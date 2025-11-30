La guerra económica ha comenzado (y no estamos ganando).





La guerra entre China y Europa ha comenzado. Y no estamos ganando. Los ejércitos no están preocupados, pero es una intensa batalla económica que maltrata las empresas y los empleos, que reduce los ingresos fiscales y amenaza nuestro equilibrio social. Lo más visible está sucediendo en nuestras calles y en nuestros buzones de correo: las plataformas de venta directa desde China están poniendo en peligro los negocios textiles, de juguetes y de artículos para el hogar.









Shein es el estandarte de esta revolución, y aunque su aterrizaje en la vida “real” de las estanterías de BHV no produce los efectos esperados por los grandes almacenes (los clientes se sienten decepcionados por la falta de opciones y por los precios que ya no son atractivos, una vez que incluyen los mismos cargos que sus competidores franceses), esto le ha dado una notoriedad aún mayor y un poder de atracción sin duda reforzado. Es una fantástica campaña de promoción la que BHV ha organizado para este aliado chino que no respeta las normas y que está destruyendo puestos de trabajo en todo el mundo.





Los Estados Unidos de Donald Trump reaccionaron duramente contra estas ventas que no juegan en igualdad de condiciones con los comerciantes locales (incumplimiento de las normas de calidad, impuestos reducidos, costos de envío demasiado bajos) con impuestos del 90% sobre sus pequeños paquetes para restaurar el péndulo. La Unión Europea acabó reaccionando decidiendo añadir una minitasa de unos euros a estos pedidos. Esta decisión no será suficiente para frenar el flujo de llegadas ni para salvar el tejido comercial francés: “La única respuesta sería un impuesto disuasorio, muy alto, aunque sea ilegal según las normas europeas, para crear un equilibrio de poder con Pekín y negociar nuevos acuerdos. De lo contrario, la hemorragia social continuará en las calles comerciales”. nos dice un gran jefe de la distribución francesa. La petición es legítima, pero chocará contra un muro: atacar a Shein por competencia desleal significa desafiar al gobierno chino, que apoya firmemente la plataforma.









China también acaba de dar una muestra de posibles represalias bloqueando toda la industria automovilística europea. Este choque comenzó en septiembre. El gobierno holandés, a petición de Estados Unidos, quería nacionalizar Nexperia, uno de sus buques insignia tecnológicos, que había sido comprado por la empresa china Wingtech en 2018. Nexperia fabrica -en China- componentes electrónicos esenciales para la construcción de automóviles en Europa. Esta compra fue una de las piezas del rompecabezas que permitió a Beijing convertirse en el actor dominante del sector. El deseo holandés de recuperar el poder sobre la empresa acabó muy mal: China decidió inmediatamente no entregar más sus componentes a los fabricantes europeos. Y se vieron obligados a pedir ayuda a Bruselas para resolver la situación.









Resultado ? Los Países Bajos se han rendido, Nexperia sigue siendo china. Beijing ganó su enfrentamiento y anotó puntos para el futuro: si es atacado, responde. El país ha creado monopolios sobre productos esenciales para nuestros negocios y tiene la intención de utilizarlos. Y aquí es donde volvemos al caso de plataformas comerciales como Shein o Temu: son una parte integral de la estrategia de desarrollo económico china porque permiten llegar directamente a los consumidores europeos (lo que es aún más esencial porque los estadounidenses se protegen a sí mismos). Si Francia intenta frenar repentinamente sus entregas, habrá sanciones. Peor aún: con el paso de los meses surgirán necesariamente otros lugares de confrontación. El más importante será el destino de Fnac-Darty, emblema del comercio francés, uno de cuyos principales accionistas, el grupo alemán Ceconomy, pasará a estar bajo el control de la plataforma china JD.com. Francia ya lo ha advertido: Fnac-Darty tendrá que seguir siendo francesa. Pero fue una guerra idéntica la que Holanda perdió con Nexperia…