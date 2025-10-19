“No pretendo dividir a la sociedad”: en Interior, Laurent Nuñez reivindica una “rotura de forma” con Bruno Retailleau

Publicado el 19 de octubre de 2025 a las 16:04 horas. Lectura: 2 min.







El nuevo Ministro del Interior Laurent Nuñez afirmó este domingo 19 de octubre “una ruptura en la forma” con su predecesor Bruno Retailleau, afirmando que no tendrá “sin palabras hirientes” Y “no pretende dividir a la sociedad”.





Invitado del show “Cuestiones políticas” France Inter/Franceinfo/“Le Monde”, el número dos del gobierno declaró: “¿Una ruptura en la forma? Sí, definitivamente. No diré palabras hirientes. No pretendo dividir a la sociedad. »





“Hay palabras que no usaré”insistió. “Cuando convocas el debate sobre la asimilación… nunca lo haré. Asimilación es ciertamente una palabra que existe en el Código Civil, pero necesariamente te refieres al debate “integración versus asimilación”. Creo en la integración. Nos integramos porque respetamos las reglas de los valores republicanos”.explicó.









Sin embargo, el Ministro advirtió que sería “intratable con quienes no respetan los valores” de la República. “No hay una ruptura fundamental”dijo, “Continuaremos la política liderada por Bruno Retailleau y antes que él por Gérald Darmanin y antes que él por Christophe Castaner”del que Laurent Nuñez fue secretario de Estado entre octubre de 2018 y julio de 2020.





Núñez quiere retomar el diálogo con Argelia





Sin embargo, el nuevo Ministro del Interior consideró que debe haber una “emocionado” en las relaciones con Argelia… un cambio total de las posiciones de su predecesor. “Entiendo que la tensión que existe actualmente con Argelia significa que ya no tenemos una relación segura con ellos, ningún intercambio de seguridad. Para un Ministro del Interior, es un problema, es un gran problema”.declaró Laurent Núñez. “Definitivamente tendrá que haber algún movimiento al respecto. En algún momento tendremos que reanudar el diálogo con los argelinos sobre cuestiones de seguridad e intercambio de información”.continuó.









París y Argel llevan más de un año envueltos en una crisis diplomática. Francia critica en particular a Argelia por negarse a acoger a sus nacionales sujetos a la obligación de abandonar el territorio francés (OQTF). “Tenemos un 40% de argelinos en centros de detención administrativa”precisó el ministro. “Obviamente tendremos que reanudar el flujo de pases. Voy a seguir adelante”.añadió, precisando que aún no se ha puesto en contacto con su homólogo argelino.





Preguntado sobre un informe parlamentario hecho público el 15 de octubre que proponía cuestionar las exenciones concedidas a los argelinos en el marco del acuerdo franco-argelino de 1968, Laurent Núñez no quiso hacer comentarios. “Existe este acuerdo, funciona, no es del todo perfecto, lo admito, pero por el momento no está en la agenda”explicó.









Presentado por los diputados macronistas Mathieu Lefèvre, convertido en Ministro Delegado para la Transición Ecológica, y Charles Rodwell, el documento propone poner fin al estatus único conferido a los argelinos en términos de circulación, residencia, empleo y protección social. En plena crisis diplomática, el ex Ministro del Interior Bruno Retailleau también había manifestado en varias ocasiones su deseo de ponerlo en duda.





Los argelinos están a la cabeza de las nacionalidades extranjeras presentes en Francia (había 649.991 argelinos en 2024) y en segundo lugar en términos de obtención de un primer permiso de residencia. También son la primera nacionalidad detenida en Francia en situación irregular con 33.754 personas en 2024.