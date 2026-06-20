Para el buceo o el sumo, cada deporte tiene su propio reloj

Desde hace mucho tiempo, el mundo de la relojería ama los deportes de todo tipo: fútbol, ​​tenis, vela, golf… La superación, la sublimación, el rigor: tantos valores con los que las marcas se identifican, a veces hasta el punto de convertirse en cronometradores y socios de tal o cual competición.

Es el caso de la casa suiza Tudor, que acaba de anunciar su incursión en… el sumo. Para la hermana pequeña de Rolex, que ya participa en numerosos ámbitos (ciclismo, rugby, surf, trail running), esta asociación con la Asociación Japonesa de Sumo puede resultar una sorpresa. ¿Cuál es la relación entre la manufactura, que celebra su centenario y promueve la relojería más moderna, y estos luchadores (aparentemente) monolíticos, cuya vida entera se rige por tradiciones milenarias? Según la marca, la respuesta está en un eslogan, propio desde 2017: “Nacido para atreverse” (“Nacido para atreverse”). De hecho, no hay nada más loco que las peleas de estos rikishi el más ligero de los cuales supera fácilmente el quintal.

Los días 13 y 14 de junio en Bercy, en su primera aparición en Francia desde 1995, 62 de los mejores rikishi en el mundo (incluidos varios mongoles y ucranianos, pero todos viven y entrenan en Japón) compitieron en el dohyoel delgado círculo de combate cubierto de arena. Victorias relámpago, carne poderosa; Al final de dos días de eventos marcados por ceremonias tradicionales (el peinado ritual, el atado del cinturón de gala), fue el gran Kotozakura (28 años, 1,89 my 178 kg), quien venció, arrebatando la victoria a los favoritos.

En Tudor, no se reveló ningún modelo nuevo para la ocasión, pero sí un clásico imponente que se destacó, el Black Bay 68. Fue lucido, durante la inauguración de la nueva boutique de la marca en los Campos Elíseos, por dos encantadores y casi tímidos. rikishi : Atamifuji Sakutaro (1,87 m, 192 kg) y Shodai Naoya (1,84 m, 169 kg).

Los luchadores de sumo Atamifuji Sakutaro (1,87 m, 192 kg) y Shodai Naoya (1,84 m, 169 kg), embajadores de los Tudor, durante su visita a París los días 13 y 14 de junio. DIGA QUIÉN-LOUIS LIEBERT

◗ tudor, Bahía Negra 6843 mm de diámetro, movimiento de fabricación automática, caja de acero, esfera azul o plateada, resistencia al agua 200 metros, 5.000 euros.

Uno de los siete Reversos que forman parte del programa The Collectibles VI iniciado por Jaeger-Lecoultre. JAEGER LECOULTRE

Precisamente en Londres, el famoso fabricante con sede en Vallée de Joux, en el Jura suizo, acaba de presentar The Collectibles VI, el sexto capítulo de un programa que consiste en la compra, restauración y reventa de relojes antiguos y raros. Son doce tocantes en total para esta edición, incluidos siete Reverso. Este modelo legendario nos lleva en un viaje desde 1931 hasta 2003, desde las primeras cajas Art Déco hasta una reinterpretación más reciente, dotada de una esfera salmón con acabados guilloché a mano y, en el frente, una bella esqueletización del calibre 822.

Las otras cinco piezas son igualmente únicas, entre ellas un Triple Calendario con fases lunares de 1946, en oro amarillo, fabricado por el taller Jaeger de París y antiguamente reservado al mercado francés, un Duoplan Coulissante de oro para mujer (1956), cuyo microobturador deslizante oculta la esfera, dos Memovox y un extremadamente raro Geomatic de 1970.

