“No dijo nada, seguimos”: tras el discurso de Lecornu, la movilización del bachillerato continúa en el “acto IV”

Para el sindicato de estudiantes, la Unión de Estudiantes, que vino a apoyar a los estudiantes de secundaria, el Primer Ministro “no dijo nada” sobre la movilización de los escolares, en su discurso de este 7 de octubre, hay, por tanto, muchos motivos para “ continuar ». Hablando solemnemente después de más de dos semanas de bloqueo de los colegios, Sébastien Lecornu prometió el miércoles por la noche que regresaría a finales de octubre con propuestas, en particular para renovar edificios, sustituir a los profesores ausentes, organizar los horarios escolares o incluso crear un marco democrático que permita a los estudiantes de secundaria expresarse. El inquilino de Matignon afirma también que la policía no “ instrucción para confrontar a los estudiantes de secundaria”.

Las organizaciones de escuelas secundarias que habían pedido una “semana negra” cahora convocan este 8 de octubre a “Acto IV”. La movilización intersindical del 6 de octubre, este “acto III”, había reunido, sin grandes incidentes, entre 266.000 y 450.000 manifestantes en toda Francia.

“Por la mañana bloqueamos nuestras escuelas secundarias y campus”llama en su cuenta X a la Unión de Estudiantes, que incluso transmite un “tutorial”. Por ahora este 8 de octubre, “224 establecimientos están experimentando un cierre total y 151 están reabriendo parcialmente”según previsiones del Ministerio de Educación Nacional. Una figura abajo por “30%” respecto a la víspera, cuando los bloqueos ya habían experimentado un respiro, con la mitad de suspensiones totales o parciales de clases que el 6 de octubre.

Según franceinfo, se están realizando bloqueos en los institutos Le Corbusier de Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) y Hélène Boucher en París. Los liceos Cantau de Anglet y Claveille de Périgueux también están movilizados esta mañana, informa Sud Ouest. En Lyon, los principales campus de la Universidad Lyon 2 están cerrados ante la “Riesgo muy alto de bloqueo. » Los estudiantes universitarios incluso se reunieron y recogieron los cubos de basura frente al colegio Charles-Péguy, en el distrito 19 de París. “en apoyo a los estudiantes de secundaria” relata “Le Parisien”.

Después de un intento fallido de diálogo con los responsables escolares el 2 de octubre, el ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, debe acudir este jueves a las 09:30 a un instituto de Reims para participar en este encuentro. “tiempo de secundaria” y de “diálogo”. Luego, a las 15 horas, recibirá, con su homólogo de la Educación Superior, Philippe Baptiste, a las tres principales organizaciones de enseñanza secundaria, la High School Union (USL), Renouveau Lycéen y Lycéens!.

En Isla de Francia, los estudiantes de secundaria y los estudiantes son convocados, nuevamente por la Unión de Estudiantes, a converger primero frente a las prefecturas de Isla de Francia entre el mediodía y las 2 de la tarde, luego… “Estamos tomando la Bastilla”lanzó Sabrine Kharbach, portavoz del sindicato de estudiantes, poco después de una reunión con el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, que dejó insatisfechos a los representantes de las escuelas secundarias y de las organizaciones estudiantiles invitadas. En la emblemática plaza parisina, se espera una concentración a las 15.00 horas.

Además de las manifestaciones del 8 de octubre, otras “más grande la próxima semana” fueron prometidas por la presidenta de la Fage Suzanne Nijdam, lamentando también no haber “ni una migaja de un mínimo anuncio” de Sébastien Lecornu.

Los estudiantes de secundaria llaman ahora a Matignon: “Hemos valorado propuestas (…) y por eso pedimos una reunión con el primer ministro Sébastien Lecornu la próxima semana”dijo a la prensa Ryad Rani, presidente del High School Union (USL).

Varios sindicatos de la educación (Snes-FSU, CGT, FO y Sud) también convocaron una jornada de huelga y manifestaciones para el jueves, en apoyo a la movilización de los estudiantes de secundaria. Porque Sébastien Lecornu, postergando la movilización de los escolares, respondió sobre todo a la ira social, anunciando una bajada del precio del combustible en los surtidores, de 12 a 18 céntimos por litro de gasóleo. Esperante a, “todos los sitios” de TotalEnergies en Francia están convocados a una huelga el jueves por convocatoria de la CGT, por el empleo y los salarios. Algunas de las aproximadamente 180 estaciones de servicio de la filial Argedis, principalmente en las autopistas, podrían quedar bloqueadas el 8 de octubre.