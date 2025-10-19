¿Qué está pasando en la frontera entre Pakistán y Afganistán?





Está subiendo. Afganistán y Pakistán parecen haberse involucrado en un ciclo de represalias mutuas que podría desestabilizar la región. ¿Qué pasó en la frontera entre Pakistán y Afganistán durante la noche del sábado al domingo? ¿Cuál será la reacción de Pakistán? ¿Cuál es el papel de la India? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.





¿Qué pasó anoche en la frontera?





El portavoz del Gobierno talibán aseguró este domingo que sus fuerzas habían matado “58 soldados paquistaníes” durante una operación de represalia llevada a cabo durante la noche contra Pakistán, en la frontera común con Afganistán.





Durante estos enfrentamientos, “58 soldados paquistaníes murieron y unos 30 resultaron heridos”aseguró el domingo durante una conferencia de prensa Zabihullah Mujahid, informando también “Nueve fuerzas talibanes muertas”. Pakistán no ha confirmado esta cifra y ofrece una valoración completamente diferente, asegurando por su parte que 23 de sus soldados y 200 del lado afgano murieron en estos enfrentamientos: “23 soldados paquistaníes murieron defendiendo la integridad territorial de nuestro país contra este escandaloso ataque” Y “Neutralizamos a más de 200 talibanes y terroristas afiliados mediante disparos, redadas y ataques de precisión”aseguró el ejército en un comunicado de prensa.









Islamabad, que no confirmó estar detrás de las explosiones del jueves en la capital afgana y en el sureste del país, afirmó el sábado por la noche que fue atacado en su frontera. Afirmó haber respondido a los ataques perpetrados desde las provincias afganas de Kunar, Nangarhar, Paktia, Khost y Helmand, a lo largo de la Línea Durand, que divide los dos países.









¿Cuál será la reacción de Pakistán?





Pakistán prometió el domingo “una respuesta muscular” a la operación llevada a cabo por Afganistán contra sus fuerzas durante la noche.





“No habrá ningún compromiso en la defensa de Pakistán, y cada provocación irá seguida de una respuesta contundente y eficaz”advirtió el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en un comunicado el domingo, acusando a Kabul de albergar “elementos terroristas”.





Por su parte, Zabihullah Mujahid indicó el domingo que Pakistán había atacado esta mañana y afirmó “Listo para responder con firmeza”.

















¿Cuál es el contexto?





Desde el regreso al poder de los talibanes afganos en el verano de 2021, las relaciones entre los dos vecinos han seguido deteriorándose, e Islamabad acusa a su vecino “refugiarse” Talibanes paquistaníes (TTP). Este movimiento, entrenado para el combate en Afganistán y que afirma tener la misma ideología que los talibanes afganos, está acusado por Islamabad de haber matado a cientos de sus soldados desde 2021.





El sábado, fue el TTP el que se atribuyó la responsabilidad de los atentados mortales en el noroeste de Pakistán, en la frontera con Afganistán, que provocaron la muerte de soldados paquistaníes.









El gobierno talibán acusa así a Islamabad de haber “violó la soberanía territorial de Kabul” del jueves, cuando dos explosiones sacudieron la capital y una tercera en el sureste del país, probablemente dirigidas, según los expertos, a objetivos del TTP.





“Estos enfrentamientos fronterizos han hundido las relaciones entre los dos vecinos a su punto más bajo, pero ninguno de los dos países puede permitirse una ruptura diplomática”asegura Maleeha Lhodi.









¿Cuál es el papel de la India en el estallido de violencia?





Si en la región, Irán y Arabia Saudita pidieron inmediatamente a los dos países que “desescalada”El experto en relaciones internacionales, Wahid Faqiri, cree que “el calentamiento sin precedentes de las relaciones entre los talibanes y la India” tiene “enfureció a Pakistán y empujó a Islamabad a la agresión”.





De hecho, Nueva Delhi recibió el viernes al ministro talibán de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, por primera vez desde 2021 y anunció que la misión diplomática india en Kabul volvería a convertirse en una auténtica embajada.





“Hoy en día, el conflicto entre Afganistán y Pakistán está escalando rápidamente y los talibanes están tratando de explotar el actual sentimiento patriótico en su beneficio contra Pakistán”continúa Wahid Faqiri.





El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Muhammad Asif, dijo al parlamento el jueves que los múltiples intentos de convencer a los talibanes afganos de que dejaran de apoyar al TTP habían fracasado.





Un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicado a principios de este año estimó que el TTP “Ha sido posiblemente el grupo extremista extranjero en Afganistán que más se ha beneficiado” el regreso de los talibanes afganos, “que acogió y apoyó activamente” el movimiento.





Pero Kabul niega firmemente y remite la acusación a Islamabad, asegurando que Pakistán apoya a grupos “terroristas”en particular la rama regional del grupo Estado Islámico (EI)…



