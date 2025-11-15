Israel recibió los restos de Hadar Goldin, asesinado en 2014 en Gaza

Publicado el 9 de noviembre de 2025 a las 18:40 horas. Lectura: 2 min.







Israel anunció el domingo que había recibido un nuevo cuerpo de rehén, que según Hamas era el del oficial israelí Hadar Goldin, asesinado en 2014 en la Franja de Gaza, identidad que fue confirmada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.





El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al Shin Bet, el servicio de seguridad interior, antes de ser enviado al Instituto Nacional de Medicina Forense.





Este órgano es el número 24 perteneciente a un rehén entregado por Hamás de los 28 que se comprometió a devolver en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre.





El sábado, el rumor comenzó a difundirse con la difusión de un vídeo que mostraba a hombres armados de Hamás acompañados por miembros de la Cruz Roja entrando en un túnel de Gaza para sacar un cuerpo presentado como el del soldado. En el proceso, varios medios israelíes informaron que Israel les había autorizado a realizar investigaciones en un túnel en parte de la ciudad de Rafah actualmente controlada por el ejército israelí, en el sur de la Franja de Gaza.









El domingo, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, anunció en Telegram que entregaría el cuerpo del oficial Hadar Goldin. “Encontrado ayer en un túnel” de Rafá. El ejército israelí indicó entonces que el movimiento islamista palestino había entregado a la Cruz Roja un ataúd que contenía el cuerpo de un rehén.





“Once años de espera”





Según el ejército israelí, Hadar Goldin fue asesinado a los 23 años el 1 de agosto de 2014 durante una misión de reconocimiento en un túnel cerca de Rafah durante una guerra anterior en Gaza.





“Los terroristas salieron de un túnel”atacó a los soldados, disparó a Hadar Goldin y arrastró su cuerpo al interior del túnel, dijo el domingo el portavoz del gobierno, Shosh Bedrosian.





El regreso de su cuerpo, “Después de 11 años de espera (…) enviará el mensaje de que el compromiso de Israel de no dejar ningún soldado atrás sigue siendo inquebrantable”afirmó el columnista Amos Harel en el periódico de izquierda israelí “Haaretz”.





En enero pasado, el cuerpo de Oron Shaoul, muerto en operaciones en la ciudad de Gaza a la edad de 21 años el 20 de julio de 2014, fue devuelto a Israel por el ejército de Gaza.









Durante años, los restos de estos dos soldados estuvieron en el centro de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, en particular con vistas a la liberación de los prisioneros palestinos.





Cuatro rehenes siguen muertos en Gaza





Por lo tanto, todavía quedan en Gaza cuatro rehenes muertos, cuyos cuerpos Hamás debe devolver a Israel en virtud del acuerdo de alto el fuego.





Los otros son tres israelíes y un tailandés, que murieron durante el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 que desató la guerra en Gaza.





Desde el inicio de la tregua en Gaza, el movimiento islamista liberó a los últimos 20 rehenes vivos desde el 7 de octubre y había devuelto, antes del domingo, los restos de 23 de los 28 cautivos muertos aún retenidos.





A cambio, Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos y devolvió los cuerpos de 15 palestinos asesinados por cada rehén israelí fallecido devuelto.