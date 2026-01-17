49.3 u ordenanzas? Las dos opciones (muy arriesgadas) del gobierno





el juzga ” imposible “ la votación de un presupuesto en la Asamblea Nacional. El gobierno canceló los debates previstos para el viernes 16 y el lunes 19 de enero, posponiendo las discusiones hasta el martes. El primer ministro, Sébastien Lecornu, espera establecer para entonces las condiciones para la no censura antes de seguir el camino del 49.3 o la ordenanza, de aprobar el texto sin votación. Después de que Matignon acusara a La France insoumise y a la Agrupación Nacional (RN) de “sabotaje continuo” y juzgado “Imposible aprobar un presupuesto mediante votación”el ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, desveló el escenario de los próximos días.









Primero, el viernes, Sébastien Lecornu debe anunciar medidas para evolucionar el texto inicial propuesto por el gobierno, con el fin de intentar lograr una solución ” compromiso “ de no censura, con el Partido Socialista (PS) y los independientes del grupo Libertés, Independientes, Ultramar y Territorios. Y si teóricamente se supone que los debates se reanudarán el martes por la tarde, para entonces el Primer Ministro debería haber optado por recurrir al artículo 49.3 de la Constitución o a una orden presupuestaria. Estos son los “Dos opciones ante nosotros”oficializó la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin.





Ante los debates que estaban decayendo, varios grupos pidieron recurrir al artículo 49, apartado 3 de la Constitución, al que Sébastien Lecornu había renunciado a petición del PS para evitar la censura. Permitiría al gobierno aprobar un presupuesto sin votación manteniendo las enmiendas de su elección. Pero tendría que utilizarlo potencialmente tres veces, exponiéndose cada vez a una censura que devolvería el texto al transbordador parlamentario y comprometería su eventual adopción.





El orden presupuestario, es decir, la traducción del presupuesto en un texto que no necesita presentarse al Parlamento, no tendría precedentes. Constituiría un precedente potencialmente grave para los debates presupuestarios de los años siguientes. Pero, a diferencia del artículo 49.3, la ordenanza permitiría dotar al país de un presupuesto, incluso si el gobierno fuera censurado posteriormente por la Asamblea Nacional, lo que es plausible dadas las reacciones virulentas contra este enfoque, incluso en el Partido Socialista.





“Un nuevo 18 Brumario”













“Los partidos que conforman la base común mintieron así, con el único objetivo de impedir que se puedan celebrar nuevas elecciones legislativas”Por su parte, la líder de la RN, Marine Le Pen, se mostró indignada en X, tras el anuncio del aplazamiento de los debates. Ya había acusado, en octubre de 2025, al gobierno de preparar una aprobación del presupuesto mediante ordenanza. Sea cual sea el camino que se tome, el entorno del Primer Ministro asegura que, pase lo que pase, no habrá un presupuesto adoptado definitivamente. “antes de mediados de febrero”.