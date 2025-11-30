



¿Pero qué mosca picó a Thomas Römer? El administrador del Collège de France no es un hombre de golpes. Reconocido estudioso de la Biblia, nacido en Alemania, de nacionalidad suiza, fue brevemente pastor antes de dedicar su vida como investigador a reconstruir los orígenes del Antiguo Testamento. No oculta su desinterés por las contiendas del mundo intelectual francés y, según sus colegas de la prestigiosa institución, su lema es: “Sin olas. » Bueno, falló. Al cancelar una conferencia largamente planeada sobre la historia de Palestina, causó confusión en el mundo de la investigación, sin que el motivo apareciera claramente.

Creado en 1530 por Francisco Iejemel Collège de France es un lugar fascinante. Ser elegido allí constituye la consagración de una carrera universitaria, siendo la única obligación de los 49 cátedras actualmente en ejercicio impartir cursos abiertos al público. Los de Thomas Römer se encuentran entre los más populares, ya que la Biblia sigue siendo objeto de una curiosidad insaciable. Por lo demás, cada investigador tiene total libertad, por ejemplo para organizar las conferencias más punteras en su campo. En este contexto, antes del verano, Henry Laurens, titular de la cátedra “Historia contemporánea del mundo árabe”, hizo validar por la asamblea de miembros la celebración de una conferencia dedicada a “Palestina y Europa: peso del pasado y dinámicas contemporáneas”. A priori, nada suficiente para incendiar la llanura.





Y, sin embargo, el incendio comenzó. La mecha la encendieron el 7 de noviembre un artículo lanzallamas de “Punto” y un tuit de Licra, cada uno citando al otro para denunciar un programa sesgado y invitados juzgados. demasiado “activistas” Y “radicales”y sin dudar en hablar de “Conferencia antisionista” incluso “pro-Hamas”. Al día siguiente, el colectivo Actions Avocats, especializado en la defensa de la política israelí, se puso en contacto con Philippe Baptiste, ministro de Investigación. Quien de inmediato escribió a la dirección del Colegio para a su vez expresar su desaprobación.





Así, el domingo 9 de noviembre, al final de la mañana, Thomas Römer, sin tomarse el tiempo de plantear el dilema a sus compañeros, publicó en Internet el comunicado de prensa de anulación, provocando una avalancha de protestas, incluidas las de la Liga de Derechos Humanos, de France Universités (que reúne a rectores de universidades) y de varios grupos de investigadores. Sin olvidar a 14 profesores universitarios, que escribieron una vigorosa columna.







¿Por qué tanta prisa? ¿Qué hizo su decisión? La pregunta surge tanto más cuanto que, desde entonces, las mismas personas que se levantaron con vehemencia han puesto agua en el vino. Así, Licra publicó un largo comunicado de prensa para decir que nunca había querido la cancelación. El ministro Philippe Baptiste filtró su carta a Thomas Römer, obra maestra del jesuitismo en la que explica que su papel es garantizar el respeto a la libertad académica, “incluso en el contexto de esta conferencia, aunque(él será) Personalmente en profundo desacuerdo con el ángulo adoptado por éste”. ¿Está intentando, al revelar su correspondencia, limpiar su nombre?





En el mismo sentido, “Le Point” publicó un artículo de Patrick Henriet, un historiador muy hostil a la conferencia, pero que denuncia los argumentos esgrimidos para su cancelación: “¿Será necesario crear una especie de Arcom universitario que enumere, en una conferencia dedicada a la Iglesia antigua o medieval, a católicos, protestantes y ateos? ¿En una conferencia dedicada a la esclavitud, a los negros, los blancos y otros? En una conferencia dedicada a tal o cual momento de la vida política, a los oradores de derecha, de izquierda, de centro, etc.? »





Anatema





Éste es el quid de la cuestión. Como afirmó una de las moderadoras del evento, la historiadora Stéphanie Latte Abdallah, “Una conferencia no es un debate televisado sujeto a las reglas de Arcom y menos aún a los Acuerdos de Oslo. No venimos a defender posiciones, sino a reflexionar para sacar a relucir conocimientos científicos. En este caso, el desafío aquí era analizar las relaciones entre Europa y Palestina desde principios del siglo XIX.mi siglo “.





