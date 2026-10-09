Asunto Bardella: “La ausencia de efectos producidos por estas revelaciones demuestra que la unión de las derechas es ya un hecho consumado”

¿Cuál podrían ser el comienzo de las revelaciones de Mediapart sobre los años de formación de Jordan Bardella? ¿Podemos esperar una caída significativa en la popularidad de la Agrupación Nacional (RN), cuyos votantes esperan que sea un escudo para los judíos de Francia? ¿Debemos esperar un cambio de opinión por parte de los partidarios de la antigua mayoría presidencial, que se darán cuenta de que la salvación de la República no reside en un “arco” del que estén excluidos los rebeldes, sino en un “frente” contra la extrema derecha? Es difícil exponer estas dos hipótesis sin que nos invada una risa nerviosa. De hecho, su absurdo recuerda a cualquiera que todavía lo niegue que la derecha de la política francesa no es un malentendido que pueda aclararse con información impactante.

Entre los franceses que ofrecen regularmente su voz a la formación lepénista, la prevención del antisemitismo es una preocupación tan prioritaria como la probidad de sus representantes, la promoción de la ecología popular y la justicia fiscal. En otras palabras, no cuenta para nada en su lealtad. Como lo atestiguan tanto las encuestas a pie de urna como las encuestas sociológicas a largo plazo, los hombres y mujeres que contribuyen al crecimiento de la RN lo hacen para que se apliquen las medidas clave de su programa, a saber, el establecimiento de preferencias nacionales, la intensificación de las deportaciones a la frontera y la invisibilidad del Islam en suelo nacional.

Sin ofender a los comentaristas que persisten en evocar un voto de protesta dictado por una ira difusa o una consternación cegadora, el poder adquisitivo, las crecientes desigualdades y la desaparición de los servicios públicos no son los motivos secretos que se esconden detrás de la adhesión al proyecto etnonacionalista del partido de la llama. Por lo tanto, es difícil entender por qué quienes lo suscriben protestarían al descubrir el pasado antisemita de su segundo líder.

Ciertamente ha pasado mucho tiempo desde que la dirección del FN y luego del RN se resignó a no incluir más a los judíos en la panoplia de fobias que le sirven de programa. Como ya explicó Louis Aliot en 2013 –aunque eso implicara no ser escuchado por todos los activistas– la demonización tuvo un precio. Sin embargo, no podemos imaginar que el entusiasmo del joven Bardella por el antiguo antisemitismo de Jean-Marie Le Pen pueda disuadir a nadie de votar por la hija de este último. Crean o no las negaciones de sus representantes, los votantes RN tienen otras prioridades y están convencidos de que las elecciones se decidirán en función de sus preocupaciones.

Podemos suponer que incluso los judíos franceses que han decidido dar el paso se abstendrán de volver. Después de todo, son conscientes de que el partido que apoyan fue cofundado por una Waffen-SS, que ha seguido siendo durante mucho tiempo un refugio para los negacionistas del Holocausto, que su líder histórico consideró la Shoah como un detalle y que incluso hoy tiene que exfiltrar cohortes de “manzanas podridas” antes de cada elección. Entonces, ¿por qué se ofenderían por los arrebatos adolescentes de su presidente? Lo único que les importa es el apoyo inquebrantable que Marine Le Pen y su futura Primera Ministra brindan al derecho a defenderse ejercido por Israel.

En resumen, a pesar de la vergüenza causada a los dirigentes de RN por la investigación de Mediapart, es seguro que el escándalo no tendrá consecuencias en su resultado electoral. Ahora bien, por esta misma razón, difícilmente podemos esperar algún tipo de surgimiento de lo que, por antífrasis, todavía llamamos el “bloque central”, ya que es cierto que no se parece más a un bloque que a una alianza centrista. Sin duda, durante mucho tiempo sus dirigentes creyeron que, moviéndose hacia la derecha en su nombre, acabarían trayendo de nuevo a una parte del electorado lepenista al redil de los llamados partidos de gobierno. Sin embargo, gradualmente, el persistente fracaso de su estrategia los convenció, no ciertamente de reenfocarse, sino de revisar sus ambiciones.

En lugar de insistir en ignorar el dicho según el cual los votantes prefieren el original a la copia, los políticos del centro y la derecha clásicos han tomado nota de que, en un plazo relativamente corto, no podrían permanecer en el poder sin alcanzar un acuerdo debidamente formalizado con la extrema derecha. Éste es el alcance de la frase “arco republicano” que se impuso durante el último quinquenio: aparentemente destinada a designar a los partidos en el círculo de la razón y la moderación, rápidamente se reveló como el nombre de un espacio donde debían reunirse todos los grupos hostiles a La Francia insumisa (LFI).

¿Podemos imaginar que la indignación que mostraron Edouard Philippe o Gérald Darmanin al enterarse del asunto Bardella obstaculice o al menos retrase el actual acercamiento? En la doble medida en que los votantes de RN no pretenden retirar su confianza y dado que la reconstitución del “frente republicano” de antaño ni siquiera es imaginable, la probabilidad de una moratoria es casi nula. Así, apenas veinticuatro horas después de haber jugado asustados, los tenores de los republicanos (LR) y los supervivientes del macronismo ya volvían a su hoja de ruta: gracias a la extensión del movimiento de los institutos, era la prohibición de LFI lo que ocupaba sus mentes, y no la dimisión del presidente del partido de extrema derecha.

¿Deberíamos concluir que el trabajo de Mediapart fue en vano? Ciertamente no, pero a condición de que aprendamos las lecciones adecuadas. Porque si la exposición de los comentarios antisemitas de Jordan Bardella puede resultar beneficiosa, no es ciertamente porque pueda abrir una brecha entre el RN y sus votantes ni entre la derecha y la extrema derecha. Por el contrario, es la ausencia de efectos producidos por estas revelaciones lo que resulta esclarecedor, en la medida en que nos señala que, al no ser plenamente asumida por quienes se dedican a ello, la formación del arco republicano, es decir la unión de las derechas, es ya un hecho consumado.