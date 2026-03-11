¿A qué barbaridades irremediables puede conducir la máquina infernal de esta guerra?

para ir más lejos





Las guerras también se libran con sentencias. “Desde el principio, lo planeamos para cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá”. “, alardeó Donald Trump el 2 de marzo, entre otras afirmaciones más o menos contradictorias sobre el gran conflicto que desencadenó con Israel el 28 de febrero, al atacar a Irán fuera de cualquier marco legal. “Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán son capaces de continuar al menos seis meses de intensa guerra al ritmo actual de operaciones”. Los guardias revolucionarios respondieron este fin de semana, claramente decididos a prolongar el martirio de sus compatriotas en un intento de salvar el poder que les quedaba.









¿Quién dijo la verdad? Sigamos adelante, todo el mundo sabe que la verdad es la primera víctima de la guerra. Por otra parte, estas dos declaraciones resumen bastante la desastrosa ecuación del caos que invadió Oriente Medio en pocos días: el Presidente de los Estados Unidos, que poco tenía que ganar con ello, esperaba una guerra relámpago; Los teócratas de Teherán, que no tienen nada que perder, le han prometido un punto muerto a un precio exorbitante.





Este enfrentamiento, ya mortal para 1.200 iraníes, está empezando a costarle caro a Trump, ya que, ante el aumento del petróleo y la ira de sus votantes, acaba de afirmar que su “pequeña excursión” Este “casi terminado”para intentar tranquilizar la mente de las personas. Los resultados de la Operación Furia Épica son tan trágicos… Por supuesto, la República Islámica, que ha cometido tantos crímenes contra su pueblo y contra sus vecinos durante casi medio siglo, ha sido decapitada y amputada de una parte considerable de su arsenal militar.









Podemos contar con que el presidente estadounidense se jactará de ello, magnificando en el proceso el formidable poder de su propio ejército. ¿Pero con qué resultado real? Las respuestas iraníes han matado a varios de sus soldados, han causado bajas civiles y han destruido infraestructuras de petróleo y gas en muchos países de la región, y han perturbado la economía mundial al bloquear el Estrecho de Ormuz. El líder supremo, nada más ser eliminado, fue sustituido por un clon que es su hijo. Y nada dice que su régimen sanguinario, debilitado como siempre, será menos cruel con los desafortunados iraníes que todavía están atrapados a puertas cerradas en sus garras. De lo contrario.









¿Hasta dónde, hasta cuándo, a qué barbaridades irremediables puede conducir la máquina infernal de esta guerra? La incertidumbre es inmensa. Porque si Donald Trump, para proclamarse vencedor, sigue siendo capaz de declarar en cualquier momento que ha logrado su objetivo contra los ayatolás (de aquí se trata de no haber mostrado nunca ningún objetivo claro), el conflicto ya no se limita, por desgracia, al territorio iraní. Junto a la estrategia errática de los estadounidenses, desde la masacre cometida por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, ha existido la estrategia de bombardeos en alfombra adoptada por el Estado hebreo para aniquilar a sus enemigos jurados e imponer su ley en Oriente Medio. Y Benyamin Netanyahu, que también se juega su supervivencia política en sus guerras interminables, ha abierto así un segundo frente atacando el Líbano para golpear allí a Hezbollah e intentar una vez más afianzarse en su vecino. A principios de semana, en este pequeño país que finalmente parecía estabilizarse después de años de sufrimiento, había medio millón de personas desplazadas y cientos de muertos: hombres, mujeres, niños que no habían pedido nada a nadie.









Básicamente, todo está sucediendo como si, para evitar que Irán y sus peligrosos “representantes” prendieran fuego al Medio Oriente, los israelíes y los estadounidenses estuvieran prendiendo fuego y sangre al Medio Oriente. Sin mucho otro fin, para justificar sus mayores medios, que la destrucción pura y simple de quienes querían aniquilarlos. Siniestra ley de represalia, aterradora política de cañonazos, que no indica el camino hacia una paz justa y sólida. El ministro israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, incluso dio la “la” al jurar que los suburbios del sur de Beirut “se parecerá a Khan Younes”esta ciudad de Gaza que tenía 400.000 habitantes antes de ser arrasada casi por completo. Se teme que esto no sea sólo una sentencia.