Por supuesto, los investigadores suelen expresar opiniones, pero esta libertad de expresión es parte de la libertad académica. ¿Podemos imaginarnos pedirle a Michel Foucault, uno de los profesores más brillantes de la historia del Collège de France, que no sea “militante”, él, el incansable defensor de los prisioneros, los locos y los homosexuales? En otro registro, ¿vamos a ordenar a Philippe Aghion, también del Colegio de Francia, que no dé su opinión sobre la tasa Zucman (que aborrece)? Además, Thomas Römer no escribe en su comunicado de prensa que la conferencia de Henry Laurens se aparte de sus obligaciones académicas.









Esto no significa que el programa no esté abierto a críticas. Sí, hay un sesgo “pro-palestino” – incluso si, contrariamente a las afirmaciones de Licra, hubo un orador israelí. Sí, una de las mesas redondas se titula “El sionismo como proyecto europeo de expansión colonial”; es un entramado de interpretaciones estudiado durante mucho tiempo por los historiadores, ¿deberíamos ocultarlo?





Sí, finalmente, el debate final reunió en particular a Dominique de Villepin y a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, dos figuras odiadas por los partidarios del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Todo esto puede ser denunciado, pero no puede justificar una cancelación. Y menos aún el anatema lanzado por el historiador Pierre-André Taguieff y relatado por el sitio Blast: “El Collège de France va camino de convertirse en el Collège de la France antijudío. »









El historiador Henry Laurens, organizador de la conferencia sobre Palestina (aquí en junio). LAURENT HAZGUI / LAURENT HAZGUI





Sigamos examinando los agravios. La conferencia fue coorganizada por el Centro Árabe de Investigación y de Estudios Políticos de París (Carep) y fue en sus modestos locales donde finalmente se refugió. Sin embargo, Carep tiene en su consejo científico al historiador François Burgat, procesado por apología del terrorismo el pasado mes de mayo a causa de sentencias muy cuestionables sobre Hamás, y finalmente absuelto. En este sentido, ¿vamos a incluir en la lista negra a investigadores tan incuestionables como Bertrand Badie o Leila Seurat, con el pretexto de que también están vinculados al centro?





Otro tema de fricción: la empresa matriz de Carep, el Instituto Doha, tiene su sede en Qatar. Vale, pero ¿sabemos, como nos dice un antropólogo del mundo árabe, que esta institución publica traducciones de autores como Durkheim o Bourdieu? Admitimos que no hay ninguna razón para calificar a Carep de falsa nariz de los hermanos musulmanes, como algunos insinúan… Por supuesto, no podemos excluir nada, pero los especialistas contactados por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” no ven ningún elemento de apoyo en esta dirección. Y si la presencia del Carep llamó la atención, ¿por qué la dirección del Colegio no la bloqueó antes?





Un argumento extraño





Queda la cuestión de la seguridad: ante el tribunal administrativo, el Collège de France informó del descubrimiento de grafitis hostiles, en particular hacia Henry Laurens. Extraño argumento: porque un profesor fue amenazado, ¿se le prohibiría asistir a una conferencia? En una entrevista con “New Obs”, Thomas Römer mantiene su línea inicial: la polémica plantea riesgos para las personas y los bienes de su establecimiento. Creer que Francia estaba en llamas por el tema. En realidad, sólo estaba trabajando un pequeño grupo de presión. Con su decisión apresurada e infundada, el administrador del Colegio de Francia le dio una victoria fácil. “Una decisión incomprensible y catastrófica para la institución”juzga un exalumno del Colegio.









¿Y ahora? ¿Cuál será el destino de la próxima conferencia “polémica”? Thomas Römer asegura que el previsto para Gaza, por iniciativa de Didier Fassin, se realizará dentro de sus muros, en diciembre, como estaba previsto. Pero demasiado tarde, el daño ya está hecho. “Ahora, en el mundo de la investigación, sabemos que todo es posible”se lamenta un miembro del Collège de France. Mientras las comisiones disciplinarias, las reorientaciones y los ataques de presión se multiplican en el CNRS y en otros lugares, se ha roto un dique. Con la mirada puesta en la trumpización de la investigación en Estados Unidos, un experto en Oriente Medio no oculta su preocupación: “Todo lo que se hace hoy son pequeñas piedras para mañana, cuando el Ministro de la Universidad será RN. »



