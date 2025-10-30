“Niveles nunca vistos” de destrucción, ayuda internacional… Actualización sobre la situación





El huracán Melissa, el más poderoso que toca tierra en 90 años, continúa su rumbo mortal en el Caribe. Después de causar daño “considerable” En Cuba, pero también en Jamaica, el huracán, que actualmente evoluciona entre las categorías 3 y 5, se dirige ahora hacia las Bahamas, donde se espera una tormenta peligrosa este miércoles. Hacemos balance.





• Daños “considerables” en Haití





En el este de Cuba, donde las autoridades habían evacuado a 735.000 personas, se pronostican precipitaciones de 250 a 500 mm, con cantidades locales que alcanzan los 635 mm, en zonas montañosas que causarán inundaciones repentinas potencialmente catastróficas, así como numerosos deslizamientos de tierra. Según el sitio oficial de noticias Cubadebate, “las aguas descienden llevándose todo lo que encuentran a su paso” en la Sierra Maestra. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que el huracán provocó “daños considerables” pero aún no ha reportado ningún costo humano.









En Haití, no golpeado directamente por el centro del huracán pero gravemente afectado por las fuertes lluvias, al menos veinte personas, entre ellas diez niños, han muerto y diez están desaparecidas, según el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre. La crecida del río La Digue arrasó con varias casas en la localidad costera de Petit-Goâve, según los residentes.





Melissa se dirigió hacia las Bahamas, donde hoy se espera una tormenta peligrosa, según el NHC, y luego se dirigirá hacia las Bermudas, donde debería llegar el jueves por la noche.





• Destrucción “nunca antes vista” en Jamaica





El huracán Melissa fue el más fuerte que tocó tierra en 90 años cuando azotó Jamaica el martes con categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, causando graves daños. “niveles sin precedentes” de destrucción. “Ha habido una destrucción inmensa y sin precedentes de infraestructuras, propiedades, carreteras, redes de comunicaciones y energía”declaró desde Kingston por vídeo Dennis Zulu, coordinador de la ONU en varios países del Caribe, incluida Jamaica.





“La gente está en refugios en todo el país y en este momento nuestras evaluaciones preliminares muestran que el país ha sido devastado a niveles nunca antes vistos”añadió, citando una estimación inicial de un millón de personas afectadas.





• Al menos 30 muertos





El huracán ya ha causado la muerte de al menos 30 personas antes de su llegada a la isla de Cuba, incluidas al menos 20 en Haití, entre ellas 10 niños.





Si el informe hubiera sido de tres muertes en Jamaica, indicó el primer ministro Andrew Holness en “Hasta el momento no se han confirmado muertes”mientras que se reportaron tres muertes en Panamá y una en República Dominicana. “Manténganse fuertes. Nos reconstruiremos, nos levantaremos de nuevo”escribió.





• Récord batido en Jamaica









Dana Morris Dixon, Ministra de Educación, Habilidades, Juventud e Información de Jamaica indicó que “Los daños son importantes en el oeste de Jamaica”pero destaca que la capital Kingston “no sufrió daños graves”. Según Desmond McKenzie, Ministro de Gobierno Local, muchas infraestructuras han sido “gravemente afectado” en Montego Bay (oeste) donde un hospital “quedó devastada” el dijo “a falta de otra palabra”.









Más de 25.000 personas se encuentran en refugios porque “muchas casas fueron destruidas”dijo. “El camino no será fácil. Dada la magnitud de los daños, llevará mucho tiempo”. El ministro también destacó “que en medio de todo esto, un bebé nació sano y salvo en condiciones de emergencia. Entonces ahí está… una bebé Melissa”





• Ayuda internacional





Estados Unidos “están en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas”indicó en X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Hemos enviado equipos de socorro y respuesta a las zonas afectadas, junto con suministros vitales. Nuestras oraciones están con el pueblo del Caribe”.añadió.





El Reino Unido proporcionará al país una ayuda financiera de emergencia de 2,5 millones de libras (2,8 millones de euros), informó el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.





Con el calentamiento de la superficie del océano aumenta la frecuencia de los huracanes (o ciclones o tifones) más intensos, con vientos más violentos y mayores precipitaciones, pero no el número total de ciclones, según el grupo de expertos en clima encargado por la ONU, el IPCC.