¡No a las ejecuciones en Irán! ¡No a la impunidad de los perpetradores!

Nosotros, actores de la sociedad civil o figuras políticas comprometidas, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que actúe urgentemente contra la creciente ola de ejecuciones y arrestos en Irán.
El nuevo Obs está en
acceso gratuito hoy
Y si te gusta continúa la aventura:
aprovecha nuestras ofertas especiales
Suscribir
Desde que Massoud Pezeshkian, presidente de la dictadura religiosa de Irán, asumió el cargo en agosto de 2024, se han llevado a cabo casi 2.000 ejecuciones. Sólo en octubre de 2025 fueron ejecutadas 285 personas. En un solo día fueron ahorcadas 22 personas, entre ellas dos mujeres. La ejecución sistemática de mujeres, con al menos 47 casos desde principios de 2025, no tiene precedentes en todo el mundo.
Actualmente, más de 50 presos políticos, entre ellos tres mujeres, se encuentran en el corredor de la muerte. En julio de 2025, el régimen ejecutó a Behrouz Ehsani y Mehdi Hassani por pertenecer a los Muyahidines del Pueblo (PMOI) y por acusaciones vagas como “Moharebeh” (“guerra contra Dios”, en persa). Otras dieciocho personas se enfrentan a la pena de muerte por los mismos cargos.
Décadas de impunidad han allanado el camino para esos crímenes. El 8 de julio de 2025, la agencia oficial de noticias Fars en un editorial elogió la masacre de 30.000 prisioneros políticos de 1988 como un “experiencia histórica exitosa” y pidió su repetición.
Javaid Rehman, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, calificó esta masacre, en su último informe de 2024, como un crimen contra la humanidad y genocidio. Al mismo tiempo, la destrucción por parte del régimen de las fosas comunes de los ejecutados tiene como objetivo borrar las huellas de estos crímenes.
Amnistía Internacional, el 3 de septiembre de 2025, advirtió contra una repetición de la masacre de 1988. Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también declaró el 28 de julio que al menos 48 presos políticos se encuentran actualmente en el corredor de la muerte, 12 de los cuales se enfrentan a una ejecución inminente.
Preguntamos:
- Un cese inmediato de todas las ejecuciones en Irán, en particular las de presos políticos que se enfrentan a una ejecución inminente.
- Enjuiciamiento de los responsables de crímenes pasados y presentes, incluida la masacre de 1988.
- Acción urgente por parte del Relator Especial de la ONU, la Misión Internacional de Investigación sobre Irán, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y todos los organismos internacionales de derechos humanos para evitar otra masacre en Irán.
Los primeros cincuenta firmantes:
- Jocelyne Adriant-Mebtoulpresidenta y fundadora de Femme du Monde et Réciproquement (FMR)
- María Cándida Almeidaex Fiscal General de Portugal
- Caballero Alton de Liverpoolmiembro de la Cámara de los Lores, Reino Unido
- Peter Altmaierex Ministro de Economía y Energía y Ministro de Finanzas de Alemania
- Cristina Arrighi, Miembro del Parlamento por Alto Garona, Presidente del Comité Parlamentario por un Irán Democrático (CPID)
- Dominique Attiaspresidente de la junta directiva de la Fundación de Abogados Europeos, ex presidente de la Federación de Abogados Europeos
- Elisabeth Badinterfilósofo
- Alice Benhamou Panettapresidente fundador de Vivent les Femmes y poseedor de la Legión de Honor
- Pierre Bercispresidente y fundador de Nuevos Derechos Humanos
- Jean Dider Berthaultconcejal de París
- Florencia Berthoutalcalde de 5mi distrito de París
- Geoffroy Boulardalcalde de 17mi distrito de París
- tom frenoexdiputado y ministro del Reino Unido
- Lionel Caussediputado de las Landas
- Christian Charrière-Bournazelex presidente de la Orden, ex presidente del Consejo Nacional de Abogados
- María Charvetcopresidenta de la asociación Femme Ici et Ailleurs
- Marie-Martine Chambardcopresidenta de la asociación Mujeres contra el Fundamentalismo
- Amanda Dalemiembro del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Canadá
- Claire Dodaneprofesor de la Universidad Jean-Moulin Lyon-3
- Anna Fotygaex Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia
- Ola Elvestuenexdiputado, Ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega de 2018 a 2020
- Pierre-Yves Ginetmiembro del Alto Consejo para la Igualdad de Género, codirectora de la colección Igual a igual
- Helena Goodmanex vicepresidente de la Cámara de los Comunes; ex ministro en la sombra para la reforma del bienestar en el Reino Unido
- Philippe Gosselindiputado por la Mancha, vicepresidente del CPID
- Nick Harveyexdiputado y ministro del Reino Unido
- Patricio Hetzeldiputado por Bajo Rin, ex Ministro de Educación Superior
- Philip D. Jaffemiembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Suiza
- David Jonesexdiputado y ministro del Reino Unido
- Maka Kotoex Ministro de Cultura y Comunicaciones de Quebec
- Tom Lutzeex miembro del Bundestag, Alemania
- Jean-Pierre Mignardabogado y ensayista
- Renée Le Mignotpresidente honorario del Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP)
- Luciana Minassianpresidente de sección de la Sociedad de Ayuda a los Huérfanos Armenios, Argentina
- Gilbert Mitterrand, presidenta de la Fundación Danielle Mitterrand Francia Libertades
- Stanislav Pavlovschiex Ministro de Justicia de Moldavia
- Jean-Charles Pettierprofesor de filosofía, Caballero de la Orden de la Legión de Honor
- Myriam PicotPresidente Licra Aura
- Nathalie Poirotcopresidenta Femme Ici et Ailleurs
- Teresa Rabatelex teniente de alcalde de Lyon responsable de la igualdad de género
- Frederic Reissex diputado por el Bajo Rin
- Muriel Réusfundadora y presidenta de Femmes avec… asociación para la defensa de los derechos de la mujer. Copresidente de la comisión de Estereotipos
- cristian rothpresidente honorario de la Unión de Abogados Europeos
- Parul Sharmaabogado especialista en derechos humanos; Presidenta de ONU Mujeres, Suecia
- Rita Sussmuthdécimo presidente del Bundestag, Alemania
- Noanne Tennesondirector de la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos
- Michel Terrotex diputado del Ródano
- Melissa Upretiabogado especialista en derechos humanos; ex titular del mandato de la ONU, EE. UU.
- Martine Valletónalcalde de Villepinte
- Ana Vignotalcalde de Besanzón
- Jean Zieglersociólogo, Suiza
El nuevo Obs está en
acceso gratuito hoy
Y si te gusta continúa la aventura:
aprovecha nuestras ofertas especiales
Suscribir
Este artículo es una columna, escrita por un autor ajeno al periódico y cuyo punto de vista no compromete a la redacción.