Según Matthieu Sauret, quien inició Collectibles como Director de Producto y Patrimonio en Jaeger-LeCoultre, todo comienza con una experiencia emocionante. ” caza ” : encuentre los ejemplos más bellos del mundo, principalmente en subastas. Por supuesto, cada reloj debe ser un ejemplar raro y/o excepcional, debido a su diseño y tecnicismo. Luego, esta veintena de pepitas (nunca más) pasan a manos de los maestros relojeros en el taller de restauración integrado en la fábrica del Vallée de Joux. Allí se hacen modificaciones, pero mínimas. Algunos mecanismos de movimiento, en rigor, pero la estética, casi ninguna: “No queremos hacer algo nuevo a partir de algo viejo” -dijo Sauret-. Además, los grandes coleccionistas, los primeros en recibir objetos coleccionables, prefieren que los modelos se mantengan lo más parecidos posible a su aspecto original. Luego, cada pieza se entrega con un extracto de los archivos de Jaeger-LeCoultre, una nueva correa de cuero elegida según el estilo del reloj y, cuando es posible, la caja, la documentación y el brazalete originales.

Si esta colección cápsula permanece expuesta hasta el 18 de julio en la boutique londinense del número 13 de Old Bond Street y visible en el sitio jaeger-lecoultre.com, todos los relojes, excepto uno, ya están vendidos.

El Cap Camarat Diver Automatic Titanium de Herbelin, presentado el fin de semana pasado durante el Porquerolle’s Classic. HERBELÍN

El mar, el océano, la navegación: este es otro ambiente deportivo muy apreciado por los relojeros. Esta vez, cocorico, es el turno de Herbelin, nacido en 1947 en Charquemont, en el Jura, y todavía dirigido por los descendientes de la familia fundadora, de presentar un tocante con motivo del Porquerolle’s Classic, una regata de veleros de época patrocinada por la casa. Aunque el mistral de principios de junio impidió que se disputara la primera manga frente a las costas de Hyères, las otras dos finalmente coronaron al “Sumurun” en la categoría Big Boat. Construido en 1914, este Este suntuoso velero de 28 metros, construido en roble, teca o caoba, tiene toda una historia: diseñado por el famoso arquitecto naval William Fife, fue ofrecido por Victoria Sackville-West (madre de Vita, que fue amante de Virginia Woolf) a su voluble marido Lionel Sackville, con la esperanza, se dice, de volver a seducirlo.

El nuevo Herbelin es un Cap Camarat Diver en formato maousse, pero en titanio con acabado mate, lo que lo hace más ligero y contemporáneo que la versión de acero presentada el año pasado. En el interior, un movimiento automático suizo, finamente afinado en los talleres Charquemont. La correa de caucho viene en negro y caqui, tan varonil como debería ser. En la categoría verano/náutica, este Cap Camarat es uno de los que mejor relación calidad-precio tiene actualmente.

◗ Herbelín, Cap Camarat Diver Automático Titanio42 mm de diámetro, movimiento automático suizo Sellita SW220, caja de titanio mate, brazalete de FKM negro o caqui, resistencia al agua 200 metros, 1.300 euros.

La experta en biodiversidad Rachel Ikemeh fue homenajeada en los Premios Rolex 2026. ROLEX

Éste es el número de ganadores distinguidos por los Premios Rolex desde la creación, en 1976, de estos premios dedicados a la protección del medio ambiente. Y este año, la marca coronada presenta, por primera vez, una lista exclusivamente femenina. Procedentes de Indonesia, Nigeria, Perú, China y Estados Unidos, los cinco beneficiarios de 2026 tienen antecedentes y compromisos tan específicos como decisivos para la fauna, la flora… y el ser humano. Así, en Indonesia, la conservacionista forestal Farwiza Farhan defiende el ecosistema de Leuser, el último lugar del planeta donde conviven en libertad elefantes, tigres, orangutanes y rinocerontes. La experta en biodiversidad Rachel Ikemeh salvó a una especie de mono (el colobo rojo del delta del Níger) del borde de la extinción.

También en África, el genetista Pardis Sabeti está desarrollando herramientas para detectar epidemias en Sierra Leona. En los bosques de bambú del centro de China, el profesor de ciencias ambientales Binbin Li está interesado en el panda salvaje y trabaja para proteger su hábitat. En cuanto a Rosa Vásquez Espinoza, química biológica, ha establecido un vínculo entre la deforestación amazónica y la disminución de las abejas sin aguijón: el premio Rolex la ayudará a ampliar el hábitat protegido de estos polinizadores, cruciales para la biodiversidad, en la Amazonía peruana. Cada uno de los ganadores, además de una amplia cobertura mediática, recibirá una suma de 100.000 francos suizos (aproximadamente 108.000 euros), destinada a consolidar su proyecto.