¡No a las ejecuciones en Irán! ¡No a la impunidad de los perpetradores!





Nosotros, actores de la sociedad civil o figuras políticas comprometidas, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que actúe urgentemente contra la creciente ola de ejecuciones y arrestos en Irán.

Desde que Massoud Pezeshkian, presidente de la dictadura religiosa de Irán, asumió el cargo en agosto de 2024, se han llevado a cabo casi 2.000 ejecuciones. Sólo en octubre de 2025 fueron ejecutadas 285 personas. En un solo día fueron ahorcadas 22 personas, entre ellas dos mujeres. La ejecución sistemática de mujeres, con al menos 47 casos desde principios de 2025, no tiene precedentes en todo el mundo.









Actualmente, más de 50 presos políticos, entre ellos tres mujeres, se encuentran en el corredor de la muerte. En julio de 2025, el régimen ejecutó a Behrouz Ehsani y Mehdi Hassani por pertenecer a los Muyahidines del Pueblo (PMOI) y por acusaciones vagas como “Moharebeh” (“guerra contra Dios”, en persa). Otras dieciocho personas se enfrentan a la pena de muerte por los mismos cargos.





Décadas de impunidad han allanado el camino para esos crímenes. El 8 de julio de 2025, la agencia oficial de noticias Fars en un editorial elogió la masacre de 30.000 prisioneros políticos de 1988 como un “experiencia histórica exitosa” y pidió su repetición.





Javaid Rehman, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, calificó esta masacre, en su último informe de 2024, como un crimen contra la humanidad y genocidio. Al mismo tiempo, la destrucción por parte del régimen de las fosas comunes de los ejecutados tiene como objetivo borrar las huellas de estos crímenes.





Amnistía Internacional, el 3 de septiembre de 2025, advirtió contra una repetición de la masacre de 1988. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también declaró el 28 de julio que al menos 48 presos políticos se encuentran actualmente en el corredor de la muerte, 12 de los cuales se enfrentan a una ejecución inminente.





Preguntamos:





Un cese inmediato de todas las ejecuciones en Irán, en particular las de presos políticos que se enfrentan a una ejecución inminente.

Enjuiciamiento de los responsables de crímenes pasados ​​y presentes, incluida la masacre de 1988.

Acción urgente por parte del Relator Especial de la ONU, la Misión Internacional de Investigación sobre Irán, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y todos los organismos internacionales de derechos humanos para evitar otra masacre en Irán.









Los primeros cincuenta firmantes:





Jocelyne Adriant-Mebtoul presidenta y fundadora de Femme du Monde et Réciproquement (FMR)

presidenta y fundadora de Femme du Monde et Réciproquement (FMR) María Cándida Almeida ex Fiscal General de Portugal

ex Fiscal General de Portugal Caballero Alton de Liverpool miembro de la Cámara de los Lores, Reino Unido

miembro de la Cámara de los Lores, Reino Unido Peter Altmaier ex Ministro de Economía y Energía y Ministro de Finanzas de Alemania

ex Ministro de Economía y Energía y Ministro de Finanzas de Alemania Cristina Arrighi, Miembro del Parlamento por Alto Garona, Presidente del Comité Parlamentario por un Irán Democrático (CPID)

Miembro del Parlamento por Alto Garona, Presidente del Comité Parlamentario por un Irán Democrático (CPID) Dominique Attias presidente de la junta directiva de la Fundación de Abogados Europeos, ex presidente de la Federación de Abogados Europeos

presidente de la junta directiva de la Fundación de Abogados Europeos, ex presidente de la Federación de Abogados Europeos Elisabeth Badinter filósofo

filósofo Alice Benhamou Panetta presidente fundador de Vivent les Femmes y poseedor de la Legión de Honor

presidente fundador de Vivent les Femmes y poseedor de la Legión de Honor Pierre Bercis presidente y fundador de Nuevos Derechos Humanos

presidente y fundador de Nuevos Derechos Humanos Jean Dider Berthault concejal de París

concejal de París Florencia Berthout alcalde de 5 mi distrito de París

alcalde de 5 distrito de París Geoffroy Boulard alcalde de 17 mi distrito de París

alcalde de 17 distrito de París tom freno exdiputado y ministro del Reino Unido

exdiputado y ministro del Reino Unido Lionel Causse diputado de las Landas

diputado de las Landas Christian Charrière-Bournazel ex presidente de la Orden, ex presidente del Consejo Nacional de Abogados

