“No perdamos tiempo y energía respondiendo a cada provocación de Jean-Luc Mélenchon”





La extrema derecha putinista-trumpista está a las puertas del poder en Francia y, por tanto, en Europa. Al iniciar una nueva guerra asesina sin ninguna legalidad y que corre el riesgo de degenerar, Donald Trump y Benjamin Netanyahu están hundiendo al mundo en una completa anomia. El cambio climático se está acelerando y sus efectos devastadores ya no sólo se sienten en regiones distantes: están golpeando duramente a nuestro propio país. La situación económica se deteriora rápidamente, el poder adquisitivo cae, las fábricas vuelven a cerrar y el desempleo aumenta…





En tal contexto, la izquierda democrática, social y ecológica tiene una inmensa responsabilidad: debe hacer todo lo posible para evitar que la Agrupación Nacional llegue al poder el próximo año, aunque los conservadores y las elites administrativas y económicas están ahora dispuestos a darle las llaves del país. Sin embargo, esto implica no dejarse distraer por las provocaciones de La Francia insumisa (LFI).





Jean-Luc Mélenchon y su movimiento han elegido claramente la división y la confrontación con el resto de la izquierda, incluso si eso significa perderla. Esta estrategia fue expuesta abiertamente por La Francia Insumisa en vísperas de las elecciones municipales. Para profundizar esta división, Jean-Luc Mélenchon no duda en jugar deliberada y repetidamente con insinuaciones que rayan en el antisemitismo para provocar al resto de la izquierda a una lógica suicida de tierra arrasada.









En términos más generales, la estrategia de ruido y furia que su movimiento lleva aplicando desde hace muchos meses contribuye al ascenso de la Agrupación Nacional al preocupar a los franceses en lugar de ofrecerles una alternativa creíble al desastre macronista. Pero, por favor, no caigamos en todas las trampas que nos tienden Jean-Luc Mélenchon y La France insoumise, no nos lancemos de cabeza a todos los trapos rojos que agitan para hacernos tropezar.





No, evidentemente no es la próxima victoria de La Francia Insumisa y sus amigos armados de la Joven Guardia lo que amenaza el futuro del país. Están estancados en la marca del 10% del electorado. Lo que amenaza nuestros derechos y nuestras libertades, sin embargo, es la posible victoria de los Putin-Trumpistas del Agrupación Nacional y sus amigos de la ultraderecha, mucho más peligrosos que los de la ultraizquierda.





No, no es dedicando nuestros días a escribir, mañana, tarde y noche, sobre Jean-Luc Mélenchon y sobre La France insoumise, como lograremos impedir la victoria de esta extrema derecha y la oleada de violencia de la ultraderecha que no dejará de acompañarla. Al contrario, actuando de esta manera, también nosotros contribuiríamos a facilitar la tarea a las enfermeras registradas, como hace cada día Jean-Luc Mélenchon de forma tan irresponsable.





No, no es perdiendo nuestro tiempo y nuestras energías respondiendo a cada provocación de Jean-Luc Mélenchon y de La France insoumise como lograremos identificar la historia movilizadora y los ejes programáticos creíbles que nos permitirán sacar finalmente a nuestros conciudadanos de la depresión en decadencia que los empuja a los brazos de la RN.





No, no es respondiendo “ojo por ojo, diente por diente” a cada ataque de Jean-Luc Mélenchon y sus lugartenientes como podremos recuperar el apoyo de los jóvenes y de los residentes de los barrios obreros que se han equivocado al confiar en ellos. Al contrario, le ayudamos a consolidar esa base que nos falta en un reflejo de fortaleza asediada.









Por lo tanto, dejemos que los perros ladren en el vacío y dejemos que la caravana de la izquierda democrática, social y ecológica avance a buen ritmo, dotándola de un programa de gobierno común, una estructura de coordinación permanente, candidatos únicos para las elecciones legislativas y una candidatura apoyada conjuntamente para las elecciones presidenciales. Esto es lo que más urgentemente necesitan el país, Europa, la democracia y la paz en el mundo.





EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.