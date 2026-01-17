“No al imperialismo, no a la depredación, no al vasallaje” por parte de Estados Unidos





“Sopla de nuevo un viento de macartismo (en los Estados Unidos) ? » preguntó públicamente Thierry Breton, en referencia a la caza de brujas anticomunista liderada por el senador McCarthy en los años cincuenta. El ex ministro de Economía de Jacques Chirac y ex comisario europeo responsable del mercado interior y de las tecnologías digitales reaccionó a la prohibición de estancia en Estados Unidos que le afectó a finales de diciembre, como a otros cuatro europeos, todos representantes de ONG que luchan contra la desinformación y el odio en línea. Gran conocedor del continente americano y de sus relaciones con Europa, Thierry Breton, de 71 años, considera que el mundo ha entrado en lógicas imperiales, empezando por la de Donald Trump, y que el Viejo Continente corre el riesgo de caer en un proceso de vasallo. Entrevista.





¿Cómo analiza la decisión de Estados Unidos de privarle de la visa?





Thierry Bretón Es nuevo. Esta es la primera vez dentro de nuestras instituciones europeas que un ex funcionario ha sido atacado. Esta decisión va mucho más allá de mí. Evidentemente estamos hablando de Europa. Nosotros…