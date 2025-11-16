Laurent Nuñez emprende acciones legales tras comentarios de Pierre-Emmanuel Barré, Radio Nova defiende la “libertad de expresión”

Publicado el 15 de noviembre de 2025 a las 15:30 horas. Lectura: 1 min.







El ministro del Interior, Laurent Nuñez, emprendió acciones legales tras los comentarios realizados por el comediante Pierre-Emmanuel Barré en Radio Nova, según supo el viernes la Agence France Press a través del entorno del ministro. Este sábado 15 de noviembre, Radio Nova defendió en un comunicado de prensa la “libertad de expresión”.





En el programa “La Derniere”, emitido el domingo 9 de noviembre en Radio Nova y luego online el lunes, el comediante describe a la policía y a los gendarmes como “violadores” y de “asesinos”. También ataca al Ministro del Interior burlándose de su actuación cuando era jefe de la jefatura de policía de París.





Describir a la policía y la gendarmería como“instituciones estructuralmente violentas, racistas y desempoderantes”añade: “Violaciones, mutilaciones, asesinatos y tipos que se graban haciendo todo esto mientras se divierten, en realidad la policía y la gendarmería, es Daesh con seguridad laboral”.









Laurent Núñez envió un “carta de queja” a la fiscalía de París para denunciar “Estos comentarios indescriptibles” desde el lunes por la noche, justo después de la difusión del vídeo de este programa en Internet, dijeron quienes lo rodeaban.





El viernes, el sindicato policial Un1té denunció en un comunicado de prensa la “palabras sucias” del comediante “celebrado mientras Francia honra a los agentes de policía que salvaron vidas el 13 de noviembre de 2015”. “Arcom y la justicia”añadió el sindicato, “debe apoderarse inmediatamente”.





“Una sociedad libre no tiene nada que temer de la risa”









“Libertad de expresión (…) Supone aceptar la sátira, la caricatura y la crítica. Protege un derecho fundamental, porque una sociedad libre no tiene nada que temer de la risa”añadió la radio.









El programa “La Derniere” es presentado desde septiembre de 2024 por Guillaume Meurice, quien fue despedido de France Inter en junio del mismo año por faltas graves tras comparar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con un “una especie de nazi pero sin prepucio”.





Radio Nova forma parte del grupo Combat, fundado por el banquero de inversiones de izquierda Matthieu Pigasse, que también incluye la revista “Les Inrockuptibles” y el festival Rock en Seine.