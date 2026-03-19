El petróleo sigue ardiendo, los combustibles también, Lecornu está postergando las cosas.





Obligado a la disciplina presupuestaria, el gobierno de Sébastien Lecornu se niega por el momento a tomar medidas para mitigar el nuevo aumento de los precios en el surtidor, provocado por la intensificación de los ataques en Oriente Medio contra las instalaciones energéticas.









Este jueves 19 de marzo, el Ejecutivo no tiene previsto por el momento reducir los impuestos a los combustibles, centrándose inicialmente en paliar las dificultades de liquidez de los sectores afectados. Aunque el poder adquisitivo es, según las encuestas, una de las grandes preocupaciones de los franceses, que votarán el domingo en la segunda vuelta de las elecciones municipales.





“El escenario de una reducción de impuestos” que representan del 50 al 55% del precio en el surtidor “No se está considerando mientras hablamos”afirmó la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, también responsable de energía, en BFMTV. “Por otro lado, escuchamos dificultades, por ejemplo en materia de flujo de caja” de distintos sectores como transportistas o pescadores, añadió.









Al final de la mañana se celebró en Matignon una reunión ya prevista sobre energía en torno a Sébastien Lecornu y varios ministros, entre ellos Maud Bregeon, Serge Papin (ministro de Comercio) y Roland Lescure (ministro de Economía).









Sobre todo porque el precio del petróleo se está disparando, bajo el peso de los incesantes ataques a las infraestructuras de producción de hidrocarburos del Golfo, agravando los temores de una crisis económica después de casi tres semanas de guerra. Irán ya ha advertido que no se presentará“sin frenos” en la guerra de Oriente Medio, tras afectar a las infraestructuras de producción de hidrocarburos en el Golfo, en particular en Qatar.





El conflicto, desencadenado por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán a finales de febrero, ha dado un paso adelante atacando masivamente lugares de producción, además de almacenamiento y transporte de petróleo y gas.





A mediodía, el barril de Brent del Mar del Norte subía casi un 7%, tras haber avanzado más de un 10%. El gas europeo se ha disparado literalmente (hasta +35%).









Durante la noche del miércoles al jueves, Qatar informó de un ataque iraní a Ras Laffan, su primer sitio de producción de gas natural licuado (GNL), y “daños considerables”.





Según las autoridades del emirato, dos refinerías en Kuwait también fueron atacadas por drones. Como una refinería saudí en la zona industrial de Yanbu, a orillas del Mar Rojo.





Estos ataques responden a los del día anterior contra el sitio South Pars/North Dome, la mayor reserva de gas conocida en el mundo, compartida por Teherán y Doha.









El presidente estadounidense confirmó en su plataforma Truth Social que Israel, “bajo la influencia de la ira”fue el origen de este ataque contra la parte iraní de este yacimiento de gas marino en el Golfo. Aseguró que Washington no sabía nada al respecto. “Israel no llevará a cabo más ataques”añadió Donald Trump, mientras amenazaba con destruir “enormemente todo el depósito” si Teherán continuara con sus ataques.





Los mercados y las cancillerías observan con angustia cómo las amenazas siguen a las huelgas. Si se atacan otras infraestructuras, el barril “Es probable que supere los 120 dólares inmediatamente, con mayor potencial de subida”estima Aditya Saraswat, analista de Rystad Energy.









En el vigésimo día de la guerra, Irán demostró que conservaba una importante capacidad de ataque, a pesar de los ataques israelíes-estadounidenses a su infraestructura militar y política.





“El conflicto está derivando hacia una guerra de desgaste, sin señales claras de colapso del régimen en Irán”análisis sobre X Dennis Citrinowicz, experto del Instituto Nacional de Estudios de Seguridad de Tel Aviv. Teherán “ha demostrado una vez más que no dudará en aumentar el nivel de escalada para defender sus activos estratégicos –sin retroceder en lo más mínimo en la cuestión del Estrecho de Ormuz”.





Una quinta parte del petróleo y el gas del mundo suele pasar por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán y en el que los barcos son atacados periódicamente.