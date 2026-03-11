“No dejemos las ciudades a la ultraderecha porque nos negamos a unirnos”





Las atronadoras declaraciones de la izquierda se suceden, copan los titulares y crean la triste historia de esta campaña municipal. A medida que se acerca la primera ronda, la situación se vuelve tensa. El Partido Socialista (PS) exige la retirada de la lista de izquierda que no sería la primera, Los ecologistas ponen condiciones, hablan de una fusión caso por caso de las listas de izquierda, mientras que Francia Insumisa (LFI) propone el principio de acuerdos técnicos, una especie de fusión sin participación.





Sin embargo, en un momento en el que la Agrupación Nacional corre el riesgo de marcar un nuevo gran impulso electoral, donde la derecha ha abandonado todos los valores derivados del gaullismo y la resistencia y donde los macronistas apoyan en Marsella a un candidato con un eslogan petainista, nuestra responsabilidad en la izquierda es hacer todo lo posible para preservar y ganar ciudades capaces de implementar políticas públicas ecológicas y sociales que protejan contra esta deriva fascista. Según el discurso dominante, las reticencias a esta unión estarían arraigadas en los valores que LFI habría dejado atrás. Entonces, centrémonos específicamente en eso.





Digámoslo lo más claramente posible: ironizar insidiosamente los apellidos judíos es uno de los fundamentos históricos del antisemitismo. Ningún contexto puede justificarlo o trivializarlo, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Estas palabras hieren, asignan, discriminan, envenenan y ponen en peligro a los judíos. Nadie puede perderse en estos silbatos para perrosestas insinuaciones no coinciden con la lucha por la igualdad y la emancipación que estamos liderando. No hay competencia de opresiones, se acumulan, se responden y se amplifican. No tomar suficientemente en serio a uno de ellos, el antisemitismo en este caso, es desacreditar a todos los demás.









La pregunta que surge entonces es si esta desviación de los valores de la izquierda debería llevarnos a desterrar a LFI del campo de posibles alianzas. Para intentar responder a esto, consideremos otros valores de la izquierda.





Una investigación reciente de “Le Monde” acaba de mostrar cómo, en el caso Bayou, los ecologistas silenciaron el testimonio de violación de una víctima cuyo testimonio habían recogido. El comunicado de prensa publicado en su momento por el partido permitió, a través de sus omisiones, difundir en la sociedad un potente relato sobre los supuestos excesos del #MeToo, del que el asunto Bayou sigue siendo la encarnación, difundido por decenas de editoriales, columnas, debates unánimes. El comunicado de prensa que justificó esta increíble reacción acaba de ser eliminado, muy discretamente, sin disculpas. Mientras tanto, ha debilitado el discurso feminista, poniendo en peligro no sólo a las víctimas directas de este asunto sino también a todas las mujeres a las que el movimiento #MeToo ayuda y protege. ¿Deberíamos, en nombre de los valores feministas que reivindica la izquierda, excluir a los ecologistas de las alianzas municipales o fusionarnos con sus listas sólo si sus candidatos se desvinculan de la dirección?









El PS ya no es ejemplar en términos de valores. Fue desde el Elíseo y Matignon donde los socialistas propusieron la pérdida de la nacionalidad en un intento de construir, después de los ataques, un consenso nacional en torno a la designación de los ciudadanos con doble nacionalidad como enemigos internos. Este acto político fue pura xenofobia y esto no es anecdótico cuando vemos lo desinhibido que está en el debate público actual. También fueron los socialistas gobernantes los primeros en activar leyes antiterroristas para poner a los activistas medioambientales bajo arresto domiciliario, mucho antes del “ecoterrorismo” de Darmanin. Como en los ejemplos anteriores, el PS ha alimentado discursos profundamente hostiles a nuestros valores, que hoy ponen en peligro a personas cuya defensa la izquierda, sin embargo, dice defender.





La izquierda tiene el honor de defender los valores de justicia y protección, pero ninguno de sus componentes ha sido jamás ejemplar en este ámbito. Incluso podríamos decir que todos cometieron graves errores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Detenemos la política y dejamos a la extrema derecha libre para establecer su control sobre la derecha? O, más hipócritamente, ¿recurrimos cada uno de nosotros al aparato de nuestro partido al denunciar a nuestro socio sin tener el coraje de mirar nuestros propios fracasos y vilezas?









Defender valores no significa confirmar posiciones políticas preexistentes aplicando un discurso oportunista. Defender los valores es incondicional: debemos defenderlos todos, todo el tiempo, sea cual sea el contexto y quienquiera que los ataque, incluso cuando viene desde nuestro propio bando. La izquierda todavía tiene un largo camino por recorrer para luchar verdaderamente contra la opresión, toda opresión, porque ella misma está atravesada, como toda la sociedad, por estructuras de dominación y discriminación. Pero habría que ser muy ingenuo o cínico para creer que es LFI, y sólo LFI, la causa del problema.





No haremos avanzar a la izquierda luchando contra nuestro campo, sino luchando dentro de nuestro campo. Seamos absolutamente intransigentes con nuestros valores, denunciemos públicamente las diferencias, todas las diferencias, pongamos los límites, pero esto sólo es posible si nos respetamos unos a otros, a pesar de nuestros defectos. No hay alternativa. Debido a que muchos conciudadanos tienen miedo de experimentar en sus carnes el ascenso del fascismo, de redescubrir el miedo tripartito al espacio público, a la violencia estatal desinhibida, no podemos darnos el lujo de abandonar ciudades a la derecha o a la extrema derecha porque nos negaríamos a unirnos o liderar juntos. En la segunda vuelta de las elecciones municipales, nuestra responsabilidad es proponer en todas partes listas sindicales de la izquierda, de toda la izquierda, respetando sus componentes y los resultados de la primera vuelta. Precisamente en nombre de todos nuestros valores que aún quedan por defender.