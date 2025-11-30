“¿Cuántos de estos palitos grabé?”









““El diario de un prisionero”: Nicolas Sarkozy anuncia la publicación de su nuevo libro”

“Liberación” del 21/11





“Cuando salí de la cárcel, el sol me quemó los ojos. Me llevó varios minutos poder reabrirlos por completo. La sensación del viento en mi piel, el sonido de las voces humanas, el sabor del agua: todo era nuevo para mí. Había pasado tanto tiempo en este calabozo. Ya no conocía el color del cielo. “Entonces, ¿eso es lo que llamamos… azul?” Le pregunté a Carla.





Al regresar a casa encontré a mis seres queridos y tuve dificultades para reconocerlos. Habían cambiado mucho en esos veintiún días. Cuando me encarcelaron, Louis todavía era sólo un joven culturista, ensayista, podcaster y político que se lanzó en paracaídas a Menton para la campaña municipal. Y ahora, frente a mí, tenía a un hombre consumado. Un ensayista respetado. Un podcaster exitoso. Un político talentoso. Carrocero. Se lanzó en paracaídas a Menton para la campaña municipal. Estaba muy orgulloso de lo lejos que había llegado.





Reaclimatarme a “el exterior”, como decimos en nuestra jerga reclusa, no fue fácil. La prisión me había convertido en un ser salvaje. Comí con las manos mientras gruñía, atormentado por el miedo de que alguien viniera y se llevara mi plato. Dormí en el suelo, a los pies de la cama, porque había perdido la costumbre de las superficies blandas. Tuve que reaprender todo. El mundo había cambiado sin mí. En mi teléfono, una actualización de iOS agregó nuevas funciones que no entendí. Algunos íconos de aplicaciones habían cambiado, ya no reconocía nada de mi teléfono de antes. “Deja pasar el tiempo, volverá”me dijo Carla, pero pude ver que estaba molesta al ver que su hombre no podía encontrar la aplicación Apple TV.





La prisión te cambia profundamente. Especialmente cuando pasas más de veinte días allí. Pierdes la noción del tiempo. Ayer, a última hora de la mañana, encendí la televisión para ver “Vivement Dimanche”, pero Michel Drucker no estaba. Pensé que había muerto durante mi detención y rompí a llorar, lágrimas de rabia e impotencia. Fue Carla quien al encontrarme acurrucada en el suelo me dijo que simplemente era miércoles. “Maldita sea, ¿qué? Yo pregunté. ¿Cuál es esta palabra? Incluso había olvidado los nombres de los días.









En prisión el tiempo es inmutable. Los minutos pasan y se convierten en horas. Entonces las horas se convierten en días. Entonces los días se convierten en semanas. Y luego, después de tres semanas, sales. Y durante todo este tiempo no tienes nada que hacer, salvo recibir a Gérald Darmanin, utilizar el gimnasio que la administración penitenciaria pone a tu disposición o escribir tu “Diario del prisionero” para cumplir los plazos de impresión fijados por tu editor Fayard. Para mantener la cordura, utilicé una vieja técnica de presidiario: todos los días grababa un palo en la pared de mi celda. ¿Cuántos de estos palitos tengo grabados? Diez mil ? ¿Cien mil? Veintiuno ? »