“Nuestra vigilancia no debilitará”: tras Shein, el Gobierno denuncia ante la justicia seis nuevas plataformas

Publicado el 14 de noviembre de 2025 a las 21:47 horas. Lectura: 1 min.







A raíz de Shein, el Gobierno ha denunciado ante la justicia seis nuevas plataformas de Internet, cinco de ellas (AliExpress, Joom, eBay, Temu, Wish) destinadas a la venta de productos ilegales, según anunció el ministro de Comercio, Serge Papin, a “Parisien” este viernes 14 de noviembre.





La Represión del Fraude (DGCCRF) descubierta “que AliExpress y Joom también vendían muñecos de pornografía infantil” y que Wish, Temu, AliExpress y eBay “vendía armas de categoría A, como puños americanos y machetes”declaró el ministro.





Además, Wish, Temu y Amazon “incumplieron con sus obligaciones de filtrar a menores con imágenes pornográficas”añadió.









“Denunciamos ante el Ministerio Público todas las plataformas que ofrecían contenidos ilegales”prosiguió Serge Papin, preguntado sobre el inicio de acciones judiciales. “Respecto a Shein, también hemos solicitado ante los tribunales su suspensión”recordó.





“Cualquier plataforma que haya comercializado artículos ilícitos tendrá el mismo tratamiento”advirtió Serge Papin, que no se corresponde con los agravios contra el gigante estadounidense Amazon, señalado por problemas de filtrado de imágenes.





Una reunión en Bercy con los ministros de la UE





“Los expedientes ya fueron presentados o están en proceso de presentación”. Con los Ministros de Economía, Roland Lescure, la delegada Digital, Anne Le Hénanff, del Interior Laurent Nuñez, “nuestra vigilancia no flaqueará”añadió.









La semana pasada, el gobierno anunció que había detectado la venta de productos ilícitos en plataformas distintas a Shein y prometió “nuevos procedimientos contra ellos”. Esto se produjo tras la revelación de la venta en Shein de muñecas sexuales que parecían niñas pequeñas y luego de armas de categoría A.









Shein ha eliminado todos los productos ilícitos de su sitio, escapando por el momento a una suspensión en Francia, pero aún está sujeto a procedimientos legales. El grupo asiático deberá comparecer el martes en la Asamblea Nacional, antes de la misión de información sobre los controles de los productos importados en Francia, pero aún no ha confirmado su llegada.