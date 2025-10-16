La ONU alerta de un aumento récord de la concentración de CO2 en la atmósfera en 2024

Por

Publicado el 15 de octubre de 2025 a las 21:22 horas. Lectura: 2 min.







Las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera han experimentado un aumento récord en 2024, advirtió la ONU el miércoles 15 de octubre, señalando las actividades humanas y pidiendo medidas urgentes para reducir las emisiones.









En comparación con 2023, la concentración media mundial de CO2 el año pasado registró su “El mayor aumento desde que comenzaron las medidas modernas en 1957”anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM), precisando que los niveles de los tres principales gases de efecto invernadero: CO2, metano (CH4) y óxido nitroso (N20) – han alcanzado nuevos récords.





En su boletín anual, la OMM especifica que las continuas emisiones de CO2 procedentes de las actividades humanas y el aumento de los incendios forestales son responsables de este aumento, así como de la reducción de la absorción de CO2 por “Bueno” como los ecosistemas terrestres y los océanos en lo que amenaza con constituir “un círculo vicioso del clima”.





Amplificación de las condiciones climáticas.





El año pasado, marcado por un intenso episodio de El Niño, fue el más caluroso registrado, superando el récord anterior de 2023, recuerda la OMM. Y “A medida que aumentan las temperaturas globales, los océanos absorben menos CO2 debido a la reducción de la solubilidad del CO2 a temperaturas más altas, mientras que los “sumideros” terrestres se ven afectados de varias maneras, incluido el riesgo de sequías más persistentes..





Asimismo, “El calor atrapado por el CO2 y otros gases de efecto invernadero amplifica las condiciones climáticas e intensifica las condiciones climáticas extremas”explicó el subsecretario general de la OMM, Ko Barrett, en un comunicado de prensa. “Por tanto, es fundamental reducir las emisiones no sólo para nuestro clima sino también para nuestra seguridad económica y el bienestar de las poblaciones”añadió.









El 21.º Boletín Anual de Gases de Efecto Invernadero de la OMM se publica en vísperas de la COP30, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil. La COP30 deberá discutir la implementación de las promesas formalizadas desde 2015 en el marco de negociaciones de la ONU basadas en el consenso. En París, 196 países se comprometieron a mantener el calentamiento global “muy por debajo” 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C.





“Para apoyar estos esfuerzos, es esencial mantener y ampliar el seguimiento de los gases de efecto invernadero”afirmó Oksana Tarasova, funcionaria científica superior de la OMM y coordinadora de esta edición del Boletín de gases de efecto invernadero.





“No sólo estadísticas”





Las tasas de crecimiento de CO2 se han triplicado desde la década de 1960, de un aumento promedio de 0,8 ppm (partes por millón) por año a 2,4 ppm por año durante la década 2011-2020. De 2023 a 2024, la concentración media mundial de CO2 aumentó en 3,5 ppm, detalla la organización, lo que evoca un aumento del 152% con respecto a los niveles preindustriales (anteriores a 1750).





En el caso del metano, procedente de los humedales pero también de la cría de rumiantes, el cultivo de arroz o la explotación de combustibles fósiles, la concentración media mundial en 2024 fue de 1.942 partes por mil millones (ppb). Lo que corresponde a un aumento del 266% respecto a la era preindustrial.









El tercer gas de efecto invernadero persistente más grande, el óxido nitroso –generado tanto por fuentes naturales como por actividades humanas como la quema de biomasa, el uso de fertilizantes y diversos procesos industriales– vio su concentración promedio global alcanzar 338,0 ppb en 2024, un aumento del 125% con respecto a los valores preindustriales, según la OMM.





“Es importante entender que no se trata sólo de estadísticas”insistió Oksana Tarasova este miércoles a la prensa en Ginebra. “Los responsables políticos deben ser conscientes de que los sistemas naturales también se ven afectados y podrían cesar o reducir su actividad. Por lo tanto, nuestras acciones deben tener como objetivo reducir las emisiones lo más rápido posible”instó.