enemigo”declaró el mando central del ejército iraní en un comunicado leído en la televisión estatal. “Si la agresión continúa, se planificarán e implementarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir con sus obligaciones”añadió.

Teherán anunció que el acuerdo era “en peligro” si no se implementara rápidamente. “La otra parte debe tomar las medidas necesarias lo antes posible, o todo el memorando de entendimiento”que prevé, en particular, el cese de las hostilidades en el Líbano “estará en peligro”afirmó el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï, citado por la agencia oficial Irna.

Pero a pesar de este texto, y de un nuevo anuncio de alto el fuego el viernes por parte de Estados Unidos, Israel y el movimiento proiraní Hezbolá se enfrentan desde hace dos días en el sur del país de los Cedros, donde las operaciones israelíes todavía dejaron al menos 24 muertos este sábado. Según la agencia nacional de noticias libanesa ANI, el sábado se registraron una veintena de bombardeos israelíes en el este y el sur del país.

Israel, que ocupa parte del sur, dijo que estaba atacando posiciones de Hezbolá en represalia por los ataques contra sus tropas. Según el ejército israelí, “más de 50 proyectiles” fueron disparados por la organización chiita contra sus soldados durante la noche del viernes al sábado. Los ataques israelíes mataron, según la Defensa Civil, a 16 personas en la región de Nabatiyé. Un soldado libanés también murió, según el ejército, mientras que el Ministerio de Salud informó de al menos siete muertes en la aldea de Qannarit, cerca de Saida, todavía en el sur.

Hezbollah dijo que había repelido a las tropas israelíes que, “Al amparo del alto el fuego, (…) intentó infiltrarse” en una altura estratégica con vistas a Nabatiyé. “Aunque está comprometido con el alto el fuego, (Hezbollah) no mostrará ninguna tolerancia hacia ningún intento israelí (…) de extender su ocupación”afirmó el movimiento en un comunicado de prensa. Por su parte, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, aseguró el viernes que Israel estaba comprometido a respetar el alto el fuego, siempre que Hezbolá hiciera lo mismo. El sábado acusó a Hezbolá de haber “violó el alto el fuego” y aseguró que su país lo honró mientras “Defensa contra ataques terroristas”.

Los ataques israelíes en Líbano han dejado 4.057 muertos desde el inicio de la guerra entre el proiraní Hezbolá e Israel el 2 de marzo, incluidos 135 socorristas y personal médico, según un nuevo informe oficial este sábado. Este balance incluye 83 personas muertas el viernes durante las masivas incursiones israelíes en el sur y el este del Líbano, que también dejaron 141 heridos, indicó el Ministerio de Sanidad, que había comunicado la víspera un balance provisional de 47 muertos.

En cuanto a las conversaciones iraní-estadounidenses, previstas inicialmente para el viernes en Suiza y que supuestamente iniciarían un proceso de 60 días para resolver el tema central de la energía nuclear y conducir a un acuerdo final, no se ha anunciado ninguna nueva fecha.

Discusiones “preparatorio” Sin embargo, comenzaron este sábado entre diplomáticos. Según la cadena pública suiza RTS, participarán delegaciones de Estados Unidos e Irán, así como de los países mediadores, Qatar y Pakistán. Se espera allí a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Antes del anuncio de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que esperaba irse. “en los próximos días” para Suiza.