ex presidente de la Orden, ex presidente del Consejo Nacional de Abogados María Charvet copresidenta de la asociación Femme Ici et Ailleurs

copresidenta de la asociación Femme Ici et Ailleurs Marie-Martine Chambard copresidenta de la asociación Mujeres contra el Fundamentalismo

copresidenta de la asociación Mujeres contra el Fundamentalismo Amanda Dale miembro del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Canadá

miembro del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Canadá Claire Dodane profesor de la Universidad Jean-Moulin Lyon-3

profesor de la Universidad Jean-Moulin Lyon-3 Anna Fotyga ex Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia

ex Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia Ola Elvestuen exdiputado, Ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega de 2018 a 2020

exdiputado, Ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega de 2018 a 2020 Pierre-Yves Ginet miembro del Alto Consejo para la Igualdad de Género, codirectora de la colección Igual a igual

miembro del Alto Consejo para la Igualdad de Género, codirectora de la colección Igual a igual Helena Goodman ex vicepresidente de la Cámara de los Comunes; ex ministro en la sombra para la reforma del bienestar en el Reino Unido

ex vicepresidente de la Cámara de los Comunes; ex ministro en la sombra para la reforma del bienestar en el Reino Unido Philippe Gosselin diputado por la Mancha, vicepresidente del CPID

diputado por la Mancha, vicepresidente del CPID Nick Harvey exdiputado y ministro del Reino Unido

exdiputado y ministro del Reino Unido Patricio Hetzel diputado por Bajo Rin, ex Ministro de Educación Superior

diputado por Bajo Rin, ex Ministro de Educación Superior Philip D. Jaffe miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Suiza

miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Suiza David Jones exdiputado y ministro del Reino Unido

exdiputado y ministro del Reino Unido Maka Koto ex Ministro de Cultura y Comunicaciones de Quebec

ex Ministro de Cultura y Comunicaciones de Quebec Tom Lutze ex miembro del Bundestag, Alemania

ex miembro del Bundestag, Alemania Jean-Pierre Mignard abogado y ensayista

abogado y ensayista Renée Le Mignot presidente honorario del Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP)

presidente honorario del Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP) Luciana Minassian presidente de sección de la Sociedad de Ayuda a los Huérfanos Armenios, Argentina

presidente de sección de la Sociedad de Ayuda a los Huérfanos Armenios, Argentina Gilbert Mitterrand, presidenta de la Fundación Danielle Mitterrand Francia Libertades

presidenta de la Fundación Danielle Mitterrand Francia Libertades Stanislav Pavlovschi ex Ministro de Justicia de Moldavia

ex Ministro de Justicia de Moldavia Jean-Charles Pettier profesor de filosofía, Caballero de la Orden de la Legión de Honor

profesor de filosofía, Caballero de la Orden de la Legión de Honor Myriam Picot Presidente Licra Aura

Presidente Licra Aura Nathalie Poirot copresidenta Femme Ici et Ailleurs

copresidenta Femme Ici et Ailleurs Teresa Rabatel ex teniente de alcalde de Lyon responsable de la igualdad de género

ex teniente de alcalde de Lyon responsable de la igualdad de género Frederic Reiss ex diputado por el Bajo Rin

ex diputado por el Bajo Rin Muriel Réus fundadora y presidenta de Femmes avec… asociación para la defensa de los derechos de la mujer. Copresidente de la comisión de Estereotipos

fundadora y presidenta de Femmes avec… asociación para la defensa de los derechos de la mujer. Copresidente de la comisión de Estereotipos cristian roth presidente honorario de la Unión de Abogados Europeos

presidente honorario de la Unión de Abogados Europeos Parul Sharma abogado especialista en derechos humanos; Presidenta de ONU Mujeres, Suecia

abogado especialista en derechos humanos; Presidenta de ONU Mujeres, Suecia Rita Sussmuth décimo presidente del Bundestag, Alemania

décimo presidente del Bundestag, Alemania Noanne Tenneson director de la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos

director de la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos Michel Terrot ex diputado del Ródano

ex diputado del Ródano Melissa Upreti abogado especialista en derechos humanos; ex titular del mandato de la ONU, EE. UU.

abogado especialista en derechos humanos; ex titular del mandato de la ONU, EE. UU. Martine Valletón alcalde de Villepinte

alcalde de Villepinte Ana Vignot alcalde de Besanzón

alcalde de Besanzón Jean Zieglersociólogo, Suiza

