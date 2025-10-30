Más de 100 muertos, cadáveres expuestos por los vecinos, Lula “aturdido”… ¿Qué pasó?





El evento congeló la capital brasileña, Río de Janeiro, pocos días antes del lanzamiento de la COP30 por el clima en Belem, en la Amazonia. Las violentas redadas llevadas a cabo en el marco de una operación antidrogas el martes 29 de octubre dejaron 119 muertos según las autoridades, convirtiéndose en la intervención policial más mortífera en la historia de Brasil. El presidente Lula dijo este miércoles “aturdido” según este balance, mientras los vecinos recuperaban los cadáveres, entre sollozos y enojo. Hacemos balance.





• Caos en varias favelas el martes





Las redadas, que constituyen la mayor operación policial jamás vista en la ciudad, movilizaron a 2.500 agentes contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río, que opera en las favelas, estos barrios de clase trabajadora densamente poblados. Intensos tiroteos, barricadas, incendios: la operación se centró en dos conjuntos de favelas del norte de Río, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemao, situados cerca del aeropuerto internacional.





La policía movilizó dos helicópteros, 32 vehículos blindados y “doce vehículos de demolición” utilizado para destruir barricadas.













Gran parte de la ciudad de Río se encontraba sumida en el caos. Las escuelas habían suspendido las clases y el transporte público estaba gravemente afectado: una estrategia común de las pandillas durante los enfrentamientos con la policía. “Más de cincuenta autobuses fueron utilizados como barricadas”según el sindicato de empresas de autobuses de Río. Miles de residentes quedaron varados y no pudieron regresar a sus hogares. La vida se reanudó gradualmente el miércoles.





• Al menos 119 muertos, entre ellos 4 agentes de policía





Tras anunciar el martes unas sesenta muertes, las autoridades de Río citaron una cifra aún provisional de al menos 119 muertos: 115 presuntos delincuentes y cuatro agentes de policía. Los servicios de la Defensoría Pública, órgano del Estado de Río que ofrece asistencia jurídica a los más necesitados, registraron al menos 132 muertes.





• Los residentes denuncian “ejecuciones”

















• El gobernador del este de Río saluda “un éxito”





La escala de estas redadas y su número de víctimas nos recuerdan el poder del crimen organizado en el país al mismo tiempo que cuestionan los métodos de la policía.









Después de más de un año de investigación y con 113 detenciones, la intervención fue una ” éxito “dijo a la prensa Claudio Castro, gobernador de derecha del estado de Río. Defendió el enfoque firme y afirmó que la única “víctimas” fueron asesinados los policías, refutando la muerte de personas inocentes.





• Lula “aturdido”, el gobierno federal ignoró la operación





El presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, por el contrario, afirmó “aturdido” por el número de muertos, indicó su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. Según él, el gobierno federal de Brasilia no tenía conocimiento de la operación. Reunió a varios de sus ministros en Brasilia el miércoles. Se espera que una delegación de su gobierno visite Río para una “reunión de emergencia” con el gobernador Castro.





• Condenas internacionales





Múltiples condenas internacionales siguieron a los acontecimientos del martes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó “horrorizado” y pidió “encuestas rápidas”.





Más de 30 ONG, entre ellas Amnistía Internacional, estimaron que la ciudad quedó sumergida “en estado de terror” por esta acción policial.









La intervención policial más mortífera en la historia de Brasil hasta ahora tuvo lugar en 1992, cuando 111 reclusos fueron asesinados en la represión de un motín en una prisión de Carandiru, cerca de Sao Paulo.



