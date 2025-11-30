“No se respetan los principios del laicismo”





Prohibición de llevar el velo en los espacios públicos antes de los 16 años, neutralidad total en el uso de ropa deportiva, lucha contra los matrimonios “forzados”… Diecisiete medidas de choque fueron reveladas el martes por la noche por una treintena de senadores de Les Républicains (LR), atacando lo que llaman “ entrismo islamista » en un informe escrito por la senadora Jacqueline Eustache-Brinio (Val-d’Oise).









Medidas que la derecha viene defendiendo desde hace varios años. En cuanto a la prohibición del velo en los espacios públicos antes de los 16 años, el presidente del partido Les Républicains, Bruno Retailleau, apoyó ampliamente la propuesta, según Franceinfo: “Está lejos de ser una simple pieza de tela. El islamismo y el “hermanismo” lo ven como un instrumento de sumisión, de inferiorización de las mujeres. »









La publicación de este informe reintroduce en el debate público la espinosa cuestión del secularismo en Francia, pocas semanas antes del 120º aniversario de la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Un laicismo cuyos principios no se respetan en este informe, asegura a New Obs Lauren Bakir, investigadora del CNRS y jurista especializada en estas cuestiones.





Según la definición de laicismo, ¿no hay algún problema con este informe, que sólo se centra en una religión concreta, en este caso el Islam?





Lauren Bakir Desde un punto de vista jurídico, el secularismo se define según tres principios fundamentales, a menudo olvidados hoy en día. Por un lado, este principio representa la libertad de conciencia y de religión, lo que implica la libertad de manifestar las propias creencias dentro de los límites del orden público. El laicismo también debe estar al servicio de la igualdad de la religión y, por tanto, de todos los ciudadanos. No se puede hacer ninguna diferencia entre las religiones practicadas. Por último, compromete la neutralidad del Estado, que no debe expresar ni hacer valoración alguna respecto de las religiones. En este informe resulta evidente que estos principios no se respetan. Los diputados de LR quieren ser falsamente neutrales con respecto al secularismo, señalando sólo a personas de religión musulmana. Este es un problema de trato desigual.









En su definición histórica, se supone que el secularismo protege la libertad de religión y no la impide. Evidentemente, es muy problemático abordar explícitamente el uso de velos o pañuelos en la cabeza, pero lamentablemente se trata de un problema recurrente. De hecho, este tema ya había suscitado un debate público hace unos meses, tras la publicación de un informe del Ministerio del Interior en mayo de 2025, titulado “Los Hermanos Musulmanes y el islamismo político en Francia”. Muchos especialistas habían denunciado “ explotación política “.





¿Es esto un problema ideológico?





Se trata de un problema de encuadre temático general, que incluye recomendaciones para combatir el entrismo. Este es un punto de vista compartido por los senadores, una opinión y no una política objetiva. Podemos ver claramente que se trata de un informe impactante que utiliza un lenguaje alarmista, dando la impresión de una amenaza. Pero las personas que escribieron este informe no tienen legitimidad científica además de no aportar argumentos serios. Pensemos en la propuesta que prohíbe a las madres acompañantes llevar el velo en las salidas escolares. No procede, ya que los padres no ejercen una misión de servicio público. Hay una confusión total con la opinión. La gente piensa que llevar velo no es una práctica religiosa, sino una práctica política. Se trata de un ataque al principio de laicidad, una verdadera desviación.









¿Podemos hablar de una instrumentalización del principio de laicidad?





Este es un problema conocido desde hace varios años. El secularismo se discute constantemente y se utiliza de manera superficial para formar opiniones políticas. Más que poner en marcha propuestas que entren en el ámbito de la prohibición y el debate ideológico, se trataría de poner en marcha políticas públicas, promover la diversidad social, organizar actividades o incluso hacer prevención para crear conciencia sobre estas cuestiones.





Además, existen medidas y disposiciones penales que permiten intervenir en caso de peligro, amenazas o matrimonios forzados para menores, de ahí que se cuestione la utilidad de estas propuestas.