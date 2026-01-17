Cómo Europa 1 ordenó la grabación del intercambio entre Thomas Legrand y Laurence Bloch





La grabación de la conversación entre el periodista Thomas Legrand y el ex director del France-Inter Laurence Bloch, realizada sin su conocimiento, habría sido ordenada por la propia jerarquía de Europa 1, según una investigación de la unidad de investigación de Radio Francia publicada este jueves 15 de enero.





El 16 de diciembre de 2025, Alexis Delafontaine, periodista político de Europe 1, reveló unos comentarios que, según él, fueron hechos por Laurence Bloch y Thomas Legrand el día anterior durante una reunión privada en una brasserie parisina. Según la radio, satélite de la galaxia Bolloré, esta entrevista sirvió para preparar la audiencia de Thomas Legrand el 18 de diciembre ante la comisión parlamentaria de investigación sobre la neutralidad, el funcionamiento y la financiación de la radiodifusión pública. En el proceso, Europe 1 publicó extractos de la conversación.





Este jueves, la unidad de investigación de Radio Francia revela en su investigación que la persona detrás de la grabación es… el periodista de Europa 1. Revela también que la presencia de Alexis Delafontaine, que grabó la conversación entre Laurence Bloch y Thomas Legrand en la misma brasserie, fue sólo“una simple coincidencia”.





Una “loca coincidencia”





Todo empezó con el apoyo de Laurence Bloch, ex director de France-Inter, a su ex colega Thomas Legrand, ahora editorialista de “Libération”. Desde que se conoció la conversación grabada entre él, el editorialista Patrick Cohen y dirigentes del Partido Socialista, ya en una brasserie de la capital, el periodista ha sido objeto de críticas y se ha convertido en el blanco de los medios de comunicación del grupo Bolloré. Thomas Legrand propuso entonces que Laurence Bloch se reuniera en un café para discutir el asunto.









Es la cervecería Zeyer, en 14mi distrito elegido, no lejos de la casa de Laurence Bloch. También presente en este establecimiento, el periodista de Europe 1 Alexis Delafontaine está sentado con un luchador de MMA para un artículo destinado a otro medio de comunicación de la galaxia de Bolloré, «JDNews». Sin embargo, es posible que no se hubiera topado con Thomas Legrand y Laurence Bloch.





Si la reunión estaba inicialmente acordada a las 11 horas, el ex director de France-Inter y el periodista finalmente se reunieron a las 14 horas 45 minutos. A “loca coincidencia” para uno de los colegas de Alexis Delafontaine en Europa 1.





Una instrumentalización al servicio de una “trama”





Aprovechando los numerosos espejos que adornan la brasserie, Alexis Delafontaine, que reconoce a Laurence Bloch, le toma una foto. Luego envía las fotos a un grupo de WhatsApp donde intercambian periodistas de la policía, la justicia y los servicios políticos de la radio privada. Son sus compañeros quienes confirman que el exjefe de Francia-Inter se está sentando con Thomas Legrand. En el hilo de discusión, revela la unidad de investigación de Radio Francia, su jefe Louis de Raguenel le escribió entonces: “Ahorrar”. Alexis Delafontaine interpreta y envía varias grabaciones vocales en este mismo loop.





En estas grabaciones escuchamos a Thomas Legrand y Laurence Bloch discutir la próxima audiencia del editorialista ante la comisión parlamentaria de investigación, presidida por el diputado ciottista Charles Alloncle. El ex director de France-Inter le aconseja proteger Radio Francia y defender su profesión de periodista durante su audiencia. Hacia las cuatro de la tarde termina la entrevista y Laurence Bloch le dice a su antiguo colega antes de marcharse: “Naturalmente, esto queda entre nosotros. »









Por la tarde, de vuelta en la redacción de Europa 1, Alexis Delafontaine decidió ponerse en contacto con los dos antiguos compañeros y comunicarles que se disponía a ” revelar “ su cita – en un tono “bastante agresivo”, informa Laurence Bloch, contactado por Radio Francia. Por teléfono, Alexis Delafontaine asegura que habría sido « encargado por Sibyle Veil (el actual presidente de Radio Francia) para que el (Tomás Legrand) abandona su contrato antes de ser oído por la comisión (investigación parlamentaria) ». Acusaciones que Laurence Bloch niega formalmente y afirma haber abandonado el grupo público en 2024. Atónita por esta intromisión en su vida privada, se puso inmediatamente en contacto con Thomas Legrand, quien confirmó que Alexis Delafontaine también se había puesto en contacto con él.





Al día siguiente, la información fue revelada en Europa 1. Luego fue noticia en los medios de comunicación de Bolloré, siendo ampliamente cubierta por el canal CNews y su presentador estrella Pascal Praud. Laurence Bloch y Thomas Legrand denuncian extractos “truncado” Y “instrumentalizado” de su conversación “para sugerir que hubo una conspiración”. Sobre todo porque Thomas Legrand le dice a la unidad de investigación de Radio France que ya no está “bajo contrato con France-Inter desde finales de (su) muestra “En busca de política” en junio de 2025”.





Incautados videovigilancia de restaurante





Thomas Legrand y Laurence Bloch presentaron una denuncia a finales de diciembre. Hoy, el editorialista de “Libération” pide que Europa 1 comunique “ la grabación completa de su conversación para compararla con los informes”, según el “deshonesto”que fueron elaborados por el personal editorial de Europe 1 y CNews. En el ámbito judicial, la fiscalía de París abrió una investigación el 9 de enero. La unidad de investigación de Radio Francia revela que las imágenes de las cámaras de vigilancia de la brasserie Zeyer fueron incautadas por agentes de policía de la brigada de represión de la delincuencia contra la persona.









La unidad de investigación de Radio Francia indica que ni Alexis Delafontaine, ni su jefe de departamento, Louis de Raguenel, ni el director general de Europa 1, Donat Vidal-Revel, quisieron hacer comentarios. En cambio, Gérald-Brice Viret, director general de Canal+France (grupo al que está adscrito CNews) e influyente intermediario de Vincent Bolloré, interrogado durante una reunión este jueves con la Asociación de Periodistas de Medios y Comunicación sobre las revelaciones de Radio Francia, no lo ve así. ” ningún problema “ : “Esta no es la primera vez que un periodista (graba una conversación privada)ha habido algunos en otros canales. Los tribunales nos dirán si tenemos o no derecho a hacerlo. »