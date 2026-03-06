La muerte de Ali Jamenei “no será lamentada”, “momento decisivo”… Reacciones ante la muerte del líder supremo iraní





Irán confirmó este domingo 1 de marzo la muerte de Ali Jamenei, asesinado en la operación estadounidense-israelí lanzada el sábado 28 de febrero. Tras la muerte de su líder supremo, Irán declaró 40 días de luto y respondió con ataques con misiles contra Israel y los Estados del Golfo y advirtió que su venganza era una “derecho y deber legítimo”.









La muerte de este “máxima autoridad política de la República Islámica de Irán y destacado líder del chiismo en el mundo” constituye un “declaración de guerra contra los musulmanes, y en particular contra los chiítas, en todo el mundo”afirmó el presidente iraní Massoud Pezeshkian en una declaración transmitida por la televisión estatal. La Guardia Revolucionaria, el ejército del régimen, condenó “los actos criminales y terroristas cometidos por los malvados gobiernos de Estados Unidos y el régimen sionista”.





El sábado por la tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la muerte del ayatolá Jamenei en un virulento mensaje publicado en su red social Truth Social. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto es sólo justicia para los iraníes, pero también para todos los grandes estadounidenses y personas en muchos países alrededor del mundo, que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”. escribió el inquilino de la Casa Blanca. Del lado israelí, el ministro de Defensa, Israel Katz, estimó que “Se ha hecho justicia”. “El eje del mal ha sufrido un amargo revés (…) Continuaremos actuando con decisión para proteger al Estado de Israel”.continuó.





“Con su muerte, la República Islámica efectivamente ha terminado y pronto será enviada al basurero de la historia”se alegró el hijo del difunto Sha de Irán, Reza Pahlavi, que reside en Estados Unidos. “A las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y la policía: cualquier intento de apoyar a un régimen en proceso de colapso está condenado al fracaso”añadió en un mensaje publicado en X.









En Francia, la portavoz del gobierno Maud Bregeon estimó que Francia sólo puede “satisfacer” de la muerte del líder supremo iraní. “El mulá Jamenei fue un dictador sediento de sangre que oprimió a su pueblo, degradó a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías, y hasta hace poco es responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región. Por lo tanto, sólo podemos estar satisfechos con su desaparición”.declaró ante el Gran Jurado RTL/M6/Le Figaro/Senado Público.









El secretario de Defensa británico también aseguró que “pocas personas llorarán” la muerte de Ali Jamenei. “La preocupación ahora, por supuesto, es que este régimen tome represalias… de manera cada vez más indiscriminada y generalizada, y la gente realmente temerá que estos no sean sólo objetivos militares”.continuó.









Para el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, la muerte de Ali Jamenei constituye un “momento decisivo” en la historia del país. “La muerte de Ali Jamenei es un momento decisivo en la historia de Irán. Lo que vendrá después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su pueblo podría tener más libertad para moldear”.escribió Kaja Kallas en X.









La muerte del líder supremo de Irán “no será llorado”reaccionó el primer ministro australiano, Anthony Albanese. “El Ayatollah Ali Khamenei fue responsable del programa nuclear y de misiles del régimen, del apoyo a grupos armados y de brutales actos de violencia e intimidación contra su propio pueblo”declaró Anthony Albanese a la prensa.









Por el contrario, China condenó “firmemente” la muerte de Ali Jamenei, considerándola una “grave violación de la soberanía y seguridad de Irán, un pisoteo de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales de las relaciones internacionales”en un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores.









El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei, calificándola de un “violación cínica” de “moral y derecho internacional”. En una carta dirigida a su homólogo iraní Massoud Pezeshkian y publicada por el Kremlin, Putin presentó su “El más sentido pésame por el asesinato” de Jamenei, alegando que había sido “perpetrada en una cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional”.









En la región, el influyente líder chiita iraquí Moqtada Sadr anunció tres días de luto. “Con profunda tristeza e inmenso dolor enviamos nuestras condolencias a todo el mundo islámico por el martirio del líder de la revolución islámica”escribió en





El grupo islamista palestino Hamás, por su parte, condenó “crimen abominable”en un comunicado de prensa. Estados Unidos e Israel llevan “plena responsabilidad por esta flagrante agresión y crimen atroz contra la soberanía de la República Islámica de Irán, así como por sus graves repercusiones en la seguridad y estabilidad de la región”estimó Hamás.





El domingo, ante una multitud de fieles en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV pidió el fin de la “espiral de violencia” en el Medio Oriente. “Ante la posibilidad de una tragedia de enorme magnitud, insto a las partes involucradas a asumir la responsabilidad moral de detener esta espiral de violencia antes de que desemboque en una fractura irreparable”declaró el Papa.